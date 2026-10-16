'सीजेपीने विद्यार्थ्यांचे प्रश्न मांडावेत, निवडणूक आयोगावर बोलू नये'; रामदास आठवले यांची टीका
केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी पत्रकार परिषद घेत विरोधकांवर निशाणा साधला.
Published : October 16, 2026 at 5:14 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर - सीजेपी तसंच इंडिया आघाडीकडून देशभरात निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारविरोधात आंदोलन करण्यात येत आहे. विरोधकांनी सरकारवर टीका करत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. यावरुन केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी भूमिका स्पष्ट करत विरोधकांवर निशाणा साधला.
"दलित पँथरमध्ये मी अगोदर होतो. आता रिपब्लिकन पक्षात आहे. दलित पँथर संघटना नवीन तरुणांच्या हातात दिली पाहिजे. मात्र, सीजेपी (CJP) सारख्या लोकांच्या हातात देऊ नये. लोकशाही धोक्यात आणण्यासाठी आंदोलन सुरू आहे. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना असे हरवता येणार नाही. 2029 मध्ये यासाठी प्रयत्न करावेत. राहुल गांधी यांनी रोज आंदोलन केल्याने दिल्ली त्रस्त आहे," अशी टीका केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी केली.
"अभिजीत दिपके यांनी परीक्षा घोटाळ्यातून सगळ्यांना जागं केलं. त्यातून एक राजीनामा झाला. आता सगळ्यांचा राजीनामा मागायचा का? ज्ञानेश कुमार यांच्याशी तुमचा काय संबंध? तुम्ही विद्यार्थ्यांचे प्रश्न मांडले पाहिजेत," अशी टीका रामदास आठवले यांनी सीजेपी आंदोलनावर केली.
5 हजारांची मदत कमीच - "महाराष्ट्रात 1972 मध्ये भीषण दुष्काळ पडला होता. अनेक लोक शहराकडे स्थलांतरित झाले. यावेळेस पाऊस अधिक होईल असं वाटलं, मात्र नंतर पाऊस आला नाही. आता पिकं वाया गेली आहेत. फडणवीस सरकारने दुष्काळ जाहीर केला असून, निसर्ग अनियमित झाला आहे. अलीकडे निसर्गाचे नियम बदलले आहेत. यासाठी अभ्यास करणे गरजेचे होते. दुष्काळात माणसांप्रमाणे जनावरांची परिस्थिती वाईट आहे. शेतकऱ्यांना पैसे वाढवून देण्यासाठी मी पाठपुरावा करणार आहे. दुष्काळ जाहीर झाला, मात्र मदत मिळाली नाही. आता 5 हजार देणार असे मुख्यमंत्री यांनी सांगितले आहे. तरी मदत लवकर मिळावी," अशी पक्षाची भूमिका रामदास आठवले यांनी मांडली.
मराठवाड्यात दुष्काळ भागाची पाहणी करून अडचणी समजून घेणार आहे. दुष्काळ पुन्हा येऊ नये यासाठी पर्यावरणाला महत्त्व देण्याची गरज आहे. शास्त्रज्ञांनी यावर काम करण्याची गरज असल्याचं केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी सांगितलं.
केंद्र सरकार मदत देणार - "राज्य सरकारने सुरुवातीला 5 हजार रुपये दिले. मात्र, सरकार देखील कर्जात बुडाले आहे. 5 हजारात दिवाळी होईल असे नाही. पैसे वाढवून देण्यासाठी मी पाठपुरावा करणार आहे. दुष्काळासाठी पथक पाठवले होते. केंद्राची मदत मिळाली पाहिजे. मोदी सरकार लवकर मदत करणार आहे," अशी माहिती रामदास आठवले यांनी दिली.
बॅलेट पेपरवर निवडणूक घेण्यास तयार - "13 कोटी मतदारांची नावे वगळली, असं म्हणतात. त्यात 2.8 कोटी लोक मृत आहेत. त्यानंतर 3 कोटी लोक बेपत्ता आहेत. 6.3 कोटी लोक स्थलांतरित आहेत. एक कोटी मतदार दोन ठिकाणी आहेत. ईव्हीएम (EVM) राजीव गांधी यांच्या काळात आली, मोदींच्या काळात नाही. तुम्ही निवडून आलात तर चालते, तुमचे जिथे सरकार आले तिथे आम्ही 'मशीन खराब आहे' असे म्हणत नाही. यामुळे बॅलेट पेपरवर मतदान घेण्यासाठी तुम्ही निवडणूक आयोगाला पटवून द्या, अनेक देशात बॅलेट पेपर वापरत आहेत. मात्र, राजीव गांधी यांनी ईव्हीएम का आणली? एखादी मशीन खराब असू शकते, काही ठिकाणी काँग्रेसचे बटण दाबले तर भाजपाला मतदान जाते, मात्र काही मशीनमध्ये भाजपाचे कमळ दाबले तर काँग्रेसला मतदान होते," अशी टीका केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी केली.
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