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'महाराष्ट्राला मोठ्या आंदोलनाच्या आणि उद्रेकाच्या दिशेनं ढकललं जातंय'; संजय राऊतांचा सरकारवर प्रहार

खासदार संजय राऊत यांनी फडणवीस सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे.

Sanjay Raut on mpsc paper leak
माध्यमांशी संवाद साधताना खासदार संजय राऊत (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 11, 2026 at 6:38 PM IST

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नांदेड - एमपीएससी पेपरफुटीवरुन विरोधकांनी राज्य सरकारला धारेवर धरलं आहे. याविरोधात आमदार रोहित पवार यांनी मोठा लढा उभा करत सरकारवर गंभीर आरोप केले. याच्या निषेधार्थ पुण्यात एमपीएससी विद्यार्थ्यांनी मोठं आंदोलन केलं होतं. याला महाविकास आघाडीनंही पाठिंबा दिला होता. आता यावरुन शिवसेना - उबाठा पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी सरकारवर टीका केली.

खासदार संजय राऊत यांनी फडणवीस सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. हे सरकार माजोरं आणि मस्तवाल असून, महाराष्ट्राला मोठ्या आंदोलनाच्या आणि उद्रेकाच्या दिशेनं ढकलत आहे, असा घणाघाती आरोप संजय राऊत यांनी केला आहे.

MPSC ही घटनात्मक संस्था आहे. मात्र, या संस्थेच्या प्रमुखांवरच विद्यार्थ्यांचा अविश्वास निर्माण झाला असल्याचा दावा संजय राऊत यांनी केला. शेकडो तरुण आपल्या मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरले असताना सरकार मात्र मूग गिळून गप्प बसले आहे, असा आरोप करत त्यांनी सरकारच्या कारभारावर सडकून टीका केली.

मोठ्या आंदोलनाचा उद्रेक होऊ शकतो - तरुणांच्या भवितव्याशी संबंधित प्रश्नांवर सरकारनं गांभीर्यानं निर्णय घेण्याची गरज आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण झालेला असंतोष वेळीच दूर केला नाही, तर महाराष्ट्रात मोठ्या आंदोलनाचा उद्रेक होऊ शकतो, असा इशाराही संजय राऊत यांनी दिला.

निवडणूक आयोगावर हल्लाबोल - दरम्यान, निवडणूक आयोगाच्या कारभारावरही राऊत यांनी गंभीर आरोप केले. चोरीचा माल ताब्यात घेण्यासाठी चोरालाच पैसे द्यावे लागतात, अशी उपरोधिक टीका त्यांनी केली. निवडणूक आयोगाला या कामासाठी 500 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम मिळाल्याचा दावाही राऊत यांनी केला.

जनतेचा उद्रेक होईल - जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवरही संजय राऊत यांनी सरकारवर निशाणा साधला. हे सरकार दगाबाज लोकांच्या पाठिंब्यावर बनलेलं सरकार आहे. त्यामुळं या सरकारवर आणखी किती विश्वास ठेवणार? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. महाराष्ट्रातील तरुण, विद्यार्थी आणि आंदोलकांच्या प्रश्नांकडं सरकारनं गांभीर्यानं पाहावं, अन्यथा जनतेचा उद्रेक सरकारला महागात पडू शकतो, असा इशारा संजय राऊत यांनी दिला.

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MPSC PAPER LEAK
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SANJAY RAUT ON MPSC PAPER
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