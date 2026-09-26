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सातारा जिल्हा बँक निवडणूक : "मी दोन अर्ज भरणार, माजी खासदार कुठून उभे राहताहेत त्याची वाट बघतोय"; रामराजे निंबाळकर यांचं थेट आव्हान

सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत रामराजे निंबाळकर यांनी आपल्या पारंपरिक विरोधकांना थेट आव्हान देत खळबळ उडवून दिली आहे.

रामराजे आणि रणजीतसिंह निंबाळकर
रामराजे आणि रणजीतसिंह निंबाळकर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 26, 2026 at 10:18 PM IST

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सातारा - फलटण तालुक्यात लोकांना फोन जायला लागले आहेत. खोटी आश्वासने द्यायला सुरूवात झाली आहे. लोकशाहीची चाड असेल तर विरोधकांनी उचलाउचलीचे धंदे बंद करावेत. लोकशाही मार्गाने इलेक्शन होऊन जाऊद्या. सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत मी दोन अर्ज भरणार आहे. माजी खासदार कुठून अर्ज भरताहेत त्याची मी वाट बघतोय, असं थेट आव्हान विधान परिषदेचे माजी सभापती, ज्येष्ठ नेते रामराजे नाईक-निंबाळकरांनी दिलं आहे.



श्रीराम सहकारी साखर कारखान्याच्या बॉयलर अग्नी प्रदीपन कार्यक्रमानंतर पत्रकारांशी बोलताना रामराजे निंबाळकर म्हणाले की, मी तर दोन अर्ज भरणार आहे. माजी खासदार कुठून उभे राहतायेत त्याचीच वाट बघतोय. फलटण तालुक्यात लोकांना फोन जायला लागलेत. खोटी आश्वासने द्यायला लागलेत. सगळं सुरू झालेलं आहे. पण, आम्हाला ते काही नवीन नाही.



फलटण तालुक्यातील आमचे विरोधक त्यांच्या विकृत पद्धतीनेच पुढे जाणार. आम्ही सरळ जाणारे आहोत. लोकांचा न्याय आम्हाला मान्य आहे. मी या टोळीला फलटण तालुक्याच्या राजकारणात कधीही सुखाने जगू देणार नाही, हे मात्र नक्की, असा इशाराच रामराजे निंबाळकरांनी माजी खासदार रणजितसिंह निंबाळकर, मंत्री जयकुमार गोरे आणि आमदार सचिन पाटील यांचं नाव न घेता दिला.


दुसरीकडे, खासदार उदयनराजे भोसले यांनी शुक्रवारी आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यानंतर जिल्हा बँकेच्या निवडणुकी संदर्भात आपली भूमिका जाहीर केली होती. राजकीय जोडे बँकेच्या बाहेर ठेवा. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी बँक टिकली पाहिजे. शेतकरी आणि कष्टकरी वर्गाच्या हितासाठी स्थापन झालेली ही संस्था असून, तिच्या मूळ उद्देशाला कोणत्याही परिस्थितीत धक्का लागू नये. सगळंच मुख्यमंत्र्यांना विचारून करायचं का'? बँकेच्या निवडणुकीबाबत कुणाशी बोलायचं काय कारण? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला होता.


मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी आज निवडणुकीच्या अनुषंगाने विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना कुणाबरोबर कुठलीच चर्चा झाली नसल्याचं सांगितलं. सातारा जिल्हा बँक ही देशातील आणि राज्यातील एक नंबरची बँक आहे. जिल्ह्याची अर्थवाहिनी असलेली ही बँक चांगली चालली पाहिजे. बँकेमुळे हजारो शेतकऱ्यांच्या संसारात बदल घडला आहे. जिल्ह्यातील प्रमुख नेते एकत्र बसून निवडणुकीच्या संदर्भात लवकरच निर्णय घेतील. कुणाचीच कुणाशी चर्चा झाली नसल्यानं मी भाष्य करणं योग्य नाही, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.

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TAGGED:

RAMRAJE NIMBALKAR
सातारा जिल्हा बँक निवडणूक
रामराजे निंबाळकर
उदयनराजे भोसले
SATARA DCC BANK ELECTION

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