'महाराष्ट्रात गुंडांच्या टोळ्यांना सत्ताधाऱ्यांचं अभय! कायद्याचं राज्य आहे कुठे?'- संजय राऊत यांचा उद्विग्न सवाल
पुण्यातील न्यायालयाच्या आवारात झालेल्या गोळीबाराच्या घटनेवरून खासदार संजय राऊत यांनी फडणवीस सरकारवर जोरदार टीका केली.
Published : November 26, 2026 at 12:20 PM IST
मुंबई- न्यायालयाच्या आवारात घुसून गोळीबार केला जातो. भरदिवसा व्यापाऱ्यांवर गोळ्या झाडल्या जातात. नागरिकांचे हात तोडले जातात. संपूर्ण महाराष्ट्र हे भयावह चित्र पाहत आहे. गुंडांच्या टोळ्यांना सत्ताधाऱ्यांचे अभय मिळत असल्यानं राज्यात कायद्याचं राज्य कुठे उरले आहे ? असा उद्विग्न सवाल शिवसेना (यूबीटी) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी उपस्थित केला. मुंबई, पुणे, ठाणे आणि नागपूरसह राज्यभर गुन्हेगारी वाढत आहे. या घटनांची नैतिक जबाबदारी घेऊन गृहमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी करत त्यांनी मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर जोरदार हल्लाबोल केला. ते मुंबईत माध्यमांशी बोलत होते.
खासदार संजय राऊत म्हणाले की, न्यायालयाच्या परिसरात रक्त सांडले जाते. गुंड न्यायालयाच्या आवारात घुसून गोळीबार करतात. तरीही पोलिसांचा धाक राहिलेला नाही. मुख्यमंत्री एकही घटना खपवून घेतली जाणार नाही असे सांगतात. मात्र, गेली अडीच-तीन वर्षे राज्यात तुमचेच सरकार आणि पोलीस यंत्रणाही तुमच्याच हातात आहेत. मग खून, अपहरण, खंडणीखोरी आणि गोळीबाराच्या घटना का थांबत नाहीत? असा संतप्त प्रश्न विचारला.
गुन्हेगारी रोखण्याची जबाबदारीही तुमचीच - विरोधकांच्या सोशल मीडियावर लक्ष ठेवणं, तरुण आंदोलकांना नोटिसा बजावणं एवढेच पोलिसांचे काम राहिलं आहे का? पुणे हे एकेकाळी विद्येचे माहेरघर होते. मात्र, आता ते गुंडांचे माहेरघर बनत चाललं आहे. ही परिस्थिती केवळ पुण्यापुरती मर्यादित नसून मुंबई, ठाणे आणि नागपूरमध्येही अशाच घटना घडत आहेत. न्यायालयाच्या आवारात गुंड घुसून गोळीबार करत असतील, तर सामान्य नागरिकांनी न्याय मागायचा कोणाकडे? गुन्हेगारांना सरकारमधील काही घटकांचं संरक्षण मिळत असल्यानं त्यांचे मनोबल वाढत असल्याचा आरोपही खासदार राऊत यांनी केला. राज्यात कायदा-सुव्यवस्था कोलमडल्याचा अर्थ गृहखात्याची जबाबदारी असलेले नेतृत्व अपयशी ठरलं आहे. त्यामुळे गृहमंत्र्यांनी राजीनामा दिला पाहिजे. महाविकास आघाडीच्या काळात काय घडले, याचे जुने आकडे काढून आजच्या परिस्थितीचे समर्थन करता येणार नाही. आज सत्ता तुमची आहे. पोलीस आयुक्त आणि पोलीस अधिकारी तुमचे आहेत. मग, गुन्हेगारी रोखण्याची जबाबदारीही तुमचीच आहे, असे राऊत यांनी ठणकावले.
व्यापारी, बिल्डर खंडणीच्या दहशतीखाली- खासदार संजय राऊत म्हणाले की, मुंबईतील अंडरवर्ल्डचा गेल्या चाळीस वर्षांपासून मी अभ्यास केला आहे. सध्या मुंबईतील अनेक व्यापारी, बिल्डर, चित्रपट निर्माते आणि इतर व्यावसायिक खंडणीच्या दहशतीखाली असल्याचा दावा राऊत यांनी केला. खंडणी देण्यास नकार देणाऱ्यांवर गोळीबार करून दहशत निर्माण केली जाते. अनेक व्यावसायिक पैसे देऊन आपला जीव वाचवत आहेत. गुंडांच्या टोळ्यांना राजकीय आश्रय मिळत असल्यानं ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. गुंड टोळ्यांच्या मदतीनं निवडणुका जिंकल्या जातात. त्यानंतर अशाच लोकांना समाजसेवेच्या नावाखाली प्रतिष्ठा दिली जाते. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या लोकांना सार्वजनिक व्यासपीठांवर स्थान दिले जात असल्याचा आरोप करत राऊत यांनी सत्ताधाऱ्यांना लक्ष्य केलं.
विरोधकांनीही आत्मपरीक्षण करावे- विरोधी पक्षनेतेपदाला केवळ लाल दिव्याची गाडी, कार्यालय, सचिव आणि प्रोटोकॉल एवढेच महत्त्व नाही. विरोधी पक्षनेता असो वा नसो, विरोधकांनी सरकारवर सातत्याने लक्ष ठेवून जनतेचे प्रश्न मांडले पाहिजेत. महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षातील प्रमुख नेत्यांनीही आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. पदाची प्रतीक्षा करण्यापेक्षा विरोधकांनी आपली जबाबदारी पार पाडली पाहिजे. जनतेनं आम्हाला विरोधी पक्षात बसवून प्रश्न विचारण्याची जबाबदारी दिली आहे. ती आम्ही पार पाडत राहू, असे राऊत यांनी स्पष्ट केले.
कमिशनच्या आरोपावरून शिरसाट लक्ष्य- दरम्यान, मंत्री संजय शिरसाट यांनी मागितलेल्या कट कमिशनवरून राऊत यांनी सरकारला धारेवर धरले. मंत्र्यांना कमिशनशिवाय काम करता येते का, असा सवाल करत त्यांनी मंत्र्यांची ब्रेन मॅपिंग किंवा लाई डिटेक्टर चाचणी करावी, अशी मागणी केली. मंत्र्यांकडून 20 ते 25 टक्क्यांपर्यंत कमिशन मागितले जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. या आरोपांना संबंधित मंत्र्यांनी उत्तर द्यावे, असे आव्हान त्यांनी दिले. यावेळी लातूर येथे अण्णाभाऊ साठे यांच्या नावानं उभारण्यात येणाऱ्या प्रशिक्षण केंद्राचा मुद्दाही राऊत यांनी उपस्थित केला. मातंग समाजाचे नेते नर्सिंग उदगीरकर यांनी या प्रकल्पाबाबत आपल्याकडे तक्रार केल्याचे सांगत, समाजातील वंचित तरुणांच्या भवितव्यासाठी हे प्रशिक्षण केंद्र महत्त्वाचे असल्याचे ते म्हणाले. संबंधित प्रकल्पासाठी मंत्र्यांनी उदगीरकर यांना आपल्या निवासस्थानी बोलावून चर्चा केली होती का, याचे उत्तर द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहिणार- समाजकल्याण विभागाचे काम समाजाच्या हिताचे प्रकल्प मंजूर करून ते पूर्णत्वास नेणे आहे. मात्र, अण्णाभाऊ साठे यांच्या नावाने उभ्या राहणाऱ्या प्रशिक्षण केंद्राच्या प्रकल्पाला गती मिळत नसेल, तर ही गंभीर बाब आहे. या प्रकल्पासाठी पाच कोटी रुपये उभे करण्याची तयारी आहे. त्यासाठी धनादेशानं पैसे देण्यासही तयार असल्याचे राऊत यांनी सांगितलं. या प्रकल्पासाठी आपण एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहिणार असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
हे राज्य बारा कोटी मराठी जनतेचे!- सरकारवर टीका केली की ब्लॅकमेलिंगचा आरोप केला जातो. मात्र, सत्ताधाऱ्यांनी लक्षात ठेवावं की ते राज्यकर्ते आहेत. त्यांच्या कामाचा जाब विचारण्याचा अधिकार जनतेला आहे. राज्य कोणाच्या बापाचे नसून बारा कोटी मराठी जनतेचं आहे. अण्णाभाऊ साठे यांच्यासारख्या समाजसुधारकांचे या महाराष्ट्राच्या उभारणीत मोठे योगदान आहे. त्यांच्या नावाने उभ्या राहणाऱ्या प्रकल्पात अडथळे येता कामा नयेत, असे सांगत राऊत यांनी सरकारवर निशाणा साधला.
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