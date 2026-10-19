'ईटीव्ही भारत'च्या वृत्तावर शिक्कामोर्तब! रामराजे निंबाळकरांनी मैदान सोडलं, दोन्ही राजेंसह आठ जण माघारीच्या तयारीत
सलग दहा वर्षांहून अधिक काळ संचालक राहिलेल्या संचालकांना अपात्रतेची भीती असल्याने त्यांनी निवडणुकीतून माघार घ्यायला सुरूवात केली आहे.
Published : October 19, 2026 at 9:38 PM IST
सातारा - सलग दहा वर्षांहून अधिक काळ संचालक राहिलेल्या सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या दोन उमेदवारांनी अपात्र ठरण्याच्या भीतीने निवडणुकीतून माघार घ्यायला सुरूवात केली आहे. आज रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी फलटण तालुका सोसायटी आणि कृषी प्रक्रिया या दोन्ही मतदार संघातील उमेदवारी अर्ज आज मागे घेतले. बुधवारी अर्ज मागे घेण्याचा शेवटचा दिवस असून उदयनराजे-शिवेंद्रराजेंसह आठही जण माघार घेण्याच्या तयारीत आहेत.
आरबीआयच्या निकषानुसार (Banking Regulation Act) सलग दहा वर्षांहून अधिक काळ संचालक असलेल्या दोन उमेदवारांना मागील आठवड्यात सुप्रीम कोर्टाने अपात्र ठरवलं होतं. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाचा मोठा परिणाम सातारा जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत होणार आहे. मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले, खासदार उदयनराजे भोसले, राज्यसभा खासदार नितीन पाटील, विधान परिषदेचे माजी सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर या दिग्गजांना माघार घ्यावी लागणार असल्याचे वृत्त 'ईटीव्ही भारत'ने दिलं होतं.
उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यासाठी बुधवारचा एकच दिवस बाकी आहे. त्यामुळे जिल्हा बँकेच्या वर्तुळात घडामोडी वाढल्या आहेत. रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी फलटण तालुका सोसायटी आणि कृषी प्रक्रिया या दोन्ही मतदार संघातील उमेदवारी अर्ज आज मागे घेतले आहेत. मात्र, बाकीच्या उमेदवारांचे अर्ज रिंगणात असल्याने निवडणूक रंगतदार होणार आहे. रामराजेंच्या ऐवजी चुलत बंधू संजीवराजे निंबाळकर हे सोसायटी मतदार संघात उमेदवार असतील.
यंदा सर्वाधिक चर्चेतील लढत असलेल्या कराड तालुका सोसायटी मतदार संघातही मोठ्या घडामोडी सुरू झाल्या आहेत. जिल्हा बँकेचे एकेकाळचे सर्वेसर्वा लोकनेते दिवंगत विलासकाका उंडाळकर यांचे सुपुत्र ॲड. उदयसिंह पाटील उमेदवार आहेत. मागच्या पराभवाचा वचपा काढण्यासाठी यावेळी ते पूर्ण तयारीनिशी निवडणुकीत उतरले आहेत. त्यांच्या विरोधात माजी सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांचा अर्ज आहे. त्यांचा अर्ज निवडणूक रिंगणात राहणार की माघार घेऊन दुसरा उमेदवार उंडाळकरांसमोर उभा करणार, याचीच उत्सुकता आहे.
उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची बुधवारी अंतिम मुदत आहे. त्यानंतर प्रचारासाठी अवघे दहा दिवस मिळणार आहेत. त्यामुळे ॲड. उदयसिंह पाटील-उंडाळकर यांनी आपल्या ठरावधारक मतदारांना कराडमध्ये बोलावून घेत सहलीवर पाठवले. आता पुढील दहा दिवस बँकेचे सर्वच तालुक्यातील मतदार सहलीवर असणार आहेत. कराड, पाटण, फलटण आणि जावळी तालुका सोसायटी मतदार संघातील लढती अत्यंत चुरशीच्या आणि लक्षवेधी आहेत.
हेही वाचा - जिल्हा बँक निवडणूक : साताऱ्यातील दिग्गजांना 'सर्वोच्च' दणका! संचालकांवर निवडणूक रिंगणातून माघार घेण्याची वेळ