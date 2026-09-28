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मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचा मेंदू शाबूत असेल तर कोकणात इस्टेट एजंटचं काम करणाऱ्या मंत्र्यांची नावं जाहीर करा, संजय राऊतांचं आव्हान

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचा मेंदू शाबूत असेल तर मंत्रिमंडळातील कोकणात इस्टेट एजंटचं काम कोणते मंत्री करतात त्यांची नावं जाहीर करावीत, असं आव्हान संजय राऊत यांनी दिलं.

Sanjay Raut on CM Devendra Fadnavis
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि खासदार संजय राऊत (File Photo - ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 28, 2026 at 11:37 AM IST

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मुंबई : कोकणातील जमीन खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारावरून शिवसेना - उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि राज्य सरकारवर निशाणा साधला आहे. वेंगुर्ला, सावंतवाडी आणि दोडामार्ग परिसरात दिल्ली आणि बंगळुरूमधील व्यक्तींकडून सुमारे 900 कोटी रुपयांच्या जमिनींची खरेदी झाल्याचा दावा राऊत यांनी केला. या व्यवहारांमध्ये राज्य मंत्रिमंडळातील काही नेते भागीदार म्हणून सहभागी असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

मुंबईतील पत्रकार परिषदेत बोलताना राऊत म्हणाले, "कोकणातील जमीन व्यवहारांबाबत आपल्याकडे माहिती आहे." कोणत्या व्यक्तीने किती पैसे गुंतवले आहेत, याचीही माहिती आपल्याकडे असल्याचा दावा त्यांनी केला. मंत्रिमंडळातील काही नेते बाहेरच्या उद्योगपतींना कोकणात जमीन खरेदी करण्यासाठी भागीदारीत मदत करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

देवेंद्र फडणवीस यांचा मेंदू शाबूत असेल तर त्यांच्या मंत्रिमंडळात कोकणात इस्टेट एजंटचं काम कोणते मंत्री करतात, दलाली कोण करते, त्यांची नावं जाहीर करावीत, असं थेट आव्हान राऊत यांनी दिलं.

कोकण उजाडण्याचा कट असल्याचा आरोप - सिंधुदुर्गातील जमीन व्यवहार अद्याप थांबलेले नाहीत, असा दावा करत राऊत यांनी जंगलतोडीचाही मुद्दा उपस्थित केला. परप्रांतीय उद्योगपतींना कोकणात जमिनी घेण्यासाठी मंत्रिमंडळातील काही नेते भागीदारीत मदत करत आहेत. त्यामुळे कोकण उजाडण्याचं षडयंत्र सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

सिंधुदुर्गातील जमीन खरेदीच्या काही प्रकरणांची चौकशी सुरू असल्याचे आणि शेतकरी नसलेल्या व्यक्तींनी कृषी जमीन खरेदी केल्याच्या प्रकरणात राज्याच्या कुळ कायद्याचे उल्लंघन झाले आहे का, याची चौकशी करण्यासाठी कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे. मोपा विमानतळाच्या जवळ असलेल्या दोडामार्ग, सावंतवाडी आणि वेंगुर्ला परिसरातील जमिनींना वाढती मागणी असल्याचे समोर आले आहे, असं राऊत यांनी नमूद केलं.

कोकणातील दुष्काळाच्या परिस्थितीचाही राऊत यांनी उल्लेख केला. कोकणातल्या काही तालुक्यांमध्ये दुष्काळ परिस्थिती आहे, असं ते म्हणाले. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी, दोडामार्ग, कणकवली, कुडाळ, वैभववाडी, मालवण, देवगड आणि वेंगुर्ला या आठही तालुक्यांमध्ये परिस्थिती बिकट होत आहे. या पार्श्वभूमीवरही सिंधुदुर्गातील जमीन व्यवहार सुरू असल्याचा दावा राऊत यांनी केला.

तुमच्या मंत्रिमंडळात कोणता मंत्री इस्टेट एजंटचं काम करतो, दलाली करतो, त्याची नावं सांगा. त्यावर फडणवीस का बोलत नाहीत? एरवी आम्हाला सीबीआय आणि ईडीच्या धमक्या देता. तुमच्यावर संघाचे संस्कार झाले असतील तर माहिती उघड करा, असा टोला त्यांनी फडणवीसांना लगावला.

निवडणूक आयोगावरूनही सरकारवर टीका - निवडणूक आयोगाच्या कारभारावरूनही राऊत यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यावर टीका केली. आयोगाला राहुल गांधींनी नाही, तर माध्यमांनी उघडं पाडलं. आम्हाला मेंदू चोरीला गेला असं बोलू नका, असा टोला त्यांनी लगावला.

मतदार यादी आणि कथित मतचोरीच्या मुद्द्यावरून विरोधकांकडून निवडणूक आयोगावर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. राहुल गांधी तसेच महाराष्ट्रातील काही नेत्यांनी आकडेवारीच्या आधारे मतचोरीचे आरोप केल्याचा दावा राऊत यांनी केला. निवडणूक आयोगाची वकिली मुख्यमंत्री का करत आहेत? मत चोरी झाली आहे हे राहुल गांधींनी आणि महाराष्ट्रातील नेत्यांनी आकडेवारीसह उघड केलं आहे, असं म्हणत राऊत यांनी फडणवीस सरकारवर टीकेची झोड उठवली.

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TAGGED:

कोकण जमीन व्यवहार
संजय राऊत
KOKAN ESTATE AGENT MINISTER
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
SANJAY RAUT ON DEVENDRA FADNAVIS

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