'10 तारखेनंतर एकत्र बसू'; शरद पवारांच्या प्रफुल पटेलांना सूचना; राजकीय वर्तुळात चर्चा
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष प्रफुल पटेल यांनी शरद पवारांची भेट घेतली आणि त्यांच्या प्रकृतीची विचारपूस केली.
Published : November 6, 2026 at 9:08 AM IST
मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यावर मुंबईतील ब्रीच कँडी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष प्रफुल पटेल यांनी शरद पवारांची भेट घेतली आणि त्यांच्या प्रकृतीची विचारपूस केली.
या भेटीनंतर राजकीय वर्तुळात अनेक चर्चांना उधाण आलं आहे. या भेटीत राजकीय विषयांवरही चर्चा झाल्याची माहिती समोर येत आहे. दरम्यान, शरद पवार आणि प्रफुल पटेल यांच्यातील संवादाचा व्हिडिओ समोर आला आहे. या व्हिडिओमध्ये शरद पवार यांनी 10 तारखेनंतर एकत्र बसून चर्चा करू, असं प्रफुल पटेल यांना सांगितलं. त्यामुळे 10 तारखेनंतर नेमकी कोणत्या विषयावर चर्चा होणार, याबाबत उत्सुकता वाढली आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील सध्याच्या घडामोडी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शरद पवारांच्या प्रकृतीची विचारपूस करताना सुप्रिया सुळे यांच्याबाबत केलेल्या वक्तव्यामुळे या व्हिडिओला विशेष महत्त्व प्राप्त झालं आहे. त्यामुळे या व्हिडिओनंतर दोन्ही राष्ट्रवादीच्या भविष्यातील राजकीय भूमिकेकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.