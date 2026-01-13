ETV Bharat / politics

'मायबाप जनतेनं...'; दीपक मानकर यांचं मतदारांना भावनिक पत्र

पुण्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी शहराध्यक्ष दिपक मानकर यांनी मतदारांना भावनिक पत्र लिहिलं आहे. हे पत्र सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल होत आहे.

Deepak Mankar
दीपक मानकर (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 13, 2026 at 8:07 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पुणे : महापालिका निवडणुकांच्या प्रचाराच्या तोफा आता थंडावल्या आहेत. या निवडणुकीसाठी सर्वच राजकीय पक्षांकडून जोरदार प्रचार करण्यात आला. आता दोन दिवसांनी मतदान होणार असून, मतदार कोणाला कौल देणार हे येत्या १६ तारखेला कळणार आहे. दरम्यान, पुण्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी शहराध्यक्ष दीपक मानकर यांनी मतदारांना भावनिक पत्र लिहिलं आहे. हे पत्र सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल होत आहे.

Deepak Mankar emotional letter
दीपक मानकर यांचं भावनिक पत्र (Deepak Mankar)

पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी जोरदार प्रचार करत भाजपाला आव्हान दिलं आहे. निवडणुकीच्या या काळात शहरात रॅली, प्रचार सभा घेत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षासाठी माहोल तयार केला. अशातच गेल्या अनेक वर्षापासून सामाजिक तसेच राजकीय क्षेत्रात काम करणारे पक्षाचे माजी शहराध्यक्ष दीपक मानकर यांनी यंदा महापालिकेच्या निवडणुकीत त्यांच्या मुलाला हर्षवर्धन मानकर याला प्रभाग क्रमांक ११ मधून निवडणुकीसाठी उभं केलं आहे.

Deepak Mankar emotional letter
दीपक मानकर यांचं भावनिक पत्र (Deepak Mankar)

याच प्रभागात गेली अनेक वर्ष दीपक मानकर हे नगरसेवक म्हणून निवडून येत होते. त्यांनी यंदा आपल्या मुलाला निवडणुकीत उभा केलं आहे. प्रचाराचा शेवटचा दिवस असताना मानकर यांनी मतदारांना भावनिक पत्र लिहित आजपर्यंत ज्या पद्धतीने प्रभागातील मायबाप जनतेने मला साथ दिली आहे, त्याच पद्धतीने त्यांनी माझ्या मुलाला साथ द्यावी. तो देखील माझ्याच पद्धतीने येणाऱ्या काळात आपली समाजसेवा करणार असल्याचं त्यांनी या पत्रात म्हटलं आहे. त्यांचं हे भावनिक पत्र सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

TAGGED:

PMC ELECTION 2026
DEEPAK MANKAR
दीपक मानकर भावनिक पत्र
पुणे महानगरपालिका निवडणूक 2026
DEEPAK MANKAR EMOTIONAL LETTER

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.