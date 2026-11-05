ऑडिओ क्लिप देण्यास तयार! ...पण त्या व्यक्तीच्या जीवाची जबाबदारी कोण घेणार - जरांगे पाटील
क्लिप मंत्र्यांकडेही आहेत. तपासासाठी मागवलेल्या क्लिप वकिलांमार्फत देणार आहे. सहकारी मोक्का प्रकरणावर जरांगे यांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांवर निशाणा साधला.
Published : November 5, 2026 at 7:04 PM IST
जालना - मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर समोर आलेल्या कथित ऑडिओ क्लिप प्रकरणात क्लिपचा सोर्स देण्यास आपण तयार आहोत. मात्र, सोर्स देणाऱ्या संबंधित व्यक्तीच्या जीवाला कोणताही धोका निर्माण होणार नाही, याची जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांनी घ्यावी, अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी केली आहे. या क्लिप मंत्र्यांकडेही असल्याचा दावा त्यांनी केला. तपासासाठी ऑडिओ क्लिप आवश्यक असल्याचं पत्र आपल्याला प्राप्त झालं असून, या क्लिप वकील बांधवांच्या माध्यमातून देण्यास सांगितलं असल्याचंही जरांगे यांनी स्पष्ट केलं.
मुख्यमंत्र्यांनी क्लिपचा सोर्स मागितला आहे. आम्ही सोर्स देण्यास तयार आहोत; मात्र, ज्या व्यक्तीकडून ही माहिती मिळाली आहे, त्या व्यक्तीच्या जीवाला काहीही होता कामा नये. मुख्यमंत्र्यांनी याची हमी द्यावी, अशी भूमिका जरांगे यांनी मांडली. त्यामुळे आता ऑडिओ क्लिप प्रकरणातील तपासाला कोणते वळण मिळते, याकडे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, सोलापूरमधील सहकाऱ्यांशी संबंधित मोक्का प्रकरणावर बोलताना जरांगे यांनी आपल्याला या प्रकरणाची कोणतीही माहिती नसल्याचे सांगितले. राज्यात माझे सहकारी कोण नाहीत? सहा कोटी मराठा समाज माझा सहकारी आहे, असे म्हणत त्यांनी या प्रकरणापासून अंतर ठेवले.
माझ्या विरोधात आता नवा ट्रेंड सुरू झाला आहे. कोणाचाही फोटो जोडायचा आणि तो माझा जुना सहकारी होता, असे सांगायचे. एखादी व्यक्ती आता समोर आली तरी तिला जुना सहकारी असल्याचे सांगितले जात आहे. सोलापूरमधील प्रकरण नेमके काय आहे, हेच मला माहीत नाही, असे जरांगे म्हणाले.
ऑडिओ क्लिपमध्ये पैशांच्या जोरावर काहीजण बोलत असल्याचे मराठा समाजाच्या लक्षात आले आहे. आपण कोणालाही दुखावलेले नाही. आमच्या विरोधात बोलणाऱ्यांना आरक्षणाची माया नव्हती, तर पैशांची माया होती. सरकारकडून पैसे घेऊन काही जण बोलत असल्याचे आता उघड झाले आहे, असा आरोपही त्यांनी केला. आमच्या विरोधात बोलायला लावणारे कोण आहेत, यामागे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री असल्याचा आरोप करत जरांगे यांनी राज्य सरकारच्या नेतृत्वावर निशाणा साधला.
यावेळी त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या तब्येतीची काळजी घेण्याचे आवाहन केले. तसेच शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर बोलताना शेतकरी हेच खरे मुख्यमंत्री असल्याचे सांगितले.
राज्यात दुष्काळाचे भीषण संकट निर्माण झाले आहे. शेतकऱ्यांनी या संकटाला घाबरून आत्महत्या करू नये. आलेले संकट निघून जाईल, त्यामुळे कोणीही टोकाचे पाऊल उचलू नये, असे आवाहन त्यांनी केले. दिवाळी सण प्रत्येकाने आपल्या परिस्थितीनुसार साजरा करावा; मात्र, केवळ दिवाळी साजरी करण्यासाठी कर्ज काढू नये, असेही जरांगे यांनी आवाहन केले.
ऑडिओ क्लिपचा सोर्स देण्याची तयारी, मात्र संबंधित व्यक्तीच्या सुरक्षेची हमी मुख्यमंत्र्यांनी द्यावी, या मागणीमुळे क्लिप प्रकरण पुन्हा चर्चेत आले आहे. त्याचवेळी सहकारी मोक्का प्रकरणावरूनही जरांगे यांनी सरकारवर आरोप केले आहेत.
हेही वाचा...