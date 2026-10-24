आरोप-प्रत्यारोप थांबवून थेट दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीला जा - उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे नेते-कार्यकर्त्यांना आदेश
सर्वांनी एकदिलाने काम करावं असं आवाहन एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेचे सर्व मंत्री, आमदार आणि कार्यकर्त्यांना केलं आहे.
Published : October 24, 2026 at 8:36 PM IST
मुंबई - एकमेकांवर सुरू असलेले आरोप-प्रत्यारोप थांबवून थेट दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीला जा असे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वपक्षीय मंत्री, आमदार आणि इतर पदाधिकाऱ्यांना दिले. मनोज जरांगे पाटील यांनी जाहीर केलेल्या ऑडिओ क्लिप नंतर शिवसेना आणि भाजपा नेत्यांमध्ये एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप करण्याची स्पर्धा सुरू झालीय. आता ही कटुता टाळून दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी पुढाकार घ्या, असे निर्देश शिंदे यांनी सर्वांना दिले.
राज्यातील दुष्काळाची परिस्थिती अत्यंत गंभीर असून अशा कठीण काळात शेतकऱ्याला आधार देणे हे शिवसेनेचं प्रथम कर्तव्य आहे. दसऱ्याच्या मुहूर्तावर शिवसेनेकडून दुष्काळग्रस्त भागांसाठी साडेतीन लाख धान्याची किट पाठवण्यात आली होती. ही मदत त्या त्या भागात पोहोचली असून ती थेट गरजू शेतकरी कुटुंबांपर्यंत पोहचवणे हे शिवसैनिकांचे कर्तव्य आहे. यासोबतच राज्य सरकारकडून जाहीर होणारी मदत प्रत्यक्षात प्रत्येक गरजू शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचते की नाही, याची कार्यकर्त्यांनी प्रत्यक्ष पाहणी करावी असंही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं आहे. तसंच शासकीय मदतीसाठी लागणारे अर्ज भरण्यापासून ते पंचनाम्यांच्या प्रक्रियेपर्यंत सर्व प्रशासकीय कामात शिवसैनिकांनी शेतकऱ्यांना मदत करावी असं आवाहन शिंदे यांनी पक्ष पदाधिकाऱ्यांना केलं आहे.
आपल्या दसरा मेळाव्यातील भाषणात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यंदाची बळीराजाची दिवाळी अंधारात जाऊ देणार नाही, असा शब्द राज्यातील जनतेला दिला होता. हा शब्द पाळण्यासाठी सर्वांनी एकदिलाने काम करावे असं आवाहन शिंदे यांनी शिवसेनेचे सर्व मंत्री, आमदार आणि कार्यकर्त्यांना केलं आहे. जरांगे पाटील यांनी कथित 500 कोटी दिल्यासंदर्भातील ऑडिओ क्लिप बाँब प्रसारित केल्यानंतर शिवसेना नेते संतापल्याचं दिसून येत आहे. त्यातून काही नेत्यांनी तीव्र प्रतिक्रिया देण्यास सुरुवात केली होती. विरोधकांनीही आरोप केले. या पार्श्वभूमिवर एकनाथ शिंदे यांनी पक्षाच्या नेते आणि कार्यकर्त्यांना वाद थांबवून कामाला लागण्याच्या सूचना केल्यात.
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