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मावळच्या राजकारणातील ज्येष्ठ नेतृत्व हरपले; माजी मंत्री मदन बाफना यांचे निधन

मावळच्या राजकीय वाटचालीला दिशा देणाऱ्या मदन बाफना या ज्येष्ठ नेतृत्वाच्या निधनामुळे राजकीय क्षेत्रात मोठी पोकळी निर्माण झाली असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

former minister Madan Bafna passes away
माजी मंत्री मदन बाफना यांचे निधन (File Photo - ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 14, 2026 at 5:01 PM IST

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मावळ (पुणे) : मावळच्या राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रातील ज्येष्ठ नेतृत्व, माजी मंत्री मदन बाफना यांचे दीर्घ आजारपणामुळे निधन झाले. त्यांच्या निधनाची दुःखद बातमी आज दुपारी सुमारे एक ते दोन वाजण्याच्या सुमारास समोर आली. त्यांच्या निधनाने मावळ तालुक्यासह पुणे जिल्ह्याच्या राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रावर शोककळा पसरली आहे.

मदन बाफना यांनी मावळच्या राजकारणात प्रदीर्घ काळ सक्रिय भूमिका बजावली. आमदार म्हणून काम करताना त्यांनी मतदारसंघातील विविध प्रश्नांना विधानसभेत वाचा फोडली. त्यानंतर मंत्री म्हणूनही त्यांनी जबाबदारी सांभाळत आपल्या कार्याचा ठसा उमटवला. मावळच्या विकासाशी संबंधित अनेक प्रश्नांवर त्यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला.

सर्वसामान्य नागरिकांशी असलेला त्यांचा जिव्हाळा आणि कार्यकर्त्यांशी असलेले जवळचे संबंध ही त्यांच्या राजकीय प्रवासाची महत्त्वाची वैशिष्ट्ये मानली जात होती. राजकारणात अनेक चढ-उतार आले, मात्र मावळच्या राजकीय आणि सामाजिक घडामोडींमध्ये त्यांचा प्रभाव कायम राहिला. त्यांच्या अनुभवामुळे आणि ज्येष्ठत्वामुळे मावळच्या राजकारणात त्यांना विशेष स्थान मिळाले होते.

गेल्या काही काळापासून मदन बाफना हे आजारी होते. दीर्घ आजाराशी झुंज देत असताना अखेर त्यांची प्राणज्योत मालवली. त्यांच्या निधनाची बातमी समोर आल्यानंतर राजकीय नेते, विविध पक्षांचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते तसेच सामाजिक क्षेत्रातील व्यक्तींनी शोक व्यक्त केला.

मावळच्या राजकीय वाटचालीला दिशा देणाऱ्या या ज्येष्ठ नेतृत्वाच्या निधनामुळे राजकीय क्षेत्रात मोठी पोकळी निर्माण झाली असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. त्यांच्या प्रदीर्घ राजकीय कारकिर्दीचा आणि मावळच्या विकासासाठी त्यांनी केलेल्या कामाचा उल्लेख करत अनेकांनी त्यांना श्रद्धांजली वाहिली.

मदन बाफना यांच्या निधनाने मावळच्या राजकारणातील एका महत्त्वाच्या पर्वाचा अंत झाला असून, त्यांचे योगदान आणि राजकीय वाटचाल मावळच्या राजकीय इतिहासात कायम स्मरणात राहणार आहे, अशी भावना मावळमधील नागरिकांनी व्यक्त केली.

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माजी मंत्री मदन बाफना निधन
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MADAN BAFNA PASSES AWAY

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