अध्यक्ष आणि सभापतींनी राजकारण बाजूला ठेवून विरोधीपक्ष नेते पदावर नियुक्त्या कराव्या - उद्धव ठाकरे
हिवाळी अधिवेशन संपण्यापूर्वी दोन्ही सभागृहात विरोधीपक्ष नेत्यांची नियुक्ती करावी अशी मागणी उद्धव ठाकरे यांनी केलीय. ते नागपूरमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
Published : December 12, 2025 at 7:32 PM IST
नागपूर : विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात विरोधीपक्षनेते पद रिक्त आहे, हिवाळी अधिवेशन संपण्यापूर्वी दोन्ही सभागृहात विरोधीपक्ष नेत्यांची नियुक्ती करावी अशी मागणी उद्धव ठाकरे यांनी केलीय. ते विधिमंडळ परिसरातली पक्ष कार्यालयामध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते. राजकारण बाजूला ठेवून विधानसभा अध्यक्ष आणि विधान परिषदेच्या सभापतींनी विरोधी पक्ष नेते पदावर नियुक्त्या जाहीर कराव्यात अशीसुद्धा मागणी उद्धव ठाकरे यांनी केली आहे.
दोन्ही सभागृहात विरोधीपक्ष नेते नाहीत : ते म्हणालेत की हे पाहिलं अधिवेशन आहे,जिथे दोन्ही सभागृहात विरोधीपक्ष नेते नाहीत. आम्ही भास्कर जाधव यांच्या नावाचं गेल्यावर्षीच पत्र दिलं होतं. विधानपरिषद विरोधीपक्षनेतेपद रिक्त आहे. विधानसभा अध्यक्ष तसंच परिषद सभापतीना भेटून विनंती केली आहे, हे पद जाहीर करावं. दोघांनी सांगितलं आहे की याबाबत विचार सुरू आहे. लवकरात लवकर निर्णय घेऊ. आमची मागणी आहे हे अधिवेशन संपण्यापूर्वी विरोधीपक्ष नेते जाहीर करावे असं उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलं आहे.
उपमुख्यमंत्रीपद रद्द करा : विरोधीपक्ष नेते पदाला दर्जा आणि मान असतो. विरोधीपक्ष नेता हा सभागृहात आपले प्रश्न मांडू शकतो, पद रिक्त आहे पण नियुक्ती दिली जात नाही. उपमुख्यमंत्री पद तर असंवैधानिक आहे. त्यामुळे ते तत्काळ रद्द केलं पाहिजे. आमच्या सरकारमध्ये अजित पवार हे उपमुख्यमंत्री होते तेव्हा विरोधीपक्ष नेतेपद देखील होतेच असं ते म्हणाले. नियमानुसार विरोधीपक्ष नेतेपद संवैधानिक आहे पण उपमुख्यमंत्रीपद कोणत्या कायद्यात बसत नसल्याचं ते म्हणाले आहेत. दिल्लीत आम आदमी पक्षाचं सरकार होतं तिथे भाजपाचे केवळ तीन आमदार असताना त्यांना विरोधीपक्षपद दिलं होतं, तर महाराष्ट्रात हे का होत नाही असा प्रश्न त्यांनी विचारला आहे. राजकारण राजकारणाच्या ठिकाणी ठेवा, मात्र, जनतेच्या प्रश्नासाठी आपण इथे आहोत, याचं भान ठेवा असं ते म्हणाले आहेत. विरोधीपक्ष नेते पदासाठी नाव कुणाचं असेल ते सत्ताधारी ठरवणार नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.
शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्या : शेतकरी कधी नव्हे तो इतक्या मोठ्या संकटात सापडला आहे. कर्जाचं पुनर्गठन हा तात्पुरत्या स्वरूपाचा दिलासा आहे, कायम स्वरुपी तोडगा निघाला पाहिजे अशी मागणी उद्धव ठाकरे यांनी केली आहे.
विदर्भासाठी काय केलं ते सांगा : एकनाथ शिंदे यांच्या बोलण्यावर विश्वास ठेवू नका, सकाळी काय बोलले ते त्यांना संध्याकाळी आठवत नाही. विदर्भासाठी या अधिवेशनात काय केलं त्यांच्या दोन मंत्र्यांनी सांगायला पाहिजे. वेगळ्या विदर्भाची चर्चा सुरू आहे, ही कोणाची हिंमत आहे. विदर्भाची मागणी पूर्ण होऊ शकत नाही. बाळासाहेबांचे विचार ज्यांनी सोडले त्यांनी सांगावं ते काय करत आहेत. सत्ताधाऱ्यांना विदर्भाच्या संदर्भात प्रश्न विचारा, उद्या ते हेलिकॉप्टर घेऊन उडतील, बॅगमध्ये आनंदाचा शिधा भरला आहे.
शिवराज पाटील चाकूरकर सुसंकृत नेते होते : माजी गृहमंत्री शिवराज पाटील यांना श्रद्धांजली वाहितो, ते सुसंकृत नेते होते. त्यांच्या पक्षाने वेळोवेळी दिलेली जबाबदारी त्यांनी पार पाडली आहे. २६/११ची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून त्यांनी राजीनामा दिला, हे गुण हल्लीच्या राजकारणामध्ये दिसत नाहीत. त्यावेळी काँग्रेस आणि शिवसेना एकमेकांच्य विरोधात होती, त्यांचे चांगले गुण हे स्वीकारलेच पाहिजे असं म्हणत उद्धव ठाकरे यांनी शिवराज पाटील चाकूरकर यांना श्रद्धांजली अर्पण केली.
