समांतर सभेत ठरला गोकुळचा अध्यक्ष, 'तुमच्या मुलाला अध्यक्ष केलं तेव्हा मी जातीयवादी नव्हतो का?' सतेज पाटलांचा सवाल
राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीने समांतर सभा घेत गोकुळ निवडणुकीत मिळालेल्या बहुमताच्या आधारावर गोकुळच्या चेअरमनपदी शशिकांत पाटील चुयेकर यांची निवड केली,
Published : October 29, 2026 at 8:47 PM IST
कोल्हापूर - गोकुळ दूध संघाच्या सत्तेवर काँग्रेस प्रणित समविचारी आघाडीने सत्ता स्थापन केली. यानंतर गुरुवारी गोकुळ दूध संघाच्या अध्यक्ष निवडीकडे अवघ्या राज्याचं लक्ष लागलं होतं. गुरुवारी घडलेल्या नाट्यमय घडामोडीनंतर अखेर राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीने गोकुळ प्रधान कार्यालयाच्या समोर समांतर सभा घेत गोकुळ निवडणुकीत मिळालेल्या बहुमताच्या आधारावर गोकुळच्या चेअरमनपदी शशिकांत पाटील चुयेकर यांची निवड केली. यानंतर पत्रकार परिषद घेऊन काँग्रेस आमदार सतेज पाटील यांनी मंत्री हसन मुश्रीफ यांना खडेबोल सुनावले.
कोरम पूर्ण झाला नाही - अटीतटीच्या झालेल्या लढतीत राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीच्या माध्यमातून आमदार सतेज पाटील यांनी जिल्ह्याचे आर्थिक सत्ता केंद्र असलेल्या गोकुळवर सत्ता आणून महायुतीला धोबीपछाड दिलं होतं. मात्र, गुरुवारी पहिल्याच सभेत अध्यक्ष निवड करताना उपस्थित संचालकांचा कोरम पूर्ण झाला नसल्यानं निवडणूक निर्णय अधिकारी मोसमी चौगुले यांनी सभा तहकूब केली. यावरुन राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी मात्र काँग्रेस आमदार सतेज पाटील यांच्यावर तोफ डागली.
कोल्हापूर जिल्ह्यासह पश्चिम महाराष्ट्राचे आर्थिक सत्ता केंद्र असलेल्या कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळवर काँग्रेस प्रणित समविचारी आघाडीने विजय मिळवला. काँग्रेस आमदार सतेज पाटील यांनी एकाकी लढत देत मिळवलेल्या या यशाची राज्यभर चर्चा झाली. मात्र, गुरुवारी गोकुळ दूध संघाच्या गोकुळ शिरगाव येथील प्रधान कार्यालयात होणाऱ्या अध्यक्ष निवडीकडे अवघ्या राज्याचे लक्ष लागलं होतं.
गोकुळ दूध संघाचे समविचारी आघाडीकडील 13 संचालक या बैठकीसाठी उपस्थित होते. मात्र, महायुतीच्या बारा संचालकांनी या चेअरमन निवड सभेकडे पाठ फिरवली. संस्थेच्या पोटनियमानुसार, सभेचा कोरम पूर्ण करण्यासाठी 14 संचालकांची उपस्थिती असणं गरजेचं होतं. मात्र, हा कोटा पूर्ण न झाल्याने सभा तहकूब झाल्याची घोषणा निवडणूक निर्णय अधिकारी मोसमी चौगुले यांनी केली.
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