ETV Bharat / politics

महाराष्ट्र विधान परिषदेत विरोधी पक्ष नेता नियुक्तीचा प्रस्ताव, चर्चेनंतर निर्णय घेणार - अध्यक्ष राम शिंदे

राज्यातील विरोधी पक्ष नेतेपदं रिकामी आहेत. विधान परिषदेतील विरोधी पक्ष नेत्याच्या नियुक्तीबाबत प्रस्ताव आला आहे. त्यावर लवकरच निर्णय होईल, असं अध्यक्ष राम शिंदे यांनी सांगितलं.

विधान भवन, इन्सेटमध्ये राम शिंदे
विधान भवन, इन्सेटमध्ये राम शिंदे (ETV Bharat)
author img

By PTI

Published : December 7, 2025 at 5:11 PM IST

|

Updated : December 7, 2025 at 5:19 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नागपूर - महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे अध्यक्ष राम शिंदे यांनी आज सांगितलं की, त्यांच्या कार्यालयाला विरोधी पक्षनेत्याच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव मिळाला आहे. हे पद यावर्षी जुलैपासून रिक्त आहे आणि संबंधितांशी चर्चा करून याबाबतचा निर्णय घेतला जाईल. जर परिषदेत विरोधी पक्षनेत्याची नियुक्ती झाली नाही, तर कदाचित हे पहिलं राज्य विधिमंडळ अधिवेशन असेल ज्यामध्ये दोन्ही सभागृहांमध्ये विरोधी पक्षनेत्याचं, एक संवैधानिक पद उपस्थितच नसेल. महाराष्ट्र विधिमंडळाचं हिवाळी अधिवेशन ८ ते १४ डिसेंबर दरम्यान नागपूरमध्ये होणार आहे.

"आम्हाला विरोधी पक्षनेत्याच्या नियुक्तीबाबतचा प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे. सर्व संबंधितांशी सल्लामसलत करून योग्यवेळी यासंदर्भात निर्णय घेतला जाईल," असं राज्य विधिमंडळाच्या आठवडाभर चालणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनापूर्वी शिंदे यांनी पत्रकारांना सांगितलं. शिवसेना (यूबीटी) नेते आणि माजी आमदार अंबादास दानवे हे परिषदेत विरोधी पक्षनेते होते आणि त्यांचा कार्यकाळ यावर्षी जुलैमध्ये संपला. गेल्यावर्षी डिसेंबरमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली नवीन सरकार स्थापन झाल्यापासून राज्य विधानसभेतील विरोधी पक्षनेतेपद रिक्त आहे.

स्टँड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा यांच्याविरुद्धच्या विशेषाधिकार भंग प्रस्तावाबद्दल बोलताना, शिंदे यांनी हे प्रकरण प्रक्रियेनुसार प्रगतीपथावर असल्याची पुष्टी केली. "विशेषाधिकार भंग प्रस्ताव स्वीकारण्यात आला आहे आणि विशेषाधिकार समितीकडे पाठवण्यात आला आहे, ही समिती त्याची तपासणी करेल आणि अहवाल सादर झाल्यानंतर या प्रकरणावर सभागृहात चर्चा केली जाईल," असं ते म्हणाले.

गेल्या वर्षी मार्चमध्ये सरकारवर टीका करणारा कामरा यांचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर हा प्रस्ताव देण्यात आला. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर केलेल्या त्यांच्या वक्तव्यामुळे समर्थकांमध्ये संताप निर्माण झाला आणि ज्या ठिकाणी हा कार्यक्रम रेकॉर्ड करण्यात आला, त्या ठिकाणी तोडफोड करण्यात आली. भाजपा आमदारांनी नंतर परिषदेत हा मुद्दा उपस्थित केला आणि प्रस्ताव सादर केला.

नागपूरमधील हिवाळी अधिवेशनात स्थानिक मुद्द्यांवर कमी चर्चा होते या टीकेवर, शिंदे म्हणाले की, विदर्भ आणि विरोधी पक्षनेत्यांनी उपस्थित केलेल्या इतर प्रदेश-विशिष्ट मागण्यांकडे अधिवेशनादरम्यान योग्य लक्ष दिलं जाईल याची आपण काळजी घेऊ.

हेही वाचा...

  1. 'नागपूर करार'ची थट्टा; सत्ताधारी, विरोधकांच्या सहमतीनं अल्पावधीत गुंडाळलं जाईल 'हिवाळी अधिवेशन'
  2. हिवाळी अधिवेशनाचं वातावरण तापण्यापूर्वी थंडीमुळे तापमानाचा पारा घसरला; मंत्र्यांसह नेत्यांना भरणार हुडहुडी!
  3. विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या तारखा जाहीर, सुट्टीच्या दिवशीही दोन्ही सभागृहाचं कामकाज चालणार
Last Updated : December 7, 2025 at 5:19 PM IST

TAGGED:

PROPOSAL TO APPOINT LOP
विरोधी पक्ष नेता
राम शिंदे
नियुक्तीबाबतचा प्रस्ताव
PROPOSAL TO APPOINT LOP

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.