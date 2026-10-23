लोकशाहीचा खून आणि बलात्कारच! कथित 500 कोटी रुपये ऑडिओ क्लिपवरून राज ठाकरेंचा घणाघात
मनोज जरांगे पाटील यांनी बाहेर काढलेल्या कथित ऑडिओ क्लिपवरून राज ठाकरेंनी सरकारवर घणाघात केला.
Published : October 23, 2026 at 5:02 PM IST
मुंबई - मराठा समाजाचे मनोज जरांगे-पाटील यांच्या कथित ऑडिओ क्लिप प्रकरण गाजत असताना मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी 500 कोटींच्या मुद्द्यावरून सत्ताधाऱ्यांना लक्ष केले. एका माणसाला आधी जवळ केले आणि मग बदनाम करण्यासाठी नियोजनावर प्रश्न उपस्थित करत पत्रकारांवरही या प्रकरणात दबाव आणण्याचा प्रयत्न झाल्याचे ते म्हणाले. दुष्काळाचे संकट, शेतकऱ्यांच्या वाढत्या अडचणी आणि सरकारी मदतीच्या पार्श्वभूमीवर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे 14-15 नोव्हेंबरनंतर दुष्काळग्रस्त भागांचा दौरा करणार आहेत.
काय म्हणाले राज ठाकरे?
सध्या महाराष्ट्रात एक ‘फ्रेंडशिप फाईल’ ऑडिओ क्लिप व्हायरल होत आहे. तुम्ही सगळ्यांनी ऐकली असेल. भाजपाचे काही पदाधिकारी, या पक्षाच्या सोशल मीडियात महत्वाची भूमिका बजावणारे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे एक ज्येष्ठ पदाधिकारी आणि स्वतःला निष्पक्ष राजकीय विश्लेषक म्हणवणारे पण खरंतर भाजपाच्या चिखलफेक सैन्याचं चिलखत घालून फिरणारे काही युट्युब प्रभावक यांच्यातल्या मैत्रीची ’फ्रेंडशिप फाईल’ ऑडिओ क्लिप. यांत कोणी कोणाला ५०० कोटी दिले इथपासून ते थेट माध्यमांना आम्ही कशी जरब दाखवू शकतो, ते एखादा भावनिक मुद्दा सरकारच्या अंगाशी आला तर लगेच त्या मुद्द्यापासून लोकांचं लक्ष कसं भरकटवायचं यासाठी नविन धार्मिक ध्रुवीकरणाचा मुद्दा कसा रेटला पाहिजे यासाठी काय केलं पाहिजे याचीही चर्चा करताना ऐकायला येत आहे. ही क्लिप खरंतर 29 मिनिटांची आहे. त्यातल्या ५०० कोटींचा मुद्दा गाजतोय. त्यावर खुलासे येतील आणि यायलाच पाहिजेत. पण भाजपा काय पद्धतीने समाज माध्यमं, माध्यमं यांच्यावर दडपशाही आणत आहे यावर पण चर्चा व्हायला हवी.
मुख्यमंत्र्यांनी मी ऑडिओ क्लिपचा फॉरेन्सिक रिपोर्ट मागवला आहे असं म्हणून वेळ मारून न्यायचा प्रयत्न केला आहे. फॉरेन्सिक अहवाल हा ऑडिओ किंवा व्हिडिओची तथ्यता याबरोबर खून, बलात्कार, आर्थिक घोटाळे यांच्यासारख्या गंभीर गुन्ह्यात पुराव्यांची तथ्यता तपासण्यासाठी मागवला जातो. खरंतर यातलं संभाषण ऐकलं तर समजतंच आहे की हा लोकशाहीचा खुन आणि बलात्कारच आहे! म्हणजे जे बोललं आहे ते गंभीर आहे आणि त्याची तपासणी व्हायला पाहिजे हे मुख्यमंत्र्यांना मान्य आहे हे बरं झालं. पुराव्यातील तथ्य तपासाच पण यात बोललं गेलं आहे याबद्दल तुम्ही जर अनभिज्ञ असाल तर तुमच्या पाठीमागे काय काय सुरु होतं हे पण तपासा. मुख्यमंत्री म्हणाले की ही क्लिप बहुदा 2 वर्षांपूर्वीची असावी, ती आत्ताच का आली? खरंतर ही क्लिप बाहेर आली कशी आणि ती आणली कोणी हा पण महत्वाचा प्रश्न आहे. खरंतर याच्यात सरकारमधलं नेहमीप्रमाणे शहा काट’शाहाचं’ राजकारणच दिसतंय आणि हो फॉरेन्सिक अहवाल, त्यातील तांत्रिकता याच्यात महाराष्ट्राला गोल गोल घुमवू नका. महाराष्ट्राला जे कळायचं आहे ते कळलं आहे. ते तुम्हाला मान्य आहे आणि मुख्यमंत्री म्हणून तुम्ही किती निष्पक्ष आहात आणि तुम्ही कारवाई केली आहे हे महाराष्ट्राला दाखवून द्या. तरंच या फॉरेन्सिकला अर्थ आहे, अन्यथा तुमच्या फायद्यासाठी वाकवलेला फॉरेन्सिक ठरेल.
मनसे पदाधिकारी आणि नेत्यांच्या बैठकीनंतर राज ठाकरे यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. ते म्हणाले की, जरांगे यांना आधी सोबत घ्यायचे, त्यानंतर त्यांना बदनाम करायचे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांत फूट पाडायची, असा प्रकार सुरू असून क्लिपमध्ये बोलणारे लोक कोण आहेत, हे आम्हालाही माहिती आहे, असा दावाही राज यांनी केला. दरम्यान, सत्ता गेल्यानंतर या लोकांच्या अनेक गोष्टी अडचणीत येऊ शकतात, असा इशाराही त्यांनी दिला. तसेच केवळ वृत्तपत्र किंवा वृत्तवाहिनीने बातमी दिली अथवा नाही, हा मुद्दा नाही. एखाद्या व्यक्तीविरोधात कथित पद्धतीने जनमत तयार करण्यासाठी कशा प्रकारे नियोजन केले जाते, हे महत्त्वाचे आहे. विशेष म्हणजे ही क्लिप आली कुठून? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
पाच हजारांच्या मदतीने काय होणार - राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवरही राज ठाकरे यांनी चिंता व्यक्त केली. दिवाळीनंतर दुष्काळी भागाचा दौरा करून पाणीटंचाईचा आढावा घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. मराठवाड्यातील परिस्थिती गंभीर असताना सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या पाच हजार रुपयांच्या मदतीने फारसा फरक पडणार नाही, अशा शब्दात सुनावले. मराठवाड्यात पाण्याचे योग्य नियोजन केले नाही, तर हा भाग वाळवंट होण्याची भीती ठाकरे यांनी व्यक्त केली. अवैध बोअरवेल खोदणे, बिअर कारखान्यांना परवाने देणे, नळाद्वारे पुरवठा होणारे पाणी विकणे आणि विहिरींमधून अवैधरित्या पाण्याचा उपसा करणे, अशा प्रकारांवर त्यांनी आक्षेप घेतला.
14-15 नोव्हेंबरनंतर दुष्काळग्रस्त भागांचा दौरा - दुष्काळाचे संकट, शेतकऱ्यांच्या वाढत्या अडचणी आणि सरकारी मदतीच्या घोषणांचा गाजावाजा या पार्श्वभूमीवर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे 14-15 नोव्हेंबरनंतर दुष्काळग्रस्त भागांचा दौरा करणार आहेत. शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन त्यांच्या समस्या जाणून घेणार असून सरकारच्या घोषणा प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांपर्यंत कशा पोहोचतात याबाबत जाब विचारणार आहेत.
पाणीटंचाईनंतर अन्नधान्याचे संकट - आता खरी गरज पिण्याच्या पाण्याची आणि शेतीच्या पाण्याची आहे. हे संकट आणखी वाढणार आहे. पुढील महिनाभर ते दीड महिन्यात पाणीटंचाईमुळे मोठ्या संख्येने लोकांना गाव सोडून शहरांकडे स्थलांतर करावे लागू शकते, असा इशारा त्यांनी दिला. तसेच पाणी टंचाईनंतर अन्नधान्याचे संकट आणि दुष्काळी भागातील जनावरांच्या चाऱ्याचा - पाण्याचाही प्रश्न गंभीर होणार असल्याचे ते म्हणाले.
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