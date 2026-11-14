विलिनीकरणाबाबत सुनेत्रा पवार जोपर्यंत निर्णय घेत नाहीत, तोपर्यंत यश मिळणार नाही - छगन भुजबळ
छगन भुजबळ म्हणाले की विलिनीकरणाबाबत कितीही चर्चा केली तरी जोपर्यंत सुनेत्रा पवार निर्णय घेत नाहीत, तोपर्यंत दोन्ही राष्ट्रवादीच्या विलिनीकरणाला यश मिळणार नाही.
Published : November 14, 2026 at 7:09 PM IST
पुणे - गेल्या काही दिवसांपासून राज्याच्या राजकारणात पुन्हा एकदा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलिनीकरणाबाबत जोरदार चर्चा सुरू झालीय. दोन्ही पक्षातील नेत्यांकडून मतं व्यक्त केली जातं असताना आज राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांनी आपलं मत व्यक्त केलं. ते म्हणाले की विलिनीकरणाबाबत कितीही चर्चा केली तरी जोपर्यंत सुनेत्रा पवार निर्णय घेत नाहीत तोपर्यंत यश मिळणार नसल्याचं यावेळी त्यांनी सांगितलं.
राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी पुण्यातील भिडे वाडा येथे सुरू असलेल्या कामाची पाहाणी केली. यावेळी अधिकाऱ्यांनी त्यांना कामाच्या संदर्भात प्रेझेंटेशन दाखवत कामाची स्थिती सांगितली. यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांना याबाबत विचारलं असता त्यांनी आपलं मत व्यक्त केलं.
राज्याचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाताबाबत मफलरचा फोटो टाकत बॅनर लावण्यात आले आहेत. याबाबत भुजबळ यांना विचारलं असता ते म्हणाले की, आमच्या नेत्या सुनेत्रा पवार यांनी स्पष्ट सांगितल आहे की सगळ्या एजन्सीचा रिपोर्ट आल्यावर त्यावर भाष्य योग्य राहणार आहे. लोकशाहीत प्रत्येकाला अधिकार असून कोणाला आपण थांबवू शकत नाही. प्रत्येकाची भावना यात असू शकते असं यावेळी त्यांनी सांगितलं.
दोन्ही राष्ट्रवादीच्या विलिनीकरणाबाबत भुजबळ यांना विचारलं असता ते म्हणाले की, कोण काय म्हणालं यावर मी उत्तर देणार नाही. माझ्या समोर ज्या काही गोष्टी ठरल्या त्याबाबत मी काल सांगितलं आहे. आज दुर्दैवाने अजित दादा हयात नसले तरी जयंत पाटील हे असून त्यांना याबाबत सर्व माहीत आहे. विलीनीकरणाच्या संदर्भात वेगवेगळी चर्चा करण्यापेक्षा दोन्ही बाजूंकडून संघटित चर्चा झाली पाहिजे. पण यात तिसरी बाजू म्हणजे भाजपा आणि त्याचा देखील विचार केला पाहिजे. माझ्या आयुष्यात माझे दोन नेते असून एक म्हणजे बाळासाहेब ठाकरे आणि दुसरे म्हणजे शरद पवार हे आहेत. बाकी सर्व हे सहकारी असून पवार कुटुंब म्हणून ते भेटत असतील तर त्यात वावगं काय आहे असं यावेळी त्यांनी सांगितलं.
ते पुढे म्हणाले की, ठाकरे कुटुंब एकत्र आलं तर त्याचा मला आनंद आहे. तसंच पवार कुटुंब एकत्र आलं तरी मला आनंद आहे. ठाकरे कुटुंबीयांचं एकत्रित येणं सोपं होतं, कारण राज ठाकरे हे स्वतंत्र असल्याने त्यांनी निर्णय घेतला. इथं मात्र एकजण एनडीएमध्ये आहे तर दुसरे इंडिया आघाडीत आहेत. त्यामुळे हळुवार पद्धतीने विचार करावा लागणार आहे, असं यावेळी त्यांनी सांगितलं.
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