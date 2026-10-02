'गांधीजींनी सत्तेला प्रश्न विचारायला शिकवले, पण सध्याच्या...'; राज ठाकरेंचा सत्ताधाऱ्यांना टोला
महात्मा गांधी यांच्या जयंतीनिमित्त पंतप्रधानांसह सत्ताधाऱ्यांनी गांधीजींचे देशाप्रती असलेले योगदान अधोरेखित केले. राज ठाकरे यांनी त्यावरून सत्ताऱ्यांना अप्रत्यक्ष आरसा दाखवला.
Published : October 2, 2026 at 12:15 PM IST
मुंबई - महात्मा गांधीजींची आठवण केवळ जयंती-पुण्यतिथीला पुतळ्याला हार घालून आणि फोटो काढण्यापुरती राहू नये, असे सांगत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी सत्ताधाऱ्यांवर जोरदार निशाणा साधला. गांधीजींनी सत्तेला प्रश्न विचारायला शिकवले. पण प्रश्न विचारणे हे सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांना आवडत नाही, असा टोला राज ठाकरे यांनी 'एक्स'वरून लगावला. दरम्यान, महात्मा गांधी यांच्या स्मृतीस महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे विनम्र अभिवादन केले.
महात्मा गांधी यांच्या जयंतीनिमित्त पंतप्रधानांसह सत्ताधाऱ्यांनी गांधीजींचे देशाप्रती असलेले योगदान अधोरेखित केले. राज ठाकरे यांनी त्यावरून सत्ताऱ्यांना अप्रत्यक्ष आरसा दाखवला. ते म्हणाले की, प्रश्न विचारणाऱ्यांना देशद्रोही ठरवण्यासाठी सत्ताधारी आणि त्यांच्या समर्थकांच्या ‘ट्रोल’ फौजा तयार असतात. आज आंदोलनांकडे संशयाने पाहिले जाते. आंदोलकांवर बळाचा वापर केला जातो. निवडणूक आयोगासारख्या घटनात्मक संस्थांच्या स्वायत्ततेबाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. अशा वेळी गांधीजींच्या विचारांची गरज अधिक आहे, असे राज ठाकरे म्हणाले.
आज महात्मा गांधीजींची जयंती. खरंतर कुठल्याही महापुरुषाची आठवण फक्त त्याच्या जयंतीला आणि पुण्यतिथीला काढायची, त्यांच्या पुतळ्याला हार अर्पण करायचा आणि फोटो काढायचे इतक्या पुरतेच आपल्याला महापुरुष आठवतात. स्मारकं म्हणजे पुतळे ही आपली आवडती व्याख्या आणि आता पुतळ्यांच्या सोबत फोटो ही… pic.twitter.com/HQRZDwyKn4— Raj Thackeray (@RajThackeray) October 2, 2026
सत्तेला ‘नाही’ म्हणण्याची ताकद - गांधीजींनी देशाला दिलेली सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे, सत्तेला नाही म्हणण्याचे सामान्य माणसाचे सामर्थ्य, असे राज ठाकरे म्हणाले. सरकारकडे कायदा आणि सत्तेची ताकद असते. मात्र सामान्य माणसाच्या विचार करण्याच्या आणि योग्य-अयोग्य ठरवण्याच्या शक्तीवर सरकारचे नियंत्रण नसते, हे गांधीजींनी दाखवून दिले. आज सोशल मीडिया आणि व्हॉट्सॲपच्या माध्यमातून लोकांच्या विचारांवर प्रभाव टाकण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे प्रत्येकाने सावध राहण्याची गरज आहे, असेही त्यांनी म्हटले.
लोकशाहीत जनता मोठी - लोकशाहीत जनता सार्वभौम असते, याची सत्ताधाऱ्यांना वेळोवेळी आठवण करून देणे गरजेचे आहे. आंदोलने, मोर्चे आणि त्यातील जनसहभाग हा जनतेचा लोकशाही मार्ग आहे, असे राज ठाकरे यांनी स्पष्ट केले. गांधीजी सत्ताधाऱ्यांना फक्त श्रद्धांजलीपुरते हवे आहेत; बाकीचे गांधीजी त्यांच्या सोयीचे नाहीत. मात्र लोकशाहीला गांधीजी कायम आवश्यक आहेत, असा घणाघात ठाकरे यांनी केला.
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