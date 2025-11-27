'पुढील दोन-तीन दिवसांत काय होईल सांगता येत नाही'; शरद पवारांच्या विधानानं भुवया उंचावल्या
शरद पवार यांनी शेतकरी, निवडणूक आणि आरक्षण या तिन्ही मुद्द्यांवर सरकारला थेट सवाल उपस्थित केला आहे.
Published : November 27, 2025 at 1:20 PM IST|
Updated : November 27, 2025 at 1:44 PM IST
बारामती(पुणे) : राज्यातील अतिवृष्टी आणि पुरामुळं कोट्यवधींचं नुकसान सोसलेल्या शेतकऱ्यांबाबत सरकारनं फक्त कर्जवसुलीला स्थगिती देऊन जबाबदारी संपल्यासारखं करू नये, अशी स्पष्ट व कठोर भूमिका राष्ट्रवादी - शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी व्यक्त केली.“एक वर्षाची स्थगिती तात्पुरती उपयोगी पडेल, पण शेतकऱ्यांचं झालेलं प्रचंड नुकसान भरून निघणार नाही. सरकारनं थेट आर्थिक मदत दिली पाहिजे,” असं ते म्हणाले.
कर्जमाफीवरुन सरकारला टोला : शरद पावर हे आज बारामतीत निवासस्थानी माध्यमाशी बोलत होते. "काही जिल्ह्यांत अतोनात हानी झाली आहे. काहींची जमीनच वाहून गेली, तर काहींची शेतीची साधनं पूर्णत: नष्ट झाली. अशांना पुन्हा उभं राहण्यासाठी सरकारकडून थेट मदत अपेक्षित होती. व्याजमाफी व हप्ते दिले असते, तर मोठा दिलासा मिळाला असता. आजची मदत अपुरी आहे,” असा टोला शरद पवार यांनी सरकारला थेट लगावला.
निवडणुकीत पैशांची उधळण : प्रचारात सुरू असलेल्या स्पर्धेवर भाष्य करताना पवारांनी कोणाचंही नाव न घेता सरकारवर निशाणा साधला. “मत मागताना कामाची भाषा नाही, फक्त मी इतके पैसे दिले, मी निधी दिला अशीच स्पर्धा दिसते. अर्थकारणातून निवडणुका जिंकायच्या हा दृष्टिकोन अत्यंत चुकीचा आहे,” अशी जोरदार टीका त्यांनी केली.
दोन-तीन दिवसात काय निर्णय...: 50 टक्के मर्यादा ओलांडलेल्या आरक्षणाच्या अंतिम सुनावणीबाबत विचारलं असता पवार म्हणाले, “सुप्रीम कोर्टाचा पवित्रा खूप स्ट्रॉंग दिसतोय. दोन-तीन दिवसात काय निर्णय येतो, सांगता येत नाही.” स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबतही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. “या निवडणुकांत गट बदली, आघाड्या वेगळ्या पद्धतीने दिसत आहेत. कुठे एक वाक्यता नाही. पण लोक योग्य निकाल देतील. आम्ही यापूर्वीही या राजकारणात पडलो नाही आणि आताही पडणार नाही,” असं त्यांनी स्पष्ट केलं. “आता निवडणुकीला दोन-चार दिवस उरले आहेत. काय होतंय ते पाहू,” असे म्हणत पवारांनी चर्चेला विराम दिला.
