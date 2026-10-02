रोहित पवार म्हणजे बाळू त्यात शहाणा झालेला पोरगं! भाजपा आमदार राजेंद्र राऊत रोहित पवारांवर तुफान फटकेबाजी
1996 सालातील शेतकऱ्यांसाठी ज्या योजना होत्या त्या पूर्ण झाल्या का? रोहित पवार तुमच्या आजोबांच्या काळातील योजना पूर्ण झाल्या असत्या तर ही वेळ आली नसती.
Published : October 2, 2026 at 4:14 PM IST
सोलापूर - भारतीय जनता पार्टीचे विधान परिषदेचे आमदार राजेंद्र राऊत यांनी शुक्रवारी सकाळी बार्शीमधून रोहित पवार यांच्यावर निशाणा साधला आहे. "रोहित पवार म्हणजे बाळू त्यात शहाणा झालेला पोरगा. रोहित पवार यांचं असं झालंय की कोणता विषय नेमका कशा पद्धतीने हाताळायचा त्याला कळे ना, त्याला ज्ञान नाही, असं माझं स्पष्ट मत आहे. राज्यात आज एल निनोमुळे दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. दुष्काळामुळे सर्वच मंत्री, पालकमंत्री शेतकऱ्यांच्या बांधावर आहेत. महायुतीमधील सर्व आमदार फील्डवर आहेत. 265 तालुके दुष्काळी आहेत, अशी परिस्थिती असताना, कुठलाही विषय आला की रोहित पवार याला झोपच येत नाही. उठलं की आंदोलनाला बसतय. MPSC चा विषय आला, आता किती बैठका झाल्या, माझ्या माहिती प्रमाणे कालच MPSC च्या विद्यार्थ्यांसोबत सकारात्मक बैठक झाली. विद्यार्थ्यांना ज्या गोष्टी आवडतात त्या सर्व गोष्टी मान्य झाल्या आहेत, तरी सुद्धा रोहित पवार रस्त्यावर बसत आहे."
रोहित पवार म्हणजे सोन्याचा चमचा घेऊन जन्माला आलेला... - "प्रसिद्धीच्या हव्यासापोटी हा माणूस म्हणजेच रोहित पवार आंदोलने मोर्चे काढत आहे. पंढरपूर येथेही आंदोलनाला बसला. तू सोन्याचा चमचा घेऊन जन्माला आलेला आहे. काम करणारी, आंदोलन करणारी, मोर्चे काढणारी माणसं आम्ही आहोत. तुझ्या सारखं सोन्याचा चमचा घेऊन आम्ही जन्माला आलो नाहीत." अशी टीका भाजपा आमदार राजेंद्र राऊत यांनी रोहित पवार यांच्यावर केली आहे.
तुमच्या आजोबांच्या काळातील योजना पूर्ण झाल्या का..? - "1996 सालातील शेतकऱ्यांसाठी ज्या योजना होत्या त्या पूर्ण झाल्या का? रोहित पवार तुमच्या आजोबांच्या काळातील योजना पूर्ण झाल्या असत्या तर ही वेळ आली नसती. 1996ची योजना 2002 किंवा 2003 ला पूर्ण होणे गरजेचं होतं. का पूर्ण झाल्या नाहीत. कृष्णा भीमा स्थिरीकरण योजना पंचवीस वर्षापूर्वी पेपरला बातमी वाचली होती. कृष्णा नदीचं पाणी भीमा नदीत सोडायचं आणि भीमेतून सीना नदीत, सीना नदीतील पाणी मराठवाड्यात सोडायचं, कुठं गेली ही योजना, यांनी फक्त झुलवत ठेवलय. त्यामुळे अर्धवट माहितीच्या आधारे, अर्ध्या हळकुंडाने शहाण झालेल्यांनी जास्त बोलू नये," अशा शेलक्या भाषेत आमदार रोहित पवारांवर भाजपा आमदार राजेंद्र राऊत यांनी निशाणा साधला.
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