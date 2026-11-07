विखे-शिंदे भेटीने नगरच्या राजकारणात चर्चांना उधाण; विखेंची साथ देण्याची साद, शिंदेंचा सूचक टोला
भाजपचे ज्येष्ठ नेते राम शिंदे आणि पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांची अखेर भेट झाली.
Published : November 7, 2026 at 2:43 PM IST
अहिल्यानगर - जिल्हा सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत आमनेसामने आलेले भाजपचे ज्येष्ठ नेते राम शिंदे आणि पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांची अखेर भेट झाली. विखे पाटील यांनी थेट चौंडी येथे जाऊन शिंदे यांच्या निवासस्थानी सदिच्छा भेट घेतली. दिवाळीच्या शुभेच्छांच्या निमित्ताने झालेल्या या भेटीमुळे जिल्ह्यातील राजकीय घडामोडींना नवे वळण मिळण्याची चर्चा सुरू झाली आहे. विशेष म्हणजे, विखे यांनी शिंदे यांना पुन्हा सोबत येण्याचे आवाहन केले, तर शिंदे यांनीही जुन्या राजकीय संघर्षाची आठवण करून देत सूचक शब्दांत प्रत्युत्तर दिले.
चौंडी येथील निवासस्थानी विखे पाटील यांचे राम शिंदे यांनी स्वागत केले. यावेळी विखे यांनी सर्वप्रथम शिंदे यांच्या आईच्या प्रकृतीची विचारपूस केली. त्यानंतर दोन्ही नेत्यांमध्ये बंद खोलीत चर्चा झाली. जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीनंतर प्रथमच झालेल्या या भेटीत जिल्ह्यातील राजकीय परिस्थिती, सहकार क्षेत्र आणि दुष्काळी स्थितीवर चर्चा झाल्याचे दोन्ही नेत्यांनी सांगितले.
भेटीनंतर बोलताना विखे पाटील यांनी ही भेट पूर्वनियोजित असल्याचे स्पष्ट केले. दिवाळीच्या शुभेच्छा देण्यासाठी शिंदे यांच्या घरी आलो होतो. यापूर्वी भेट घेणे शक्य झाले नव्हते. जिल्हा बँकेची निवडणूक आता संपली असून त्यातील घडामोडींचा विषयही मागे पडला आहे. त्यावेळी जे झाले ते झाले; आता राम शिंदे यांनी आमच्यासोबत यावे, अशी आमची इच्छा आहे, असे विधान विखे यांनी केले. त्यांच्या या वक्तव्याकडे दोन्ही नेत्यांमधील राजकीय अंतर कमी करण्याच्या प्रयत्नाच्या दृष्टीने पाहिले जात आहे.
दरम्यान, राम शिंदे यांनीही भेटीबाबत भूमिका मांडताना पक्षांतर्गत एकत्रित काम करण्याची गरज अधोरेखित केली. आम्ही दोघेही एकाच पक्षात आहोत. त्यामुळे काही मुद्द्यांवर एकत्र येणे आवश्यक आहे. आजच्या चर्चेत जिल्हा बँक, राजकीय परिस्थिती आणि दुष्काळी प्रश्नांवर चर्चा झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
मात्र, जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत आपल्याला विश्वासात घेतले होते का, असा प्रश्न उपस्थित होताच शिंदे यांनी आपल्या खास शैलीत उत्तर दिले. ‘बहुदा त्यावेळी त्यांना माझी ताकद माहीत नसेल किंवा मला समजून घेण्याची गरज वाटली नसेल,’ असा टोला त्यांनी लगावला. त्यामुळे विखे यांच्या भेटीनंतरही निवडणुकीतील नाराजी पूर्णपणे संपली आहे का, याबाबत प्रश्न कायम आहेत.
जिल्हा सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत विखे-थोरात यांच्या सहकार विकास पॅनेलने वर्चस्व मिळवले होते. दुसरीकडे राम शिंदे आणि खासदार निलेश लंके यांनी विरोधी भूमिका घेतली होती. या निवडणुकीत शिंदे गटाचे दोन प्रतिनिधी संचालक म्हणून निवडून आले, तर लंके यांनाही बँकेत प्रतिनिधित्व मिळाले. आता १२ नोव्हेंबरला अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपदाची निवड होणार असल्याने या पार्श्वभूमीवर दोन्ही नेत्यांची भेट महत्त्वाची मानली जात आहे.
बँकेतील सत्तास्थापनेबाबत मात्र शिंदे यांनी आपली भूमिका स्पष्ट ठेवली. निवडणुकीत १७ जागा जिंकल्या असून आणखी एका जागेचा पाठिंबा मिळाल्याने आमच्याकडे आवश्यक संख्याबळ आहे. अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष निवडण्यासाठी इतरांच्या मदतीची गरज नाही. आमचे पदाधिकारी आम्हीच निवडू शकतो, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. तसेच या निवडणुकीत आपल्या कुटुंबातील कोणालाही उमेदवारी दिली नसल्याचे सांगत त्यांनी अप्रत्यक्षपणे विखे यांच्यावर निशाणा साधला.
जिल्हा बँकेच्या संचालकांना मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीसाठी बोलावले जाणार असल्याच्या चर्चेवरही शिंदे यांनी प्रतिक्रिया दिली. आपल्यालाही निमंत्रण मिळाले तर निश्चित जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. जिल्ह्याच्या विकासासाठी आणि सहकार क्षेत्राच्या बळकटीसाठी सर्वांनी एकत्र काम करण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
एकीकडे विखे पाटील यांनी शिंदे यांना पुन्हा सोबत घेण्याची इच्छा व्यक्त केली, तर दुसरीकडे शिंदे यांनी बँकेतील संख्याबळाच्या जोरावर आपली राजकीय ताकद दाखवून दिली. त्यामुळे चौंडी येथील ही भेट केवळ दिवाळीच्या शुभेच्छांपुरती मर्यादित राहणार की जिल्ह्यातील आगामी राजकीय समीकरणांना नवी दिशा देणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.