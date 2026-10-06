अमरावती शिक्षक मतदार संघात बंडखोरीचे उमेदवार वाढले; आदिती पोहरे, संगीता शिंदेंचे अर्ज दाखल
आमदार रवी राणा यांच्या युवा स्वाभिमान संघटनेच्या प्रीती बनारसीही रिंगणात उतरल्याने दोन्ही आघाड्यातील अंतर्गत मतभेद उघड झाले आहेत.
Published : October 6, 2026 at 8:33 PM IST
अमरावती - अमरावती विभाग शिक्षक मतदार संघाच्या निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या अखेरच्या टप्प्यात राजकीय समीकरणांना कलाटणी मिळाली आहे. काँग्रेसच्या अधिकृत उमेदवार अदिती पोहोरे आणि भाजपा नेते खासदार डॉ. अनिल बोंडे यांच्या भगिनी संगीता शिंदे यांनी मंगळवारी शक्ती प्रदर्शन करीत उमेदवारी अर्ज दाखल केला. विद्यमान आमदार किरण सरनाईक यांनी शिवसेना शिंदे गटाकडून अधिकृत उमेदवारी दाखल केल्यानंतर आता संगीता शिंदे यांची उमेदवारी महायुतीसाठी, तर दत्तात्रय लहाने यांच्या उमेदवारी सोबत आदिती पोहरे यांची काँग्रेस कडून अधिकृत उमेदवारी महाविकास आघाडीसाठी आव्हानात्मक ठरण्याची शक्यता आहे. आमदार रवी राणा यांच्या युवा स्वाभिमान संघटनेच्या प्रीती बनारसीही रिंगणात उतरल्याने दोन्ही आघाड्यातील अंतर्गत मतभेद उघड झाले आहेत.
पोहरे यांचे शक्ती प्रदर्शन - काँग्रेसच्या अधिकृत उमेदवार आदिती पोहोरे यांनी पंचवटी चौकातील डॉ. पंजाबराव देशमुख यांच्या पुतळ्याला अभिवादन करून शिक्षकांच्या उपस्थितीत विभागीय आयुक्त कार्यालयापर्यंत रॅली काढली. अमरावती विभागातील पाचही जिल्ह्यातून मोठ्या संख्येने शिक्षक या रॅलीत सहभागी झाले होते. त्यानंतर त्यांनी विभागीय आयुक्त कार्यालयात उमेदवारी अर्ज दाखल केला. उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यावर आदिती पोहरे यांनी शिक्षकांच्या प्रश्नांवर काम करण्याचा निर्धार व्यक्त केला. जुनी पेन्शन योजना हा शिक्षकांच्या दृष्टीने सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न असून निवडून आल्यास शिक्षकांच्या हक्कांसाठी ठामपणे काम करणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. वेतनश्रेणी, शिक्षकांवरील अतिरिक्त कामाचा भार, संच मान्यता, पवित्र पोर्टल, शालार्थ आयडी, शिक्षक भरतीतील अडथळे तसंच नवीन शैक्षणिक धोरणांमुळे वाढलेला प्रशासकीय आभार या प्रश्नांकडेही त्यांनी लक्ष वेधलं.
शिक्षकांच्या प्रश्नांसाठी काम करणार - शिक्षकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आपली उमेदवारी असल्याचं सांगत पोहोरे म्हणाल्या की, जुनी पेन्शन योजना हा शिक्षकांचा प्रमुख प्रश्न आहे. त्यासोबत वेतनश्रेणी, शिक्षक भरती, संच मान्यता आणि ऑनलाइन प्रक्रियेतील अडचणी असं अनेक प्रश्न आहेत. या सर्व प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी मी प्रयत्न करणार आहे. काँग्रेसचे विभागीय नेतृत्व पोरे यांच्या पाठीशी असल्याचं काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी स्पष्ट केलं. महाविकास आघाडीतील मित्रपक्ष वेगवेगळ्या उमेदवारांसह निवडणुकीत उतरले असले तरी परस्पर सहकार्याची भूमिका कायम असल्याचा दावा त्यांनी केला. पसंती क्रमानुसार मतदान असल्याने ही निवडणूक पारंपरिक पद्धतीच्या थेट निवडणुकीपेक्षा वेगळी असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं. शिक्षकांचे प्रश्न. बेरोजगारी आणि लोकशाहीच्या रक्षणाचा मुद्दा घेऊन महाविकास आघाडी पुढे जाणार असल्याचं सपकाळ म्हणाले. आदिती पोहरे यांनी उमेदवारी दाखल केली त्यावेळी काँग्रेसच्या नेत्या यशोमती ठाकूर, डॉ. सुनील देशमुख, काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष बबलू देशमुख, श्री शिवाजी शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष हर्षवर्धन देशमुख यांच्यासह अमरावती विभागातील काँग्रेसचे सर्व नेते प्रामुख्याने उपस्थित होते.
संगीता शिंदे म्हणतात मी पेन्शनवाली बाई - भाजपा नेते खासदार अनिल बोंडे यांच्या भगिनी संगीता शिंदे यांनी ही मंगळवारी उमेदवारी अर्ज दाखल करीत निवडणुकीत रंगात वाढवली. शेगाव नाका परिसरातील विद्युत भवन येथून बाईक रॅली काढत त्यांनी विभागीय आयुक्त कार्यालय गाठले आणि उमेदवारी अर्ज दाखल केला. मी पेन्शनवाली बाई आहे आणि शिक्षकांसाठी पेन्शन मिळवून देणं हीच माझी ओळख राहील असं सांगत संगीता शिंदे यांनी जुनी पेन्शन योजना हा आपल्या प्रचाराचा प्रमुख मुद्दा असल्याचं स्पष्ट केलं. माझे वडील प्राथमिक शिक्षक होते आणि त्यांनी हजारो विद्यार्थ्यांना घडवले. शिक्षकांच्या प्रश्नांसाठी काम करण्याची प्रेरणा वडिलांकडून मिळाली असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
दोन्ही आघाड्यातील अंतर्गत समीकरणे चर्चेत - अमरावती विभाग शिक्षक मतदार संघात विद्यमान आमदार किरण सरनाईक यांनी शिवसेना शिंदे गटाकडून अधिकृत उमेदवारी दाखल केली आहे. त्याचवेळी भाजपाने ते अनिल बोंडे यांच्या भगिनी संगीता शिंदे यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला. आमदार रवी राणा यांच्या युवा स्वाभिमान संघटनेच्या प्रीती बनारसे यांनीही अर्ज दाखल केल्याने महायुतीसमोर महाविभाजनाचं आव्हान निर्माण झालं आहे. दुसरीकडे शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे दत्तात्रेय लहाने आणि काँग्रेसचे अधिकृत उमेदवार आदिती पोहरे हेही रिंगणात आहेत. त्यामुळे महाविकास आघाडीसमोरही मतांचा विभाजन रोखण्याचं आव्हान आहे. विशेष म्हणजे ह्या निवडणुकीच्या निमित्तानं प्रथमच तीन महिला उमेदवार रिंगणात असल्याचं चित्र आहे.
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