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"जेव्हा पक्षात योग्य आदर, प्रेमाचे दोन शब्द मिळत नाही तेव्हाच..."; 'ऑपरेशन टायगर'बाबत दीपक केसरकर नेमकं काय म्हणाले?

शिवसेनेचे नेते, माजी मंत्री दीपक केसरकर यांनी शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचं दर्शन घेतलं. साईदर्शनानंतर माध्यमांशी बोलताना, केसरकर राऊतांवर चांगलेच आक्रमक झाले.

Deepak Kesarkar
'ऑपरेशन टायगर'बाबत दीपक केसरकर नेमकं काय म्हणाले? (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 19, 2026 at 11:14 AM IST

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शिर्डी Deepak Kesarkar : महाराष्ट्र सध्या वेगानं प्रगतीच्या दिशेनं वाटचाल करत आहे. अशा परिस्थितीत प्रत्येक लोकप्रतिनिधीला आपल्या मतदारसंघाच्या विकासासाठी सरकारच्या मुख्य प्रवाहात सामील होण्याची इच्छा असते. मात्र एखाद्याचं मतपरिवर्तन झालं किंवा कोणी महायुतीसोबत आलं की ते केवळ पैशांसाठीच झालं असा अत्यंत चुकीचा आणि बालिश प्रचार विरोधकांकडून केला जात आहे, अशा शब्दांत माजी मंत्री दीपक केसरकर यांनी विरोधकांचा खरपूस समाचार घेतला. शिवसेनेचे नेते आणि माजी मंत्री दीपक केसरकर यांनी शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचं मनोभावे दर्शन घेतलं. साईदर्शनानंतर माध्यमांशी बोलताना, शिवसेनेतील बंडावरुन विरोधकांकडून सतत होणाऱ्या 50 खोके या टीकेला उत्तर देताना केसरकर चांगलेच आक्रमक झाले.

काय म्हणाले केसरकर : दर्शनानंतर बोलताना दीपक केसरकर म्हणाले, "जे लोक राजकारणात 30, 40 किंवा 50 वर्षे घालवतात ते केवळ पैशांसाठी आपला स्वाभिमान कधीही विकत नाहीत. खोके हा शब्द फक्त विरोधकांच्या मनात आणि डोक्यात बसला आहे. तो प्रत्यक्षात कोणाच्या खिशात नाही. माणसाला पैशानं नाही तर प्रेमानं आणि आदरानं जिंकता येतं हे विरोधकांनी समजून घ्यावं. आज जे लोकप्रतिनिधी शिंदेंच्या शिवसेनेत येत आहेत. ते पैशांच्या मागे नव्हे तर केवळ आपल्या भागातील विकासाच्या मागे जात आहेत. बाळासाहेबांकडे जेव्हा एखादा सामान्य कार्यकर्ता किंवा लोकप्रतिनिधी जायचा. तेव्हा ते त्याला आपल्या शेजारी बसवून घ्यायचे. त्याच्या कपाळावर भगवा टिळा लावून त्याला लढण्याची ताकद, प्रेम आणि आदर द्यायचे. याच प्रेमाच्या आणि आपुलकीच्या बळावर शिवसेना उभी राहिली आणि वर्षानुवर्षे चालत राहिली. पण आज परिस्थिती तशी राहिलेली नाही. आज आमदार-खासदार आपल्या पक्षप्रमुखांची वेळ मिळावी त्यांची भेट व्हावी म्हणून ताटकळत राहतात." जेव्हा पक्षात योग्य आदर आणि प्रेमाचे दोन शब्द मिळत नाहीत. तेव्हाच नाईलाजानं लोक वेगळा विचार करतात आणि बाहेर पडतात, अशी खंतही दीपक केसरकर यांनी व्यक्त केली.

संजय राऊतांच्या वक्तव्यांवर कोणतंही नियंत्रण नाही : खासदार संजय राऊत यांच्यावर थेट आणि तिखट शब्दांत निशाणा साधताना केसरकर म्हणाले, "संजय राऊत यांच्या जिव्हेवर आणि वक्तव्यांवर कोणतंही नियंत्रण राहिलेलं नाही. कोणाबद्दलही अत्यंत खालच्या पातळीवर जाऊन बोलणं ही त्यांची नेहमीची सवय आहे आणि त्यांच्या याच वर्तणुकीमुळं व विधानांमुळं खऱ्या अर्थानं शिवसेनेची ही दुरवस्था झाली आहे. संजय राऊत यांनी कधीही थेट जनतेतून निवडणूक लढवलेली नाही आणि ते कधी थेट निवडूनही आलेले नाहीत. ते नेहमी मागच्या दारानं म्हणजेच राज्यसभेवर गेले आहेत." गेल्या वेळच्या राज्यसभा निवडणुकीत जर एकनाथ शिंदे यांच्या मनात आले असते, तर संजय राऊत यांचा पराभव सहज शक्य होता. मात्र शिंदेंनी मनाचा मोठेपणा दाखवला आणि तसं केलं नाही. याची आठवण त्यांनी ठेवावी, असा टोलाही दीपक केसरकर यांनी संजय राऊत यांना लगावला.

वैचारिक मतपरिवर्तन होत असेल तर रस्त्यावर उतरण्याची गरज नाही : ऑपरेशन टायगर झाल्यानंतर आता ऑपरेशन तुडवा सुरु करण्याचं आवाहन संजय राऊत यांनी कार्यकर्त्यांना केलं आहे. यावर बोलताना दीपक केसरकर म्हणाले, "आम्ही ज्यावेळी बाहेर पडलो, त्यावेळी यापेक्षाही मोठा प्रयत्न संजय राऊत यांनी केला होता. महाराष्ट्राला एक सामाजिक वारसा आहे आणि तो विचारांचा वारसा आहे. त्यामुळं कोणाचं वैचारिक मतपरिवर्तन होत असेल, तर रस्त्यावर उतरण्याची काही गरज नाही. तुम्ही तोंडानं बोलू शकता. याच्यावर चर्चा होऊ शकते, आपली बाजू जनतेला पटवून सांगता येतं. त्यामुळं यात हिंसाचाराचा प्रश्न कुठून आला?" संजय राऊत हिंसाचाराच्या पाठीमागे धावतात, म्हणून त्यांच्यापासून लोक लांब जातात अशा शब्दांत संजय राऊत यांच्यावर दीपक केसरकर यांनी जोरदार टीकास्त्र सोडलं.

राज्यातील जनता सुज्ञ आहे : संजय राऊत काहीही तुडवू शकत नाहीत ही ताकद त्यांच्यात राहिलेली नाही. हे फक्त संजय राऊत यांचे तोंडाचे बुडबुडे आहेत. यामुळं महाराष्ट्रात काहीही होणार नाही. महाराष्ट्रातील जनता सुज्ञ आहे. केंद्रात आणि राज्यात एकाच विचारांचं मजबूत सरकार असेल, तरच राज्याचा गतीनं विकास होऊ शकतो हे जनतेला पूर्णपणे ठाऊक आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखाली भारत जगात एक मोठी महासत्ता बनत आहे. देशात होत असलेल्या या अफाट विकासकामांचं आकर्षण आज राज्यातील प्रत्येक लोकप्रतिनिधी आणि जनतेच्या मनात आहे. याच विकासप्रवाहात सामील होण्यासाठी लोक पुढं येत असल्याचं माजी मंत्री केसरकर म्हणाले.


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