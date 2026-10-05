'मंत्री बनण्याची संधी होती, भाजपाकडून दोन वेळा ऑफर'; रोहित पवारांचा नितेश राणेंच्या विधानावर खुलासा
आमदार रोहित पवार हे माझे मित्र असून, उद्या कदाचित माझ्याबरोबर सरकारमध्ये ते मंत्री असतील, असं वक्तव्य मंत्री नितेश राणे यांनी केलं होतं.
Published : October 5, 2026 at 12:17 PM IST
पुणे : आमदार रोहित पवार मंत्री होणार का? असा प्रश्न आता सर्वसामान्य नागरिकांना तसंच रोहित पवार यांच्या चाहत्यांना पडला आहे, कारणही तसंच आहे. मंत्री नितेश राणे यांनी आमदार रोहित पवार यांच्याबद्दल एक विधान केलं होतं. त्यानंतर राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आलं आहे. त्यामुळं काहीतरी सुरू आहे, हे नक्की.
आमदार रोहित पवार हे माझे मित्र असून, उद्या कदाचित माझ्याबरोबर सरकारमध्ये ते मंत्री असतील, असं वक्तव्य मंत्री नितेश राणे यांनी केलं होतं. याबाबत आमदार रोहित पवार यांना विचारलं असता ते म्हणाले "यापूर्वी देखील मला भाजपाबरोबर जाऊन मंत्री बनण्याची संधी होती. पण, मला भाजपाचे विचार पटत नाहीत, कारण त्यांचे विचार हे सामान्य लोकांच्या बाजूनं नसतात. त्यामुळं मला दोनदा संधी आलेली असताना मी ती नाकारली."
एमपीएससी आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांनी राजीनामा द्यावा, या मागणीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या पाच दिवसांपासून विद्यार्थ्यांचं पुण्यातील एस.एम.जोशी पुल येथे आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाला विविध नेतेमंडळी भेट देऊन पाठिंबा दर्शवत आहेत.
"राजकारणात विविध विचारधारेच्या लोकांशी मैत्री असणं काय चुकीचं नाही. आपण दोघे एकत्रित मंत्री राहू हे जे नितेश राणे यांनी सांगितलं आहे, त्याबाबत त्यांना कुठंतरी कळलं आहे की, वारं बदललं आहे. नितेश राणे हे आता भाजपाच्या विरोधात जाण्याची तयारी करत आहेत," असा मोठा दावा रोहित पवार यांनी केला.
"निवडणुकीच्या तोंडावर विरोधात जाण्यापेक्षा आताच त्यांनी रस्त्यावर यायला पाहिजे. मंत्री होऊन एकत्रित काम करण्याचं त्यांनी जे स्वप्न बघितलं आहे, त्याबाबत भाजपामध्ये नव्हे तर सामान्य लोकांच्या सत्तेत जात आपण एकत्रित मंत्री म्हणून काम करू," असा सल्लाही रोहित पवार यांनी मंत्री नितेश राणे यांना दिला.
"मला दोनदा भाजपाकडून ऑफर होती. अजित पवार यांच्या निधनानंतर आणि 2024 च्या निवडणुकीनंतर मला या दोन ऑफर होत्या. पण, आम्ही शिव, शाहू, फुले, आंबेडकर यांचे विचार निवडले आहेत. त्याअर्थाने आम्ही संघर्ष करण्याचा मार्ग निवडला आहे. आम्ही ते करणार आहोत," असंही त्यांनी सांगितलं.
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