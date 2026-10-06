'मला कोणाचेही पाय धरावे लागले तरी मी धरेन'; राज ठाकरे असं का म्हणाले? जाणून घ्या...
पुण्यातील एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला राज ठाकरे यांनी पाठिंबा दिला. त्यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारवर टीका केली.
Published : October 6, 2026 at 6:55 AM IST
पुणे : एमपीएससी आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांनी राजीनामा द्यावा, या मागणीसाठी विद्यार्थ्यांचं आंदोलन सुरू आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी सोमवारी विद्यार्थ्यांच्या या आंदोलनाला भेट दिली. यावेळी त्यांनी केलेल्या भाषणातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका केली. तसंच राज्यातील मराठी मुलांना राज्यात नोकऱ्या मिळाव्या यासाठी मी गेल्या 25 वर्षांपासून बोलत आहे. मराठी माणसाच्या नोकरीसाठी मला कोणाचेही पाय धरावे लागले तरी मी धरेन, असं यावेळी राज ठाकरे म्हणाले.
एमपीएससी आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांनी राजीनामा द्यावा, या मागणीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या पाच दिवसांपासून विद्यार्थ्यांचं पुण्यातील एस.एम.जोशी पुल येथे आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाला विविध नेतेमंडळी भेट देऊन आपला पाठिंबा दर्शवत आहेत.
"गेले काही दिवस आपण इथं आंदोलनाला बसला आहात. सगळेजण इथं येऊन पाठिंबा देत आहेत. मी तुमच्या रागात सहभागी व्हायला आलो आहे. हा राग तात्पुरता असू नये. सरकारी फसवणुकीमुळे आपल्या उमेदीचा काळ कसा जातो हे माझ्यापेक्षा तुम्हाला कोणी सांगू शकत नाही. तुमच्याकडे पेपरफुटत आहेत. आमच्याकडं मतं फुटत आहेत. देशात बेधुंदशाही सुरू आहे. एकाच बाजूनं 'मन की बात' सुरू आहे, तर दुसऱ्या बाजूला मनच नाही," अशी टीका राज ठाकरे यांनी राज्य सरकारसह केंद्रावर केली.
"माझा पुनर्जन्मावर विश्वास नाही. या आयुष्यातील एक एक वर्ष पुढे जात आहे. निवडणुका झाल्यावर आम्हाला कळतं की मतं चोरी झाली. आयुष्यातील पाच वर्ष निघून जात आहेत आणि समोर या सगळ्या गोष्टी घडत आहेत. .देशात आणि राज्यात जाती-पातींचं राजकारणात होत असून, यात पडू नका कारण तुमचे प्रश्न एवढे असताना तुम्हाला यात अडकवलं जात आहे. इथं अनेक मुलं हे कर्ज काढून आले आहेत. आम्ही जाती-पातीमध्ये अडकलो आहोत. हा राग कायम असणं गरजेचं आहे. मी जे बोलतो ते सत्य असतं आणि कडवट असतं. अनेक लोकांना ते झेपत नाही," असं राज ठाकरे म्हणाले.
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