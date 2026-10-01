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'देवेंद्र फडणवीस अपयशी गृहमंत्री, ठाण्याची अवस्था बीडपेक्षा गंभीर'; संजय राऊतांचा हल्लाबोल

प्रदीप पूर्णेकर हत्या प्रकरणावरुन खासदार संजय राऊत यांनी मुख्यमंत्र्यांवर गंभीर आरोप केला आहे.

Sanjay Raut on CM Devendra Fadnavis
शिवसेना - उबाठा खासदार संजय राऊत (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 1, 2026 at 10:34 AM IST

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मुंबई - ठाण्यातील शिवसेना - उबाठा पक्षाचे विभागप्रमुख प्रदीप पूर्णेकर यांची सोमवारी रात्री गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली. त्यांच्या हत्येनंतर ठाण्यातील मनोरमा नगर परिसरात प्रचंड तणावाचं वातावरण पसरलं होतं.

बुधवारी प्रदीप पूर्णेकर यांचा मृतदेह जे.जे. रुग्णालयात शवविच्छेदनासाठी नेण्यात आला. शवविच्छेदन झाल्यानंतर पूर्णेकर यांचा मृतदेह असलेली रुग्णवाहिका थेट कापूरबावडी पोलीस स्टेशनच्या परिसरात आणण्यात आली. तेव्हा याठिकाणी प्रचंड जमाव जमला होता. या सर्व घटनेवर खासदार संजय राऊत यांनी आज पत्रकार परिषद घेत गंभीर आरोप केलेत. संजय राऊत आणि आदित्य ठाकरे यांनी देखील ठाण्याच्या पोलीस आयुक्तांची भेट घेत मुख्य आरोपींवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली. त्यानंतर पुरवणी एफआयआरमध्ये नावं दाखल केल्याची माहिती संजय राऊत यांनी दिली.

"राजकीय वादातून हत्या करण्यात आली आहे. या गुन्ह्यामागे स्थानिक राजकीय गट आहे. पूर्णेकर यांनी क्लस्टरविरोधात आघाडी उघडली होती. घटनेनंतर मीनाक्षी शिंदे या गोंधळलेल्या होत्या. आज ठाण्याची अवस्था बीडपेक्षा वाईट झाली आहे. इथली अवस्था अत्यंत भयंकर झाली आहे. ही जर परिस्थिती देवेंद्र फडणवीस यांना जर माहिती नसेल तर हे अपयशी गृहमंत्री आहेत," असा आरोप खासदार संजय राऊत यांनी केला.

TAGGED:

प्रदीप पूर्णेकर हत्या
संजय राऊत
PRADEEP PURNEKAR DEATH CASE
CM DEVENDRA FADNAVIS
SANJAY RAUT ON CM DEVENDRA FADNAVIS

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