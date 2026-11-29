'संजय राऊतांनी स्वतःच शिवसेना संपवली आता...'; मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचा हल्लाबोल
भाजपाचे ज्येष्ठ नेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी संजय राऊत यांच्यावर जोरदार टीका केली.
Published : November 29, 2026 at 4:24 PM IST
अहिल्यानगर - शिवसेना (उबाठा) खासदार संजय राऊत यांनी स्वतःच उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना संपवली असून, आता त्यांचं स्वतःचंही कोणतेही राजकीय अस्तित्व उरलेले नाही. जनतेने त्यांना प्रत्येक निवडणुकीत नाकारले आहे. त्यामुळे त्यांनी आता शांतपणे घरी जाऊन झोपावे, अशा शब्दांत राज्याचे मंत्री आणि भाजपाचे ज्येष्ठ नेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी संजय राऊत यांच्यावर जोरदार टीका केली.
राहाता दौऱ्यावर असताना राज्याचे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी माध्यमांशी संवाद साधत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय पूर्णपणे देशहिताचा असून त्यामागे कोणताही राजकीय हेतू नाही असे विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले. सरकारला जनतेचा भक्कम पाठिंबा असून संबंधित विधेयक लोकसभेत निश्चितपणे मंजूर होईल असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. महिला विधेयकाला विरोध करण्याचे कारण काय ? लोकसभेच्या जागा वाढल्याने विरोधकांचे नेमके काय नुकसान होणार आहे ? असे सवाल उपस्थित करत केवळ विरोधासाठी विरोध करण्याची भूमिका योग्य नसल्याचे त्यांनी सुनावले.
काँग्रेसच्या राजकीय भूमिकेवर टीका करताना विखे पाटील म्हणाले की, राहुल गांधी यांच्यानंतर आता सोनिया गांधी यांनाही शरद पवार यांची मनधरणी करण्यासाठी पुढे यावे लागत आहे. महाविकास आघाडीचे सरकार शरद पवार यांच्या पाठिंब्यामुळे स्थापन झाले होते आणि त्याच सरकारमध्ये काँग्रेसने सत्तेचा उपभोग घेतला. त्यामुळे काँग्रेसने याची जाणीव ठेवायला हवी. काँग्रेसचे नेते वैफल्यग्रस्त होऊन टीका करत आहेत. काँग्रेसने जनतेमधील आपली विश्वासार्हता गमावली असून पक्षाचे संघटनात्मक बळही कमी झाले आहे. आगामी निवडणुकांमध्ये देशातील जनता काँग्रेसला राजकीयदृष्ट्या हद्दपार केल्याशिवाय राहणार नाही. असा दावाही त्यांनी केला. इंडिया आघाडीला जनतेच्या प्रश्नांशी काहीही देणेघेणे नसून केवळ स्वतःचे राजकीय अस्तित्व टिकविण्याची चिंता असल्याचा आरोपही विखे पाटील यांनी केला.
साईबाबा संस्थानच्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नावर बोलताना विखे पाटील यांनी आंदोलनकर्त्या कर्मचाऱ्यांना संयम राखण्याचे आवाहन केले. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार यापूर्वी काही कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घेण्यात आले आहे. मात्र उर्वरित कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत सेवाखंड तसेच शैक्षणिक पात्रतेसंदर्भातील काही प्रश्न अद्याप प्रलंबित आहेत. या प्रश्नांवर प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती कार्यरत असून या समितीमध्ये जिल्हाधिकारी आणि संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचा समावेश आहे. उर्वरित कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची विनंती संस्थानच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना केल्याचेही विखे पाटील यांनी सांगितले.
अनेक कर्मचारी आपल्या प्रश्नांसाठी न्यायालयात गेले असल्याने न्यायालयीन प्रक्रियेच्या अधीन राहूनच पुढील कार्यवाही करावी लागणार आहे. अन्यथा न्यायालयाच्या अवमानाची कारवाई होण्याची शक्यता आहे. आतापर्यंत सुमारे एक हजार आणि त्यानंतर जवळपास पाचशे कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न मार्गी लागले आहेत. ज्यांना अद्यापही आपल्यावर अन्याय झाल्याचे वाटत असेल त्यांचेही प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे आश्वासन विखे पाटील यांनी यावेळी दिले.
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