फुटलेल्या पक्षांना पुन्हा एकत्र येण्याचे वेध; राष्ट्रवादीपाठोपाठ शिवसेनेतही मनोमिलनाची चर्चा
राज्यात फुटलेल्या पक्षांना पुन्हा एकत्र येण्याचे वेध लागलेत. दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रस पाठोपाठ शिवसेनेतही मनोमिलनाची चर्चा सुरू झालीय. भाजपाच्या राजकीय रणनीतीला शह देण्यासाठी तयारी सुरू आहे.
Published : November 9, 2026 at 5:27 PM IST
मुंबई - सत्तासंघर्षातून एकमेकांपासून दुरावलेले महाराष्ट्रातील प्रमुख राजकीय पक्ष पुन्हा एकत्र येणार का, याची चर्चा आता राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांच्या संभाव्य विलीनीकरणाच्या चर्चेने आधीच राजकीय वातावरण तापले असताना, शिवसेनेच्या दोन्ही गटांनीही एकत्र यावे, अशी भूमिका खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी मांडल्याने नव्या राजकीय समीकरणांची चर्चा सुरू झाली आहे. गेल्या काही वर्षात सत्तेच्या संघर्षातून फुटलेल्या दोन प्रमुख प्रादेशिक पक्षांमध्ये पुन्हा मनोमिलनाचे वारे वाहू लागल्याने महाराष्ट्राच्या राजकारणात नवी उलथापालथ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर भाजपाचे वाढते राजकीय वर्चस्व, मित्रपक्षांमधील अस्वस्थता आणि प्रादेशिक पक्षांसमोरील अस्तित्वाचे आव्हान या पार्श्वभूमीवर या घडामोडी महत्त्वाच्या मानल्या जात आहेत. मात्र, ही केवळ कार्यकर्त्यांच्या भावनेतून पुढे आलेली एकत्रीकरणाची मागणी आहे की त्यामागे भविष्यातील सत्तेची राजकीय गणिते दडली आहेत, हा मूळ प्रश्न आहे.
सत्तासंघर्षातून फुटीपर्यंतचा राजकीय प्रवास - महाराष्ट्राच्या राजकारणात पक्षफुटी आणि सत्तांतर नवीन नाही. मात्र, गेल्या काही वर्षात शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन प्रमुख प्रादेशिक पक्षांमध्ये झालेल्या फुटीने राज्याच्या राजकारणाचे चित्रच बदलून टाकले. एकेकाळी राज्याच्या राजकारणात निर्णायक भूमिका बजावणाऱ्या या पक्षांचे दोन स्वतंत्र गट निर्माण झाले. आमदारांची फोडाफोडी, सत्तांतर, पक्षाचे नाव आणि निवडणूक चिन्ह यावरून झालेल्या लढाया यामुळे राजकीय संघर्ष अधिक तीव्र झाला. या फुटीमुळे दोन्ही पक्षांची संघटनात्मक ताकद विभागली गेली. नेत्यांनी सत्तेचा मार्ग स्वीकारला असला, तरी तळागाळातील कार्यकर्त्यांमध्ये मात्र संभ्रम निर्माण झाला. आता त्याच कार्यकर्त्यांच्या भावनांचा आधार घेत पुन्हा एकत्र येण्याच्या मागण्या पुढे येत आहेत.
राष्ट्रवादीतील फुटीची ठिणगी - 2 जुलै 2023 रोजी अजित पवार यांनी शरद पवार यांच्याविरोधात बंड पुकारत भाजपा आणि एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. त्यांच्यासोबत राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील आठ प्रमुख नेत्यांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतल्याने पक्षात उभी फूट पडली. यानंतर फेब्रुवारी 2024 मध्ये निवडणूक आयोगाने अजित पवार गटाला राष्ट्रवादी काँग्रेस हे नाव आणि घड्याळ हे निवडणूक चिन्ह दिले. तर शरद पवार यांच्या गटाला राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरदचंद्र पवार हे नाव आणि तुतारी वाजवणारा माणूस हे चिन्ह मिळाले. पक्षाचे नाव आणि चिन्ह मिळवण्याच्या संघर्षात दोन्ही गटांनी आपापली राजकीय ताकद सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला.
अजितदादांच्या निधनानंतर विलीनीकरणाच्या चर्चांना नवे वळण - अजित पवार हयात असताना दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र येण्याच्या हालचाली सुरू असल्याची चर्चा होती. शरद पवार आणि अजित पवार यांच्यातील बैठकींचे फोटो समाज माध्यमात व्हायरल झाले होते. मात्र, 28 जानेवारी 2026 रोजी झालेल्या विमान अपघातात अजित पवार यांचे निधन झाल्यानंतर राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी एकत्र येण्याच्या चर्चा फेटाळून लावल्या होत्या. परंतु, गेल्या काही दिवसांपासून अजित पवार यांच्या निधनानंतर राष्ट्रवादीतील नेतृत्वाचा प्रश्न ऐरणीवर आला. अनेक निर्णय प्रक्रियेत वरिष्ठाकडून ज्येष्ठाना डावलण्यात येत असल्याची तक्रार राष्ट्रवादीतील काही नेत्यांनी दिल्लीत केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांच्याकडे केल्याची बाब समोर आली. राष्ट्रवादीत त्यानंतर अंतर्गत धुसफूस चव्हाट्यावर आली. अशातच ज्येष्ठ नेते प्रफुल पटेल यांनी शरद पवार यांची घेतलेली भेट त्यांनी 10 तारखेचा केलेला उल्लेख चर्चेचा विषय ठरली. दुसरीकडे 6 नोव्हेंबरला सुनील तटकरे यांनी म्हटलं की, अजित पवार युती करण्यावर ठाम होते. दादा असते तर 12 फेब्रुवारीला दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र आल्या असत्या अशी, भूमिका त्यांनी मांडली. तसंच पार्थ पवार यांनी सलग दोन दिवस घेतलेल्या भेटीगाठीमुळे दोन्ही गटांच्या एकत्रीकरणाच्या चर्चांना पुन्हा उधाण आले. त्यामुळे दोन्ही गट एकत्र येण्याच्या चर्चेला जोर आला. मात्र, यापूर्वी तटकरे यांनी अजित पवार यांच्या निधनानंतर परिस्थिती बदलली असून, विलीनीकरणाचा कोणताही प्रस्ताव किंवा चर्चा सध्या अस्तित्वात नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते. त्यामुळे एकीकडे विलीनीकरणाच्या शक्यता चर्चेत असताना दुसरीकडे राष्ट्रवादीच्या नेतृत्वाकडून त्याबाबत सावध भूमिका घेतली जात असल्याचे चित्र आहे.
नेतृत्वाचा तिढा आणि राजकीय वारशाची कसोटी - दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र आणणे राजकीयदृष्ट्या शक्य असले, तरी नेतृत्वाचा प्रश्न हा त्यातील सर्वात मोठा अडथळा ठरू शकतो. शरद पवार यांचा प्रदीर्घ राजकीय अनुभव, सुप्रिया सुळे यांचे राष्ट्रीय राजकारणातील स्थान, अजित पवार यांनी उभी केलेली स्वतंत्र संघटनात्मक ताकद आणि सुनेत्रा पवार यांच्याकडे आलेली नेतृत्वाची जबाबदारी, या सर्वांचा समन्वय कसा साधायचा, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. विलीनीकरण झाल्यास पक्षाचे राष्ट्रीय नेतृत्व कुणाकडे असेल? विधिमंडळ पक्षाचे नेतृत्व कोण करणार? महायुतीसोबत राहायचे की विरोधी पक्षांशी पुन्हा राजकीय जवळीक साधायची? छगन भुजबळ, सुनील तटकरे आणि प्रफुल पटेल यासारख्या ज्येष्ठ नेत्यांचे स्थान काय असेल? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे शोधावी लागणार आहेत. तर सुनेत्रा पवार यांच्यासमोर अजित पवार यांचा राजकीय वारसा आणि संघटनात्मक ताकद टिकवण्याचे आव्हान आहे. शरद पवार यांच्यासाठी पक्षाचे मूळ राजकीय अस्तित्व आणि संघटनात्मक प्रभाव कायम राखणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे विलीनीकरणाचा निर्णय केवळ भावनिक पातळीवर नव्हे, तर नेतृत्व आणि सत्तेच्या वाटपाच्या गणितातूनच घेतला जाण्याची शक्यता आहे.
राष्ट्रवादीपाठोपाठ शिवसेनेतही मनोमिलनाची हाक - राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलीनीकरणाची चर्चा सुरू असतानाच शिवसेनेच्या दोन्ही गटांनीही एकत्र यावे, अशी मागणी पुढे आल्याने राजकीय वर्तुळात नव्या चर्चांना सुरुवात झाली आहे. खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी दोन्ही शिवसेना एकत्र येण्याची भूमिका मांडली. दोन्ही पक्षांचे प्रमुख वेगळे असले, तरी अंतिम निर्णय वरिष्ठ नेत्यांनी घ्यायचा आहे. मात्र, सामान्य कार्यकर्ते आणि जनतेची भावना दोन्ही शिवसेना एकत्र याव्यात, अशीच असल्याचे त्यांनी म्हटले. एकाच ताकदीने आणि एकाच झटक्यात शिवसेना एकत्र आली, तरच सामान्यांचे खरे भले होईल, अशी भूमिकाही त्यांनी मांडली. विशेष म्हणजे, शिवसेनेतील फुटीनंतर दोन्ही गटांमध्ये राजकीय संघर्ष सातत्याने सुरू आहे. त्यामुळे एकत्रीकरणाची ही मागणी केवळ राजकीय चर्चेपुरती मर्यादित राहणार की त्यातून प्रत्यक्ष हालचाली सुरू होणार, याकडे लक्ष लागले आहे.
शिवसेनेची फूट आणि अस्तित्वाची लढाई - शिवसेनेतील फुटीची पार्श्वभूमी 2019 मधील सत्तास्थापनेच्या संघर्षात आहे. मुख्यमंत्रिपदावरून भाजपासोबत मतभेद झाल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत महाविकास आघाडी स्थापन केली आणि मुख्यमंत्रिपद स्वीकारले. मात्र, 21 जून 2022 रोजी एकनाथ शिंदे यांनी आमदारांच्या मोठ्या गटासह बंड पुकारले. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांचे सरकार कोसळले आणि शिंदे यांनी भाजपाच्या पाठिंब्याने मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. यानंतर पक्षाचे नाव आणि निवडणूक चिन्ह यावरून संघर्ष सुरू झाला. जानेवारी 2024 मध्ये विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिंदे गटाला अधिकृत शिवसेना म्हणून मान्यता दिली. तर उद्धव ठाकरे यांच्या गटाला शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) हे नाव आणि मशाल हे चिन्ह मिळाले. या फुटीचा परिणाम मुंबई, ठाणे, कोकण आणि मराठवाड्यासह राज्यातील अनेक भागातील शिवसेनेच्या संघटनात्मक ताकदीवर झाला. शाखा, पदाधिकारी आणि निष्ठावंत कार्यकर्त्यांमध्येही विभागणी झाली. त्यामुळे दोन्ही गट एकत्र आल्यास राज्याच्या राजकारणात नवे समीकरण निर्माण होऊ शकते.
निवडणुकीचे गणित की अस्तित्वाची निकड? - दोन्ही पक्षांच्या फुटीचा फायदा नेमका कुणाला झाला, याचा राजकीय हिशेब आजही मांडला जात आहे. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेने एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेपेक्षा अधिक जागा जिंकल्या. राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्येही शरद पवार यांच्या गटाने अजित पवार यांच्या गटापेक्षा अधिक जागा मिळवत आपली ताकद दाखवून दिली. मात्र, त्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत चित्र पूर्णपणे बदलले. महायुतीने मोठे यश मिळवले आणि दोन्ही फुटलेल्या पक्षांच्या सत्ताधारी गटांना अधिक जागा मिळाल्या.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही दोन्ही राष्ट्रवादीच्या संभाव्य विलीनीकरणावर प्रतिक्रिया देताना, हे स्वतंत्र पक्ष असून एकत्र यायचे की नाही, याचा निर्णय त्यांनीच घ्यायचा असल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, विलीनीकरण झाल्यास भाजपाप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीशी (एनडीए) चर्चा करावी लागेल, असंही त्यांनी नमूद केलं. त्यामुळे या संभाव्य एकत्रीकरणाचा निर्णय केवळ संबंधित पक्षांपुरता मर्यादित राहणार नसून महायुतीच्या राजकीय समीकरणांवरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो.
कार्यकर्त्यांच्या मनातील संभ्रम - पक्षफुटीच्या राजकारणात सर्वाधिक संभ्रम निर्माण झाला तो तळागाळातील कार्यकर्त्यांमध्ये. वर्षानुवर्षे एका नेत्याच्या आणि पक्षाच्या पाठीशी उभे राहिलेल्या कार्यकर्त्यांना अचानक राजकीय भूमिका बदलावी लागली. काहींनी सत्तेचा मार्ग स्वीकारला, तर काहींनी मूळ पक्षाशी निष्ठा कायम ठेवली. मात्र, आता पुन्हा एकत्रीकरणाच्या चर्चा सुरू झाल्याने कार्यकर्त्यांसमोर नवा प्रश्न उभा राहिला आहे. आज ज्या नेत्याच्या पाठीशी उभे राहिलो, उद्या तोच नेता दुसऱ्या गटासोबत जाणार असेल, तर पक्षनिष्ठेचे नेमके महत्त्व काय, असा सवाल कार्यकर्त्यांकडून उपस्थित केला जात आहे. त्यामुळे नेत्यांनीही कार्यकर्त्यांच्या भावनांचा विचार करून भविष्यातील राजकीय निर्णय घ्यावेत, असा दबाव वाढत आहे.
फुटीचा इतिहास, मनोमिलनाची राजकीय परंपरा - महाराष्ट्राच्या राजकारणात पक्षफुटी, बंडखोरी आणि पुन्हा एकत्र येण्याचा इतिहास जुना आहे. 1978 मध्ये शरद पवार यांनी काँग्रेसमधून बाहेर पडत पुरोगामी लोकशाही दलाच्या माध्यमातून सरकार स्थापन केले होते. त्यानंतर 1999 मध्ये शरद पवार, पी. ए. संगमा आणि तारिक अन्वर यांनी काँग्रेसमधून बाहेर पडून राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना केली. मात्र, काही वर्षातच काँग्रेससोबतच त्यांनी महाराष्ट्रात आघाडीचे सरकार चालवले. राजकीय विचारधारांमधील मतभेद बाजूला ठेवून सत्तेच्या समीकरणांसाठी एकत्र येण्याची परंपरा महाराष्ट्राने अनेकदा अनुभवली आहे. मात्र, सध्याच्या परिस्थितीत संघर्ष केवळ सत्तेपुरता मर्यादित नाही. पक्षाचे नाव, निवडणूक चिन्ह, संघटनात्मक नियंत्रण आणि राजकीय वारसा यावरही दोन्ही पक्षांचा दावा आहे. त्यामुळे सध्याचे संभाव्य मनोमिलन अधिक गुंतागुंतीचे ठरणार आहे.
भाजपासमोर प्रादेशिक पक्षांची नवी मोट? -राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि दोन्ही शिवसेना पक्षांच्या एकत्रीकरणाच्या चर्चांमुळे महायुती आणि विरोधकांच्या राजकीय रणनीतीवर दूरगामी परिणाम होऊ शकतात. दोन्ही राष्ट्रवादी पक्ष एकत्र आले, तर राज्यातील सत्तेच्या समीकरणात मोठा बदल होऊ शकतो. त्याचबरोबर दोन्ही शिवसेना एकत्र आल्यास मुंबई, ठाणे, कोकण आणि मराठवाड्यातील राजकीय ताकदीचे नवे गणित तयार होऊ शकते. दुसरीकडे, आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपासून ते पुढील विधानसभा निवडणुकांपर्यंत भाजपा स्वबळावर आपले राजकीय वर्चस्व वाढवण्याच्या प्रयत्नात आहे. त्यामुळे महायुतीतील प्रादेशिक मित्रपक्षांना भविष्यात आपले राजकीय महत्त्व आणि सत्तेतील वाटा कमी होण्याची चिंता सतावत असल्याची चर्चा आहे. याच पार्श्वभूमीवर प्रादेशिक पक्षांनी आपापसातील मतभेद बाजूला ठेवून एकत्र येण्याचा विचार सुरू केला आहे का, हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो. मराठी अस्मिता, महाराष्ट्राचे राजकीय हित आणि पक्षांचे स्वतंत्र अस्तित्व या मुद्द्यांवर पुन्हा एकदा प्रादेशिक राजकारणाची मोट बांधली गेल्यास भाजपसमोर नवे आव्हान उभे राहू शकते.
फुटलेल्या पक्षांच्या एकत्रीकरणाची चर्चा सध्या प्राथमिक टप्प्यावर असली, तरी त्यातून महाराष्ट्राच्या राजकारणातील बदलत्या प्रवाहाचे संकेत मिळत आहेत. नेत्यांची राजकीय महत्त्वाकांक्षा, कार्यकर्त्यांच्या भावना आणि आगामी निवडणुकांचे गणित यांचा मेळ साधला गेला, तर राज्यात नव्या राजकीय समीकरणांचा उदय होऊ शकतो. त्यामुळे आता प्रश्न केवळ दोन पक्षांच्या विलीनीकरणाचा नसून महाराष्ट्राच्या राजकारणात प्रादेशिक पक्ष पुन्हा एकदा एकत्रित ताकद उभी करणार का, हा प्रश्न आहे.
पक्षातर्फे असे कोणतेही अधिकृत धोरण किंवा चर्चा - अरूण सावंत
खासदार ओमराजे निंबाळकर आणि आमदार चंद्रकांत रघुवंशी यांनी किंवा यापूर्वी संजय शिरसाट यांनी दोन्ही शिवसेना एकत्र याव्यात अशी भूमिका मांडली असली, तरी पक्षातर्फे असे कोणतेही अधिकृत धोरण किंवा चर्चा सुरू नाही. शिवसेना सध्या उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली उत्तम रित्या आणि जोमाने वाढत आहे. त्यामुळे संपलेल्या शिवसेनेसोबत हात मिळवण्याची किंवा एकत्र येण्याची कोणतीही आवश्यकता नाही, कारण उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षात आता कोणतीही ताकद उरलेली नाही. मात्र ज्या नेत्यांनी अशी वक्तव्ये केली आहेत, त्यांचे ठाकरेंवरील प्रेम अजून कमी झाले नसेल म्हणूनच त्यांनी अशी विधाने केली असण्याची शक्यता आहे. पक्षीय पातळीवर यावर मुख्य नेतृत्व योग्य तो निर्णय घेईल, असं शिवसेनेचे प्रवक्ते अरुण सावंत यांनी सांगितलं. दरम्यान, भाजपा किंवा इतर कोणाकडूनही शिवसेनेची कोणतीही कोंडी केली जात नाही. उलट आमचे नेतृत्व आणि प्रत्येक शिवसैनिक विरोधकांच्या चक्रव्यूहाला कसे भेदायचे हे उत्तम प्रकारे जाणतो, असे स्पष्ट केले.
विलीनीकरणाच्या चर्चा माध्यमांमध्ये - पाटील
पक्ष एकत्र येण्याच्या किंवा विलीनीकरणाच्या ज्या चर्चा सध्या माध्यमांमध्ये सुरू आहेत, त्या केवळ तर्कवितर्क आणि कार्यकर्त्यांच्या भावनिक प्रतिक्रिया आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष सध्या महायुतीचा घटक म्हणून सरकारमध्ये सामील आहे आणि विकासाच्या मुद्द्यांवर आमचे काम जोमाने सुरू आहे.
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