सोमेश्वर कारखान्यावर 'दादा'राज! बंडखोरी, राजकीय पोकळी तरीही सुनेत्रा पवार लढल्या अन् जिंकल्या
सोमेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकीत उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखालील पॅनेलने मोठे यश मिळवत कारखान्यावरील वर्चस्वाला पुन्हा अधोरेखित केले.
Published : October 13, 2026 at 8:29 AM IST
बारामती : सोमेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकीत उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखालील पॅनेलने मोठे यश मिळवत कारखान्यावरील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वर्चस्वाला पुन्हा अधोरेखित केले आहे. माजी अध्यक्ष पुरुषोत्तम जगताप यांच्या बंडखोरीच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या या निवडणुकीत सुनेत्रा पवार यांनी प्रचाराची धुरा स्वतः सांभाळली. अजित पवार यांच्या निधनानंतर सहकार क्षेत्रात झालेली ही पहिली महत्त्वाची निवडणूक असल्याने या निकालाकडे त्यांच्या नेतृत्वाची कसोटी म्हणून पाहिले जात होते. या निकालामुळे सोमेश्वरच्या राजकारणात सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
सोमेश्वर सहकारी साखर कारखान्यावर अजित पवार यांचे गेल्या 34 वर्षांपासून वर्चस्व राहिले आहे. या काळात त्यांच्यासोबत काम करणारे पुरुषोत्तम जगताप यांनी यंदा राष्ट्रवादी काँग्रेसपासून वेगळी भूमिका घेतल्याने निवडणुकीत चुरस निर्माण झाली होती. अजित पवार यांच्या निधनानंतर निर्माण झालेली राजकीय पोकळी, जगताप यांची बंडखोरी आणि सभासदांचा विश्वास संपादन करण्याचे आव्हान अशा अनेक घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर ही निवडणूक झाली.
सुनेत्रा पवार यांनी जय पवार यांच्या साथीने कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रात प्रचाराचा जोर वाढवला. सभासदांशी संवाद साधताना कारखान्याची प्रगती, भविष्यातील विकासकामे आणि राज्यातील सत्तेच्या माध्यमातून मिळू शकणारे सहकार्य या मुद्द्यांवर त्यांनी भर दिला. अजित पवार यांच्या नेतृत्वाशी असलेली निष्ठा आणि त्यांच्या निधनानंतर निर्माण झालेली सहानुभूती यांचाही निकालावर प्रभाव पडल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात होत आहे.
दरम्यान, पुरुषोत्तम जगताप यांचा पराभव हा या निवडणुकीतील महत्त्वाचा राजकीय निकाल ठरला आहे. कारखान्याच्या कामकाजातील त्यांचा अनुभव आणि यापूर्वीचे नेतृत्व असूनही सभासदांनी सुनेत्रा पवार यांच्या पॅनेलला कौल दिला. जगताप यांना उमेदवारी देण्याबाबत आक्षेप घेतलेल्या काही उमेदवारांनीही निवडणुकीत मोठ्या मताधिक्याने विजय मिळवल्याने स्थानिक राजकीय समीकरणांची चर्चा सुरू झाली आहे.
निवडणुकीदरम्यान पैशांच्या वापराबाबतही कार्यक्षेत्रात चर्चा झाल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, या संदर्भातील दाव्यांची स्वतंत्र पुष्टी आवश्यक आहे. निकालानंतर विरोधकांकडून धनशक्ती विरुद्ध जनशक्ती अशा स्वरूपाची टीका होण्याची शक्यता असली, तरी प्रत्यक्षात सभासदांनी दिलेला कौल आणि त्यामागील स्थानिक समीकरणे यांचे विश्लेषण महत्त्वाचे ठरणार आहे.
निकाल जाहीर होताच विजयी उमेदवार अभिजीत काकडे यांना समर्थकांनी खांद्यावर घेत जल्लोष केला. या उत्साहातून कार्यकर्त्यांमधील समाधान आणि आगामी राजकीय घडामोडींची चाहूल दिसून आली. एकूणच, सोमेश्वर कारखान्याची निवडणूक ही केवळ संचालक मंडळ निवडण्यापुरती मर्यादित न राहता अजित पवार यांच्यानंतरचे नेतृत्व, निष्ठा, बंडखोरी आणि सहकार क्षेत्रातील वर्चस्व यांची कसोटी ठरली. या निकालानंतर सोमेश्वरच्या आगामी राजकारणात सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाची भूमिका अधिक महत्त्वाची ठरणार आहे.
विजयी उमेदवारांनी घेतले अजित पवारांच्या स्मृतीस्थळाचे दर्शन - उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या पॅनलमधील विजयी उमेदवारांनी बारामतीमधील दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या स्मृतीस्थळावर जाऊन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या स्मृतीस अभिवादन केले.