'मोदी केवळ महासत्तेचं डमरू वाजवतायेत, देशाला महासत्ता बनवण्याऐवजी रसातळाला नेलं'; संजय राऊतांची टीका
राहुल गांधी यांनी भारताच्या जागतिक स्थानाबाबत केलेल्या विधानाचे समर्थन करतानाच संजय राऊत यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारला अनेक मुद्द्यांवरून धारेवर धरले.
Published : November 20, 2026 at 11:07 AM IST
मुंबई - भारत महासत्ता झाल्याचा डंका पिटत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी केवळ डमरू वाजवत फिरत आहेत. भारताकडे महासत्ता होण्याची क्षमता असतानाही गेल्या बारा वर्षांत मोदी आणि त्यांच्या कंपूने देशाला सर्वच क्षेत्रांत रसातळाला नेले. अमेरिका, रशिया आणि चीन या महासत्तांच्या पंक्तीत भारताला स्थान मिळवता आलेले नाही, अशा जहरी शब्दांत शिवसेना (ठाकरे) नेते खासदार संजय राऊत यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर हल्ला चढवला. राहुल गांधी यांनी भारताच्या जागतिक स्थानाबाबत केलेल्या विधानाचे समर्थन करतानाच राऊत यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारला अनेक मुद्द्यांवरून धारेवर धरले. मुंबईत ते प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.
राऊत म्हणाले की, रशिया, चीन आणि अमेरिका या तीन देशांना जगातील महासत्ता मानले जाते. भारताकडेही महासत्ता होण्याची क्षमता आहे. मात्र, भारत हा चौथा महासत्ता देश बनू शकलेला नाही. भारत खरोखरच महासत्ता असता, तर जागतिक राजकारणात भारताचे स्थान अधिक प्रभावी दिसले असते. केवळ महासत्ता असल्याचे दावे करून किंवा डमरू वाजवून देश महासत्ता होत नाही. त्यासाठी आर्थिक, राजकीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ठोस कामगिरी करावी लागते, अशा शब्दांत राऊत यांनी मोदी सरकारवर टीका केली. देशात बेरोजगारी, महागाई, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, शेतीमालाला हमीभावाचा अभाव आणि विद्यार्थ्यांचे प्रश्न गंभीर होत असल्याची बाब निदर्शनास आणून दिली.
देशातील वास्तव मांडण्यात गैर काय? - राहुल गांधी यांनी परदेशात भारतातील परिस्थिती मांडली म्हणून भाजपाकडून टीका केली जात आहे. मात्र, आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर देशातील वास्तव मांडण्यात गैर काय? राष्ट्रीय व्यासपीठावर सत्य बोलण्यास अडथळे येत असतील, तर जगाला देशातील परिस्थिती कळण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठाचा वापर करावा लागेल, असे राऊत म्हणाले. नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्यासह स्वातंत्र्यसैनिकांनीही परदेशात जाऊन देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी लढा दिल्याची आठवण त्यांनी यावेळी करून दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे लक्ष - शिवसेनेतील फुटीच्या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीबाबतही राऊत यांनी भाष्य केले. आमदार-खासदार फोडून सरकार स्थापन करण्याच्या कथित कटकारस्थानाची पानोपानी माहिती न्यायालयात उघड होत आहे. कपिल सिब्बल यांचा आणखी एक दिवस युक्तिवाद होऊ शकतो आणि त्यानंतर खटला निकालासाठी राखून ठेवला जाईल, असे त्यांचे आकलन आहे. फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत अंतिम निकाल येण्याची शक्यता असून आम्ही पूर्णपणे आशावादी आहोत, असे राऊत म्हणाले. आमदार-खासदार फोडून सरकारे बनवण्याच्या पद्धतीला निवडणूक आयोगाचे पाठबळ मिळत राहिले, तर देशातील कोणतेही सरकार स्थिर राहणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला. अमित शाह आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांवर न्यायालयीन आणि निवडणूक प्रक्रियेच्या गैरवापराचे आरोप करत त्यांनी लोकशाहीच्या भवितव्याबाबत चिंता व्यक्त केली.
एसआरएतील 40 हजार कोटींच्या गैरव्यवहाराचा आरोप - मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या (एसआरए) सुमारे 300 प्रकल्पांमध्ये नियमबाह्य मंजुरी देऊन राज्याच्या महसुलाचे जवळपास 40 हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा गंभीर आरोप राऊत यांनी केला. एसआरएच्या नियमांत न बसणारे प्रकल्प काही बड्या बिल्डरांच्या फायद्यासाठी पुढे रेटले जात असल्याचा त्यांचा दावा आहे. ज्या ठिकाणी झोपड्याच नाहीत, अशा जुहू, वांद्रे पश्चिम, पार्ले, मलबार हिल, पेडर रोड आणि नेपियन्स रोडसारख्या उच्चभ्रू भागांत झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प कसे राबवले जात आहेत. मुंबई महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे, तत्कालीन आयुक्त भूषण गगराणी यांनी या प्रकरणी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिल्याचा संदर्भ देत, नियमबाह्य 300 प्रकल्पांना तातडीने स्थगिती देऊन चौकशी करावी, अशी मागणी राऊत यांनी केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे एसआरएचे पदसिद्ध अध्यक्ष असल्याने या प्रकरणाची जबाबदारी त्यांची असल्याचेही ते म्हणाले. या प्रकरणातील पुढील खुलासा केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
दुष्काळासाठी 40 हजार कोटी हवेत; बिल्डरांकडून वसुली करा! - राज्यातील दुष्काळ निवारणासाठी 40 हजार कोटी रुपयांची गरज असताना केंद्र सरकारकडून केवळ एक हजार कोटी रुपयांची मदत मिळाली आहे. ही रक्कमही चार ते पाच टप्प्यांत मिळणार असल्याने प्रत्यक्ष मदत मिळेपर्यंत पुढील पावसाळा येईल, अशी टीका राऊत यांनी केली. केंद्र सरकार आणखी मदत देणार नसेल, तर मुंबईतील बड्या बिल्डरांकडून कथित गैरव्यवहाराची रक्कम वसूल करून दुष्काळग्रस्तांसाठी वापरा, असे थेट आव्हान त्यांनी फडणवीस यांना दिले. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, हमीभाव आणि दुष्काळग्रस्तांचे प्रश्न सरकारने प्राधान्याने सोडवावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली.
मी काम करतो, धंदा नाही! - बिल्डरांशी जवळचे संबंध असल्याच्या आरोपांवर राऊत यांनी आक्रमक प्रत्युत्तर दिले. माझ्या आयुष्यात मी कधी धंदा केला नाही. कामधंदा या शब्दातलं काम मी सतत करत असतो; धंदा कधीच केला नाही. मी कोणत्याही बिल्डरला भेटत नाही आणि कधी भेटलोही नाही, असे सांगत त्यांनी भाजपने केलेल्या आरोप फेटाळून लावले.
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