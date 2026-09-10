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'भाजपा मित्रपक्षांना कसं अडचणीत आणतं हे आता पार्थ पवार यांना कळेल'; रोहित पवार यांचा भावाला सल्ला

आमदार रोहित पवार यांनी भाऊ पार्थ पवार यांना सल्ला देत भाजपावर टीका केली.

MLA Rohit Pawar
नागपुरात माध्यमांशी बोलताना आमदार रोहित पवार (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 10, 2026 at 3:15 PM IST

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नागपूर - कथित जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात पार्थ पवार यांना दोषी का केलं नाही? अशी विचारणा उच्च न्यायालयानं केल्यानंतर आमदार रोहित पवार यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. "पार्थ पवार संबंधित हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. त्यामुळं त्यावर भाष्य करताच येणार नाही. मात्र, पार्थ पवार यांनी पत्रकार परिषद घ्यावी आणि वस्तुस्थिती व आपली बाजू जनतेसमोर मांडावी," असा सल्ला रोहित पवार यांनी दिला.

अजित पवार हयात असताना ते देखील माध्यमांसमोर येऊन आरोपांवर आपली भूमिका मांडायचे. या प्रकरणात न्यायालयानं काय विचारणा केलेली आहे हे माहिती नाही. पोलिसांकडं नेमकं काय विचारलं? हा गृह विभागाचा विषय असल्याचं सुद्धा रोहित पवार म्हणाले आहेत.

भाजपा हा आपल्या मित्रपक्षातील नेत्यांना कशा पद्धतीनं अडचणीत आणू शकतो हे भविष्यात समोर येईल, असा दावा रोहित पवार यांनी केला. भाजपाच्या राजकारणाचा अनुभव पार्थ पवारांना येईल, असंही ते म्हणाले. भाऊ म्हणून पार्थ पवारांना आपण सल्ला दिला असून, त्यांनी माध्यमांसमोर येऊन वस्तुस्थिती मांडावी, अन्यथा विरोधक किंवा भाजपा संपूर्ण प्रकरणाचा राजकीय फायदा घेऊ शकते, असंही रोहित पवार म्हणाले.

अर्थ खातं भाजपा सोडणार नाही - राज्यातील सत्ता समीकरणावरही रोहित पवार यांनी भाष्य केलं आहे. अजित पवार असताना त्यांचा सरकारमध्ये दबदबा होता. त्यांच्या मागं आमदारांची मोठी ताकद असायची. आता त्यांच्या अनुपस्थितीमुळं मोठी विसंगती निर्माण झाल्याचं रोहित पवार म्हणाले. भाजपा अर्थ खातं सोडणार नसल्याचा दावा त्यांनी केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडंच हे खातं राहील, असंही त्यांनी सांगितलं. अजित पवार यांच्या पक्षातील नेत्यांनी अमित शाह यांची भेट घेतली असली तरी अद्याप खातेवाटपासंदर्भात निर्णय झाला नाही. गृह विभागही अजित पवारांच्या पक्षाकडं नसल्यानं येत्या काळात कथित जमीन गैरव्यव्हार मुद्द्यावर दबाव निर्माण होऊ शकतो, असंही रोहित पवार म्हणाले.

43 लाख शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित - सरकारनं जाहीर केलेल्या कर्जमाफी योजनेवर रोहित पवार यांनी टीका केली. ही योजना 35 हजार कोटी रुपयांची आहे. राज्य सरकारकडून आतापर्यंत केवळ 10 हजार कोटी रुपये देण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. तब्बल 43 लाख शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित असल्याचंही ते म्हणाले. कर्जमाफीची रक्कम न मिळाल्यानं शेतकऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे येत्या 15 ते 20 दिवसांत कर्जमाफीची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी रोहित पवार यांनी केली.

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