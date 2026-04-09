रोहितने मोठा भाऊ म्हणून दिलगिरी व्यक्त केली, सुप्रिया सुळेंची प्रतिक्रिया

बारामती विधानसभा पोटनिवडणुकीसाठी (Baramati By Election 2026) उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याचा आज शेवटचा दिवस आहे. यावर खासदार सुप्रिया सुळेंनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 9, 2026 at 1:44 PM IST

पुणे : बारामती विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर या निवडणुकीकडं सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. या निवडणुकीत तब्बल 53 उमेदवारांचे अर्ज वैध ठरल्यानं लढत चुरशीची होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार आणि खासदार सुप्रिया सुळेंनी या संदर्भात महत्त्वपूर्ण प्रतिक्रिया दिली आहे. काँग्रेसनं या निवडणुकीत उमेदवार उभा करत लढत रंगतदार केली असली, तरी पवार यांनी बिनविरोध निवडणुकीचा पर्याय अधिक योग्य ठरू शकतो, असा सल्ला दिला.

रोहितने मोठा भाऊ म्हणून दिलगिरी व्यक्त केली : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांच्या विमान अपघातात झालेल्या निधनानंतर जाहीर झालेल्या बारामती पोटनिवडणुकीत काँग्रेसकडून उमेदवार देण्यात आला आहे. काँग्रेसकडून उमेदवार देण्यात आल्यानंतर खासदार पार्थ पवार यांनी काँग्रेस पक्षावर टीका केली होती. आज उमेदवारी अर्ज माघारी घेण्याचा शेवटचा दिवस असून ही निवडणूक बिनविरोध व्हावी असे प्रयत्न महायुतीकडून करण्यात येत आहेत, असं असताना आज राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांची भेट घेतली. यावर खासदार सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, "रोहित पवार हे हर्षवर्धन सपकाळ यांना भेटले आणि त्यांनी मनापासून दिलगिरी व्यक्त केली. काँग्रेसबाबत जे काही वक्तव्य करण्यात आलं आहे, त्याबाबत त्यांनी मनापासून दिलगिरी व्यक्त केली. मी आत्या म्हणून जे काही सांगायचं ते घरी सांगेन. रोहितने मोठा भाऊ म्हणून दिलगिरी व्यक्त केली आहे."

प्रतिक्रिया देताना शरद पवार आणि सुप्रिया सुळे (ETV Bharat Reporter)


अजित पवार यांना श्रद्धांजली म्हणून आम्ही उमेदवार देणार नाही : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या नेत्या खासदार सुप्रिया सुळे आज पुणे दौऱ्यावर असताना त्यांनी कात्रज येथील उड्डाणपुलाची पाहणी केली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांनी काँग्रेसलाही निवडणूक बिनविरोध व्हावी यासाठी आवाहन केलं आहे. याबाबत सुळे म्हणाल्या," चांगली गोष्ट असून त्याचं आपण स्वागत केलं पाहिजे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची पहिल्या दिवसापासून ही भूमिका आणि भावना राहिली आहे. आमच्या पक्षाने पहिलेच सांगितलं होतं की जर निवडणूक जाहीर झाली तर अजित पवार यांना श्रद्धांजली आणि आदरांजली म्हणून आम्ही उमेदवार देणार नाही."



बहीण म्हणून माझ्या मनात हा प्रश्न : "अजित पवार यांच्या निधनानंतर सर्वांत जास्त पाठपुरावा हा रोहित पवार यांनी केलाय. ज्या पद्धतीने अधिवेशनात चर्चा व्हायला पाहिजे होती ती झाली नाही. अजित पवार हे राज्याचे उपमुख्यमंत्री असताना कर्नाटकमध्ये गुन्हा दाखल होतो, पण ज्या सरकारमध्ये अजित पवार होते त्यांनी का दाखल केला नाही. एक बहीण म्हणून माझ्या मनात हा प्रश्न असल्याचं यावेळी सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.


सरकारने खरात प्रकरणाचा पाठपुरावा करावा : अशोक खरात प्रकरणावर सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, "अंजली दमानिया या जबाबदार नागरिक असून चुकीच्या गोष्टी घडताना त्या पारदर्शकपणे प्रत्येक गोष्टी मांडत आहेत. त्यांनी जी भूमिका मांडली आहे त्याबाबत त्यांचं अभिनंदन. त्यांना जी काही माहिती मिळाली आहे ती त्यांनी सरकारला द्यावी आणि सरकारने याचा पाठपुरावा करावा. तसंच आत्तापर्यंत ज्या पद्धतीनं तपास झाला तसाच तपास करून अन्याय झालेल्या लोकांना न्याय मिळाला पाहिजे."



खासदारांना शुभेच्छा : आज पार्थ पवार खासदारकीची शपथ घेणार आहेत. याबाबत सुळे म्हणाल्या की, "आज शपथ घेणाऱ्या सर्व खासदारांना शुभेच्छा. विचारल्याशिवाय मी कोणालाही सल्ला देत नाही, पण जे खासदार झाले त्यांना शुभेच्छा आहे."


निवडणूक बिनविरोध होणं अधिक योग्य : शरद पवार म्हणाले, “काँग्रेस हा राष्ट्रीय पक्ष आहे. त्यांनी निवडणूक लढवायची की नाही, हा त्यांचा स्वतंत्र निर्णय आहे. आम्ही त्यांना काही सांगू शकत नाही. मात्र ही जागा अपघाती कारणामुळं रिक्त झाली आहे. महाराष्ट्राने एक कर्तृत्ववान प्रतिनिधी गमावला आहे. अशा परिस्थितीत ही निवडणूक बिनविरोध होणं अधिक योग्य ठरलं असतं. जर माझं मत विचारलं, तर मी काँग्रेसला बिनविरोध निवडणुकीचा सल्ला देईन. मात्र अंतिम निर्णय काँग्रेसनेच घ्यायचा आहे.” दरम्यान, काँग्रेसने उमेदवार उभा केल्यानं बारामतीत राजकीय समीकरणे बदलताना दिसत आहेत. विविध पक्षांच्या भूमिकांमुळं मतमतांतरे वाढली असून, ही निवडणूक अधिकच रंगतदार होण्याची चिन्हे आहेत.

हेही वाचा -

  1. मला रोहितची काळजी वाटते; आमदार रोहित पवारांना सुरक्षा द्यावी- सुप्रिया सुळे
  2. विलीनीकरणाबाबत सुप्रिया सुळे स्पष्ट बोलल्या; म्हणाल्या, 'आज माझा भाऊ नाही, कशाला खरं खोट करायचं...'
  3. शरद पवारांची नात, सुप्रिया सुळे यांची लेक रेवती होणार नागपूरची सून; सुप्रिया सुळेंचा होणारा जावई कोण?

BARAMATI BY ELECTION 2026

