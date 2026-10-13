काही जण परदेशी शक्तींचे बाहुले, राहुल गांधी यांच्या मोर्चावर एकनाथ शिंदे यांची टीका
न्यायव्यवस्थेकडून न्याय मागण्याचा अधिकार सर्वांना आहे. मात्र, मोर्चा काढून न्यायव्यवस्थेवर दबाव आणणे योग्य नाही.
Published : October 13, 2026 at 1:50 PM IST
मुंबई - राहुल गांधी आणि इंडिया आघाडीने सर्वोच्च न्यायालयावर मोर्चा काढून न्यायव्यवस्थेवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला. हा देशाच्या इतिहासातील काळा दिवस असल्याची जोरदार टीका उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी केली. काही विरोधी नेते परदेशी शक्तींच्या हातचे बाहुले बनले असून, देशात अस्थिरता आणि अराजकता निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. मुंबईत नंदनवन या शासकीय निवासस्थानी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
शिंदे म्हणाले, की काँग्रेस आणि इंडिया आघाडी संविधान धोक्यात असल्याचा आरोप करतात. मात्र, घटनात्मक संस्थांवरच दबाव आणण्याचे काम त्यांच्याकडून सुरू आहे. लोकशाहीचा गळा घालण्याचा हा प्रयत्न असून, अशा कृती देशासाठी घातक आहेत. राहुल गांधी आणि इंडिया आघाडीने या प्रकाराबद्दल माफी मागावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. न्यायव्यवस्थेकडून न्याय मागण्याचा अधिकार सर्वांना आहे. मात्र, मोर्चा काढून न्यायव्यवस्थेवर दबाव आणणे योग्य नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या संविधानातून उभ्या राहिलेल्या घटनात्मक संस्थांचा आदर राखला पाहिजे, असे शिंदे यांनी सांगितले.
निवडणुकीतील पराभवामुळे आरोप - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात तीन वेळा पराभव झाल्याने विरोधकांचा निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वास उडाला आहे. त्यामुळेच निवडणूक आयोग आणि ईव्हीएमवर आरोप केले जात आहेत; मात्र त्यासाठी ठोस पुरावे दिले जात नाहीत, असे शिंदे म्हणाले. केरळ, कर्नाटक, तेलंगणा आणि तामिळनाडू यांसारख्या राज्यांत याच निवडणूक प्रक्रियेतून विरोधक विजयी झाले. मग त्या ठिकाणी त्यांनी मतांची चोरी केली होती का, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
सैन्याच्या कामावर प्रश्न उपस्थित करणे चुकीचे - विरोधकांचा निवडणूक आयोगापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत कोणत्याही संस्थेवर विश्वास नसल्याचे दिसते. सैन्याच्या कामावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाते. पत्रकारांना गोदी मीडिया म्हणणे पोलिसांवर टीका करणे आणि पंतप्रधानांबद्दल खालच्या पातळीवर बोलणे योग्य नाही, असे शिंदे म्हणाले.
बांगलादेश, नेपाळ आणि श्रीलंकेतील परिस्थितीची उदाहरणे देऊन भारतातही तशी परिस्थिती निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. हा आंतरराष्ट्रीय कटाचा भाग असल्याचा संशय व्यक्त करत, विरोधक देशात अविश्वासाचं वातावरण निर्माण करत असल्याचंही शिंदे यांनी सांगितलं.
जनता विरोधकांना धडा शिकवेल - भारताची आर्थिक आणि सामरिक ताकद वाढत असताना विरोधक देशाच्या प्रगतीवर टीका करत आहेत. काही जण परदेशी शक्तींच्या कटात सहभागी असल्याचा आरोपही शिंदे यांनी केला. देशात अस्थिरता निर्माण करण्याचे प्रयत्न जनता हाणून पाडेल आणि विरोधकांना योग्य धडा शिकवेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.