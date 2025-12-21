बुलढाण्यात भाजपाला दणका, शिवसेनेचा जल्लोष; पूजा गायकवाड यांचा दणदणीत विजय; काय म्हणाले संजय गायकवाड?
आज महाराष्ट्रातील नगरपरिषद, नगरपंचायतींसाठीची मतमोजणी पार पडली आहे. बुलढाणा नगरपरिषद निवडणुकीत शिवसेनेच्या उमेदवार पूजा गायकवाड यांचा दणदणीत विजय झाला आहे.
Published : December 21, 2025 at 5:50 PM IST
बुलढाणा : बुलढाणा नगरपरिषद निवडणुकीत शिवसेनेने मोठा विजय मिळवला आहे. हा विजय बुलढाणेकरांच्या विश्वासाचा आणि विकासाच्या आकांक्षेचा स्पष्ट पुरावा आहे. तब्बल 4780 मतांच्या मोठ्या फरकानं शिवसेनेच्या उमेदवार पूजा संजय गायकवाड (Pooja Sanjay Gaikwad) यांचा दणदणीत विजय झाला असून, एकूण 24 पैकी 22 जागांसह स्पष्ट बहुमत मिळवलं आहे. उर्वरित 2 जागांवरही शिवसेनेच्या बंडखोर किंवा समर्थकांनी यश मिळवलं आहे.
'हा' विजय अद्भुत आणि ऐतिहासिक : हा निकाल केवळ संख्याबळाचा नाही, तर विरोधकांना दिलेला ठोस संदेश आहे. शिवसेना आमदार संजय गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखालील ही मोहीम यशस्वी ठरली असून, त्यांच्या पत्नी पूजा गायकवाड नगराध्यक्षपदाच्या शर्यतीत आघाडीवर होत्या. "हा विजय अद्भुत आणि ऐतिहासिक आहे. बुलढाण्याच्या राजकारणाची दिशा बदलणारा हा निकाल आहे. जनतेनं शिवसेनेला पूर्ण समर्थन दिलं असून, काँग्रेससह सर्व विरोधकांना नाकारलं आहे," अशी प्रतिक्रिया विजयानंतर आमदार संजय गायकवाड यांनी दिली.
हर्षवर्धन सपकाळ यांना हटवलं पाहिजे : काँग्रेसला या निवडणुकीत केवळ 2 जागांवर समाधान मानावं लागलं आहे. महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ हे बुलढाणा जिल्ह्याचे असूनही त्यांच्या पक्षाला जिल्ह्यात अपेक्षित यश मिळालं नाही. ही बाब काँग्रेससाठी मोठा धक्का मानली जात आहे. आमदार गायकवाड यांनी यावर जोरदार टीका करताना म्हटलं आहे की, "प्रदेशाध्यक्ष असूनही जिल्ह्यात प्रभाव पाडता न आल्यानं त्यांचा पूर्ण फज्जा उडाला आहे. आता नैतिक जबाबदारी घेऊन त्यांनी तत्काळ राजीनामा द्यावा. हर्षवर्धन सपकाळ हे पदावर राहण्याच्या लायकीचेही नाहीत त्यांना हटवलं पाहिजे."
हा विजय विरोधकांसाठी राजकीय चपराक : बुलढाण्यातील हा निकाल महायुतीच्या वर्चस्वाचा भाग आहे. राज्यभरात महायुतीनं जोरदार कामगिरी केली असताना, बुलढाण्यात शिवसेनेनं स्वतंत्रपणे बाजी मारली आहे. जनतेनं विकासकामं, स्थानिक मुद्दे आणि शिवसेनेच्या आक्रमक राजकारणाला पसंती दिली आहे. हा विजय विरोधकांसाठी राजकीय चपराक तर आहेच, पण भविष्यातील महानगरपालिका निवडणुकांसाठीही शिवसेनेला बळ देणारा ठरेल. एकूणच, बुलढाणेकरांनी शिवसेनेला दिलेला हा कौल म्हणजे जनतेच्या विश्वासाचा स्पष्ट संदेश आहे. शिवसेना आता शहराच्या विकासासाठी अधिक जोमानं काम करेल, असा विश्वास आमदार संजय गायकवाड यांनी यावेळी व्यक्त केला आहे.
