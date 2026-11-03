सातारा जिल्हा बँकेवर महायुतीचे वर्चस्व, शंभूराज देसाईंची जिल्हा बँकेत ४५ वर्षांनी एन्ट्री! अध्यक्षपदावर एकमत होणार की पुन्हा झेडपीसारखाच संघर्ष?
सातारा जिल्हा बँकेवर महायुतीने आपला झेंडा रोवला असून महाविकास आघाडीला भोपळाही फोडता आला नाही.
Published : November 3, 2026 at 5:37 PM IST
सातारा - देशातील सहकार क्षेत्रात सर्वात अग्रगण्य असलेल्या सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीची मतमोजणी होऊन निकाल जाहीर झाला आहे. महायुतीने बॅंकेवर आपला झेंडा रोवला असून महाविकास आघाडीला भोपळाही फोडता आला नाही. शंभूराज देसाई यांच्या रूपाने लोकनेते बाळासाहेब देसाई यांच्या कुटुंबातील सदस्याची ४५ वर्षांनी बॅंकेत एन्ट्री झाली आहे. त्यांचे साडू ॲड. उदयसिंह पाटील-उंडाळकर हे देखील विजयी झाले आहेत. तिरंगी लढतीत माणमधून मंत्री जयकुमार गोरे यांनी बाजी मारली.
पाटण आणि कराड तालुका सोसायटी मतदार संघात शंभूराज देसाई आणि ॲड. उदयसिंह पाटील-उंडाळकर यांचा मागील निवडणुकीत पराभव झाला होता. परंतु, या निवडणुकीत दोघांनीही पराभवाचे उट्टे काढत बॅंकेत दिमाखात एन्ट्री केली आहे. पालकमंत्री शंभूराज देसाई पहिल्यांदाच जिल्हा बँकेचे संचालक झाले आहेत. त्यांनी आपले पारंपरिक विरोधक सत्यजितसिंह पाटणकर यांचा पराभव केला. देसाईंना 58 आणि पाटणकरांना 46 मते मिळाली. उदयसिंह पाटील यांनी 100 मते मिळवत धनंजय पाटील (44) यांच्यावर मोठ्या फरकाने मात केली. देसाई आणि उंडाळकर हे एकमेकांचे साडू आहेत.
जावळी तालुका सोसायटी मतदार संघात विद्यमान संचालक ज्ञानदेव रांजणे दुसऱ्यांदा विजयी झाले. त्यांना ३८ मते मिळाली तर विरोधी उमेदवार विठ्ठल गोळे यांना अवघी ८ मते पडली. जावळी तालुका सातारा विधानसभा मतदार संघात येतो. त्यामुळे मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी रांजणेंसाठी जोर लावला होता. सोसायटींचे ठराव घेताना तणाव निर्माण झाला होता. अपेक्षित ठराव आणि मतांची जुळवाजुळव न झाल्याने विठ्ठल गोळे यांचा अर्ज रिंगणात ठेऊन राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी अखेरच्या दिवशी आपला उमेदवारी अर्ज मागे घेतला होता.
खंडाळा सोसायटी मतदार संघात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार गट) अजय भोसले २८ मते मिळवून विजयी झाले. त्यांनी भाजप उमेदवार संजीव गाढवे यांचा पराभव केला. गाढवे यांना २१ मते मिळाली. महाबळेश्वर सोसायटी मतदार संघातही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या रुपाली राजपुरे विजयी झाल्या. राजपुरे यांना ८ मते आणि शिवसेनेच्या संजय मोरे यांना ४ मते मिळाली. दोन्ही विजयी उमेदवार मंत्री मकरंद पाटील यांचे निकटवर्तीय आहेत.
राज्याचे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी मान तालुका सोसायटी मतदारसंघात बाजी मारली आहे. मंत्री गोरे यांना ५३ मते मिळाली. शिवसेनेत प्रवेश करून त्यांच्या विरोधात उभे राहिलेले सख्खे बंधू शेखर गोरे यांना ७ आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार मनोज पोळ यांना १४ मते मिळाली. मतांची आकडेवारी पाहता या ठिकाणी गोरे बंधूंमध्ये कौटुंबिक तडजोड झाल्याचे स्पष्ट होते. त्याचबरोबर मनोज पोळ यांची मतेही मोठ्या प्रमाणात कमी झाली आहेत.
कोरेगाव तालुका सोसायटी मतदार संघामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार सुनील माने यांना ४५ आणि भाजपा उमेदवार सुनील खत्री यांना ४४ मते मिळाली होती. परंतु, फाटलेल्या मतपत्रिकेवर आक्षेप घेतल्याने माने यांचे एक मत अवैध ठरले. त्यामुळे दोघांचीही मते समान झाली. त्यानंतर ईश्वर चिठ्ठीवर सुनील माने यांना विजयी घोषित करण्यात आले. मागील निवडणुकीत ईश्वर चिठ्ठीवर सुनील खत्री विजयी झाले होते. यावेळी त्यांना नशिबाची साथ मिळाली नाही.