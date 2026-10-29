सातारा जिल्हा बँक निवडणूक : एकमेकांचं वस्त्रहरण करणाऱ्या गोरे-निंबाळकरांची हातमिळवणी, फलटणकरांचा विश्वासच बसेना
साताऱ्यातील दोन कट्टर विरोधक हातात हात घालून जाहीर कार्यक्रमात एकत्र आल्याने राजकीय वर्तुळाच्या भुवया उंचावल्या आहेत.
Published : October 29, 2026 at 9:47 PM IST
सातारा - जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत रोज काहीतरी नवनवीनच घडतंय. राजकारणात टोकाचा संघर्ष आणि संधी मिळेल तेव्हा एकमेकांचे वस्त्रहरण करणाऱ्या रामराजे निंबाळकर आणि मंत्री जयकुमार गोरे या दोन नेत्यांनी चक्क हातमिळवणी करत सातारा जिल्ह्याच्या राजकीय वर्तुळाला जोरदार धक्का दिला आहे. औताचा बैल, शकुणी, पुजारी टोळी, अशा शेलक्या शब्दांत एकमेकांवर टीका करणारे निंबाळकर-गोरे बुधवारी साताऱ्यातील मेळाव्यात चक्क एकमेकांच्या शेजारी बसून हास्यविनोदात रमल्याचे पाहून सातारा जिल्ह्याच्या राजकारणात नेमकं चाललंय काय, असा प्रश्न सातारकरांना पडला.
कट्टर विरोधक आले एकत्र - जयकुमार गोरे यांनी 2019 ला भाजपामध्ये प्रवेश केला. काही काळातच ते देवेंद्र फडणवीसांच्या गुडबुकमध्ये गेले. गोरेंची फलटणच्या रणजितसिंह निंबाळकरांबरोबर गट्टी जमली. आपल्या विरोधकाशी जोडी जमवल्याचा रामराजेंना राग आला. त्यानंतर एका महिलेशी संबंधित खटल्यावरून जयकुमार गोरे वादग्रस्त ठरले. त्या महिलेला रामराजेंनीच रसद पुरवल्याचा संशय जयकुमार गोरेंना होता. पुढे बरेच रामायण, महाभारत घडले.
रामराजेंवर जोरदार प्रहार - प्रत्येक सभेत रामराजे आणि जयकुमार गोरे एकमेकांचा उद्धार करू लागले. पाणी आणि विकासाच्या प्रश्नावर दोघांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले. एखादा बैल औताला बसला तर त्याला आपण बाजारात नेतो. मात्र, हा बैल 25 वर्षे झालं बसलाय, आता तरी बदला, अशा शब्दांत जयकुमार गोरे यांनी रामराजे नाईक निंबाळकरांवर टीका केली होती. षडयंत्री शकुनी मामा कधीही जिंकला नाही. तसा फलटणचा शकुनी सुद्धा जिंकणार नाही. स्वतःच्या पक्षाशी बेईमानी करणारे रामराजे नाईक निंबाळकर सूर्याजी पिसाळांनंतरचे सर्वात थोर गद्दार असल्याचेही गोरे म्हणाले होते.
गोरेंचा घेतला समाचार - रामराजे निंबाळकरांनीही आपल्या खोचक स्टाईलने त्यांना प्रत्युत्तर दिले होते. जयकुमार गोरे यांच्या मनात जे आहे ते सगळं मीच करतो. देवाने त्यांना सद्बुद्धी द्यावी. त्यांना शुभेच्छा आहेत. मी सध्या तोंडाला सेन्सरशिप लावली आहे. ती योग्य वेळी उठवणार, असा व्हॉट्सॲप स्टेट्स ठेवून रामराजेंनी टोला लगावला होता.
वाजपेयी यांच्यानंतर भाजपामध्ये आमदार जयकुमार गोरे हेच थोर नेते आहेत. गोरे आणि रणजितसिंह निंबाळकर हे दोघे भाजपाला 'पुजारी टोळीसारखे' चालवत असल्याची सडकून टीकाही रामराजेंनी केली होती. आता जिल्हा बँकेच्या प्रचार मेळाव्यात गोरे-निंबाळकरांनी एकमेकांच्या हातात हात घातल्याचे पाहून साताऱ्यातील लोकांच्या भुवयाच उंचावल्या आहेत.
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