महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा खळबळ; शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीच्या एनडीए प्रवेशाच्या चर्चांना वेग
राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या भवितव्याबाबत नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. एनडीएसोबत जाण्याच्या शक्यतेबाबतही राजकीय वर्तुळात तर्कवितर्क रंगले आहेत.
Published : July 7, 2026 at 10:30 PM IST
मुंबई - महाराष्ट्राच्या राजकारणात शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या भवितव्याबाबत नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. काँग्रेसमध्ये विलीनीकरणाच्या प्रस्तावाला अपेक्षित पाठिंबा मिळाला नसल्याची माहिती समोर येत असतानाच, पक्षाकडून राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (NDA) सोबत जाण्याच्या शक्यतेबाबतही राजकीय वर्तुळात तर्कवितर्क रंगले आहेत. मात्र, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाने या सर्व चर्चांना स्पष्ट शब्दांत फेटाळून लावत त्यांना निराधार अफवा असल्याचे म्हटले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी या चर्चांवर प्रतिक्रिया देताना एनडीए प्रवेशाबाबत सुरू असलेल्या सर्व चर्चा निराधार असल्याचे स्पष्ट केले.ते म्हणाले , “एनडीएमध्ये जाण्याबाबत कोणतीही चर्चा झालेली नाही. या केवळ राजकीय अफवा आहेत. त्यात कोणतेही तथ्य नाही. आम्ही पुरोगामी विचारांचे असून विरोधी पक्ष म्हणून भाजपच्या विरोधातच आहोत.”
कॉंग्रेसमध्ये विलीनीकरणाचा प्रस्ताव रखडला? - राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाने काँग्रेसमध्ये विलीनीकरणाचा प्रस्ताव दोन वेळा दिला होता. यापूर्वी 2024 च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांपूर्वीही या विषयावर चर्चा झाली होती. मात्र, निवडणूक प्रचाराच्या पार्श्वभूमीवर हा विषय पुढे ढकलण्यात आल्याची माहिती आहे.
काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या सोनिया गांधी यांनी राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खरगे यांना या प्रस्तावावर चर्चा करण्यास सांगितले होते. त्यानंतर काँग्रेसच्या केंद्रीय नेतृत्वाने महाराष्ट्रातील पक्षनेत्यांचे मत जाणून घेतले. मात्र, राज्यातील बहुतांश नेत्यांनी या विलीनीकरणाला विरोध दर्शवल्याने हा प्रस्ताव पुढे सरकला नसल्याची माहिती समोर येत आहे. हा प्रस्ताव रखडल्याने राष्ट्रवादी कॉंग्रेस (शरद पवार) यांनी एनडीएमध्ये सामिल होण्याची तयारी दर्शवल्याचं बोललं जात आहे.
एनडीए प्रवेशाच्या चर्चांना वेग - काँग्रेसमध्ये विलीनीकरणाची शक्यता धूसर झाल्याच्या चर्चेनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या संभाव्य NDA प्रवेशाबाबत राजकीय वर्तुळात तर्कवितर्कांना वेग आला आहे. पक्षातील काही खासदार आणि आमदार सत्ताधारी आघाडीत सहभागी होऊ शकतात अशी चर्चा सुरू आहे.
याचबरोबर, खासदार सुप्रिया सुळे आणि पक्षातील काही वरिष्ठ नेत्यांना एनडीएमध्ये सहभागी झाल्यास केंद्रात महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या दिल्या जाऊ शकतात, असंही बोललं जात आहे. मात्र, या दाव्यांबाबत कोणीही अधिकृतपणे सांगितलेलं नाही.
महाविकास आघाडीतील एकजुटीवर प्रश्नचिन्ह - अलीकडेच शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षातील सहा खासदारांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत प्रवेश केल्याने विरोधकांना मोठा धक्का बसला होता.
मुंबईतील महाविकास आघाडीच्या बैठकीत उद्धव ठाकरे यांनीही आघाडीच्या एकजुटीवर प्रश्न उपस्थित करत, “आपण एकत्र असल्याचे म्हणतो, पण खरोखर एकत्र आहोत का?” असा सवाल केला होता.
काँग्रेसचे नेते आणि माजी मंत्री अमित देशमुख यांनीही ईटीव्ही भारतशी बोलताना म्हटले “अधिकृत घोषणा होईपर्यंत यावर भाष्य करणे योग्य नसल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच, शरद पवार आपल्या विचारधारेशी कायम राहून महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीसोबत आणि राष्ट्रीय स्तरावर इंडीया आघाडीसोबतच राहतील”, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
दुसरीकडे, भाजपचे नेते आणि माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी काँग्रेसला “बुडते जहाज” असे संबोधत, देशहितासाठी शरद पवारांचा पक्ष एनडीएमध्ये येण्याचा निर्णय घेत असेल तर त्यांचे स्वागतच केले जाईल, असे म्हटले आहे.
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