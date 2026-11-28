अजितदादांच्या प्रकरणाचा तपास नाही! सत्तेपेक्षा सत्य महत्त्वाचं - रोहित पवार यांचं सूचक ट्विट
'सत्यापेक्षा सत्तेला महत्त्व दिल्याचं मी बघितलं आणि बघतोय', असं म्हणत अजित पवार यांच्यासोबतचा फोटो ट्विट केला आहे.
Published : November 28, 2026 at 2:40 PM IST
मुंबई - अजित पवारांना जाऊन 10 महिने पूर्ण झाल्यानंतरही त्यांच्या अपघाताच्या प्रकरणात एफआयआर दाखल झाली नाही किंवा तपास पुढे सरकला नसल्याचा आरोप करत रोहित पवारांनी त्यांच्या एक्स हँडलवर सूचक ट्विट केलं आहे. 'सत्यापेक्षा सत्तेला महत्त्व दिल्याचं मी बघितलं आणि बघतोय', असं म्हणत अजित पवार यांच्यासोबतचा फोटो ट्विट केला आहे. रोहित पवारांनी सध्याच्या राजकीय घडामोडींवरही अप्रत्यक्ष भाष्य केल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून डिलिमिटेशनच्या मुद्द्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षातील नेत्यांच्या वेगवेगळ्या भूमिका चर्चेत असतानाच रोहित पवारांचं हे विधान समोर आलं असून अजूनही रोहित पवारांनी डीलिमिटेशन बाबत भूमिका स्पष्ट केली नाही. आता विचारधारेशी संबंधित ट्विट केल्यानं रोहित पवारांच्या भूमिकेबद्दल वेगवेगळे तर्क लढवले जात आहेत.
'आदरणीय अजितदादांना जाऊन आज 10 महिने पूर्ण झाले, परंतु अद्यापही त्यांच्या अपघात की घातपात प्रकरणाचा ना एफआयआर झाला ना कुठला तपास झाला. आभाळाएवढा माणूस गेला, पण या घटनेच्या तपासाबाबत कुणालाही सोयरसुतक नाही. बहुतेकांनी सत्यापेक्षा सत्तेला महत्त्व दिल्याचं मी बघितलं आणि बघतोय. पण काहीही झालं तरी दादांसाठीचा आणि जनतेसाठीचा आमचा लढा थांबणार नाही', असं रोहित पवारांनी ट्विटमध्ये म्हटलं आहे. यातून भावनिक साद घालत रोहित पवार यांनी विचारधारेसाठी संघर्ष करत राहणार असं म्हटलं आहे.
रोहित पवारांनी पुढे 2022 मधील राजकीय निर्णयाचा संदर्भ देत आपली भूमिका स्पष्ट केली. '2022 मध्ये दादांनी वेगळा निर्णय घेतला, तेव्हा नातं बाजूला ठेवून मी विचाराच्या बाजूने लढलो. आजही आणि उद्याही तीच भूमिका कायम असेल', असं त्यांनी म्हटलं. या विधानातून राजकीय भूमिका घेताना नात्यापेक्षा आणि सत्तेपेक्षा विचारांना प्राधान्य दिल्याकडे लक्ष वेधलं असून आता विचारधारेनुसार रोहित पवार डिलिमिटेशन विधेयकाबाबत नक्की काय बोलतात हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
दरम्यान, डिलिमिटेशनच्या मुद्द्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने घेतलेल्या भूमिकेवरून गेल्या काही दिवसांपासून राजकीय चर्चा सुरू आहे. या मुद्द्यावर पक्षातील नेत्यांची वक्तव्यं, विधेयकाला पाठिंबा देण्याबाबतची भूमिका आणि विरोधकांकडून उपस्थित केलेले प्रश्न यामुळे पक्षाच्या राजकीय भूमिकेची चर्चा अधिक तीव्र झाली आहे. आज सकाळपासून पक्षातील नेत्यांनी या विषयावर केलेल्या विधानांच्या पार्श्वभूमीवर रोहित पवारांचं ट्विट राजकीयदृष्ट्या सूचक मानलं जात आहे. मात्र, काँग्रेस आणि शिवसेना उभाठाच्या नेत्यांकडून राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाच्या या निर्णयाचा शेलक्या शब्दात खरपूस समाचार घेतला जात आहे.
अजित पवारांच्या प्रकरणातील तपासाबाबत त्यांनी पुन्हा एकदा आवाज उठवला असून, या मुद्द्यावर आपला लढा सुरूच राहणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. त्याचबरोबर राजकीय निर्णय घेताना विचारांशी ठाम राहण्याचा संदेश देत त्यांनी सध्याच्या राजकीय वातावरणात अप्रत्यक्षपणे आपली भूमिका अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न केला असला तरी स्वतःची भूमिका अद्याप स्पष्ट केली नाही.