'संजय राऊत यांच्या लेखणीतून आणखी पुस्तकं यावीत, पण ती तुरुंगाबाहेर राहूनच!’; राज ठाकरे यांची मिश्कील टिप्पणी
संजय राऊत यांच्या पुस्तकाचे प्रकाशन राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे आणि ज्येष्ठ पत्रकार, लेखक अमरीश मिश्र यांच्या हस्ते झाले.
Published : October 31, 2026 at 9:51 PM IST
मुंबई - संजय राऊत यांच्या लेखणीतून यापुढेही दर्जेदार पुस्तकं निर्माण व्हावीत. मात्र, ती तुरुंगात राहून नव्हे, तर बाहेर राहून लिहिली जावीत, अशी मिश्कील टिप्पणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केली. खासदार संजय राऊत यांच्या 'बोध कीर्तन' नव्या पुस्तकाचे प्रकाशन मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे, शिवसेना (उबाठा) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि ज्येष्ठ पत्रकार, लेखक अमरीश मिश्र यांच्या हस्ते झाले. राज ठाकरे यांनी यावेळी पुस्तकातील छोटे छोटे प्रसंग, साहित्यिक संदर्भ, तुरुंगवासातील राऊत यांचे अनुभवांतून मांडलेले विचार वाचकांना निश्चितच आवडतील, असा विश्वासही व्यक्त केला.
मराठी साहित्य वाचण्याची आणि लिहिण्याची गरज - पुस्तक प्रकाशन सोहळ्यात बोलताना राज ठाकरे यांनी अमरीश मिश्रा यांच्या भाषेतील प्रभुत्वाचे कौतुक केले. सरकारी कार्यालये आणि न्यायालयांमधील मराठी भाषा सुधारण्यासाठी अमरीश मिश्रा यांनी पुढाकार घ्यावा. न्यायालयीन नोटिसांमधील क्लिष्ट मराठी वाचून नेमके काय सांगायचे आहे, हेच अनेकदा समजत नाही. त्यामुळे चांगले मराठी साहित्य वाचण्याची आणि लिहिण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
जुन्या मैत्रीच्या आठवणींना उजाळा - संजय राऊत यांच्याशी असलेल्या जुन्या मैत्रीच्या आठवणींना उजाळा देताना राज ठाकरे म्हणाले की, राऊत यांचा आपल्या कुटुंबाशी संबंध वडिलांपासून सुरू झाला. संजय राऊत आणि चित्रपट लेखक दिलीप ठाकूर हे त्यावेळी 'मार्मिक'साठी लिहायचे. पुढे लोकप्रभामध्ये असताना राऊत गँगवॉरवरील वास्तववादी लेखांमुळे प्रसिद्ध झाले होते. त्या काळात एका पेपरच्या कॅन्टीनमध्ये आमच्या गप्पा रंगायच्या. 'सामना'च्या भाषेवरून राऊत नेहमी नाराजी व्यक्त करायचे.
बाळासाहेबांनी दिलेल्या शिव्यांसह संपूर्ण मुलाखत प्रसिद्ध केली - बाळासाहेब ठाकरे यांच्या वृत्तपत्राची भाषा अशी असावी का, असा त्यांचा सवाल असायचा. पुढे बाळासाहेबांची लोकप्रभासाठी मुलाखत घेण्याचा प्रसंग आला. या मुलाखतीत राऊत यांनी बाळासाहेबांना अनेक थेट प्रश्न विचारले. बाळासाहेबांनी दिलेल्या शिव्यांसह संपूर्ण मुलाखत प्रसिद्ध करण्याचे धाडस राऊत यांनी दाखवले. स्वतःवर झालेल्या टीकेलाही प्रसिद्ध करणारा माणूस प्रामाणिक असतो. बंदे मे दम है, अशी टिप्पणी बाळासाहेबांनी केल्याची आठवण राज ठाकरे यांनी सांगितली.
बाळासाहेब ठाकरे आणि राऊत यांची भेट - पुढे संजय राऊत यांना 'सामना'चे संपादक करण्याबाबत बाळासाहेबांशी चर्चा झाली. त्यानंतर राऊत यांची बाळासाहेबांशी भेट घडली आणि ते 'सामना'चे संपादक झाले. राऊत यांच्या पत्रकारितेपासून संपादकपदापर्यंतच्या प्रवासाचा आपण साक्षीदार असल्याचे राज ठाकरे यांनी सांगितले.
पुस्तकं तुरुंगाबाहेर राहून लिहिली जावीत - पुस्तकातील निजार कब्बानी यांच्या कवितेचा संदर्भ देत त्यांनी 2014 मधील नरेंद्र मोदी यांच्या प्रचारशैलीची आठवण करून दिली. या पुस्तकातील छोट्या छोट्या गोष्टींमध्ये मोठा आशय दडलेला आहे. तुरुंगवासात आलेले अनुभव आणि विचार यांचे प्रतिबिंब पुस्तकात उमटले आहे. निळूभाऊ खाडिलकर यांच्या छोट्या पुस्तकांची आठवण करून देणारे हे लेखन असून, संजय राऊत यांनी यापुढेही अशीच पुस्तके लिहावीत, असे राज ठाकरे म्हणाले. मात्र, ती पुस्तके तुरुंगाबाहेर राहून लिहिली जावीत, एवढीच अपेक्षा त्यांनी मिश्कीलपणे व्यक्त केली. यानंतर एकच हशा पिकला.
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