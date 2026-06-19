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देशातील राजकारण ज्या पद्धतीने सुरू आहे, त्यावरून लोकांचा लोकशाहीवरचा विश्वास उडलाय - उद्धव ठाकरे

जे खासदार गेले त्यांच्या मतदारसंघातील सर्व मतदारांची मी जाहीर माफी मागतो. मोदींच्या लाटेविरोधात त्यांनी आम्हाला मतदान केलं होतं, असं उद्धव ठाकरे म्हणाले.

शिवसेनेचा ६० वा वर्धापन दिन
शिवसेनेचा ६० वा वर्धापन दिन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 19, 2026 at 9:25 PM IST

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मुंबई - आज शिवसेनेचा ६० वा वर्धापन दिन आहे. ६० वा वर्धापन हा हिरक मोहत्सव असतो. आज सगळे दु:खी शिवसैनिक असतील असं वाटत असेल पण प्रत्येक शिवसैनिक हा पेटलेला आहे. दुखीः कोणीच नाही, अशा शब्दात आपल्या भाषणाची सुरुवात करुन उद्धव ठाकरे यांनी पक्षाच्या वर्धापन दिनानिमित्त शिवसैनिकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. षण्मुखानंद सभागृहात ते बोलत होते.

30 वर्ष भाजपासोबत राहून आम्ही भाजपमध्ये विलीन नाही झालो तर काँग्रेसमध्ये काय विलीन होणार?

महाराष्ट्र भाजपा आता मिंधे सेनेत विलीन होईल असं वाटतंय. भाजपाचे खासदार 2/3 नाही जे आहेत ते सगळे बाहेरचे आहेत. तुम्हाला पोरं होत नाहीत तर आमची कशाला पळवता? तुमची पोरं पळवण्याची टोळी असेल पण आमची पोरं पुरवणारी नाही असं ठाकरे म्हणाले. उध्दव ठाकरे भेटत नाहीत. मी भेटत नव्हतो, फिरत नव्हतो मग तुम्ही निवडून कसे आलात? असा सवाल त्यांनी केला.

ठाकरे कुटुंबावर जे जळतायेत त्यांना ठाकरे कुटुंबांनी काय भोगलंय हे त्यांना माहीत आहे का? प्रबोधनकारांनाही बरंच भोगावं लागलं आहे. बामणी परंपरा मोडीत काढण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला होता. जेव्हा भाजपाने दगा दिला तेव्हा मला मुख्यमंत्री पदाची जबाबदारी घ्यावी लागली, म्हणून यांचा जळफळाट झाला. सगळी मंत्रीपदं यांना पाहिजेत. मातोश्रीने फक्त वाढायचं काम करायचं खायचं काम हे करणार, अशीही टीका त्यांनी 'गद्दारांवर' केली. जे खासदार गेले त्यांच्या मतदारसंघातील सर्व मतदारांची मी जाहीर माफी मागतो. मोदींच्या लाटेविरोधात त्यांनी आम्हाला मतदान केलं होतं, असं ते म्हणाले.

हे किती सत्ता पिपासू झाले आहेत. अजून किती फोडणार?

माझ्या आजोबांना विरोध करणारे हे गोमूत्रक आहेत. हे हिंदूत्व नाही हे भोंदूत्व आहे. देशातील राजकारण ज्या पद्धतीने सुरू आहे, त्यावरून लोकांचा लोकशाहीवरचा विश्वास उडलाय, असा घणाघात उद्धव ठाकरे यांनी केला. जर हे असंच चाललं तर आपल्याला ‘ऑपरेशन कमळ’ करावं लागेल, असं सूचक वक्तव्य त्यांनी केलं.

आपला देश अराजकतेकडे चालला आहे. आपल्या तरुणांना हे झुरळ म्हणतात. भाजपाला मला प्रेमळ सल्ला द्यायचा आहे. जर तुम्ही असंच करत राहिलात तर तुम्हाला सत्ता फारकाळा लाभणार नाही. यापुढे शिवसेना निवडणूकच लढवणार नाही. काय करणार हे लोक? तुमच्यातले किती राहतील माझ्यासोबत? आपण मेहनत करायची आणि हे खोके देणार. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यायची नाही आणि आमदार खासदार घ्यायला यांच्याकडे एवढे खोके आहेत. मत तुम्ही दिलं आहे. तर तुम्ही जाब विचारायला हवा.

80 लाख लाडक्या बहिणींची ओवाळणी तुम्ही काढून घेतली?

शिवसेना मराठी आणि हिंदूंच्या न्याय हक्कासाठी लढण्यासाठी जन्माला आली आहे. काँग्रेसनेही आपल्याला त्रास दिला आहे. आपलं अर्ध आयुष्य काँग्रेसच्या विरोधात लढण्यात गेलं. भाजपासोबत होती म्हणून आपण लढलो. काँग्रेसनंही आपली माणसं फोडली. पण त्यापैकी कोणाला मुख्यमंत्री केलं नाही. काँग्रेसनं मातोश्रीवर घात केला नाही. ज्या पक्षाने तुम्हाला बोट दिलं नसतं तर तुम्हाला कोणी ओळखलंही नसतं. त्या पक्षाला तुम्ही संपवायला निघालात? अशी थेट टीका त्यांनी भाजपावर केली.

जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीला मी नाही फिरलो, पण मला स्थानिक नेते उभे राहायला हवे आहेत. माझ्यावर जे आरोप होत आहेत, ते जर तुम्हाला खरे वाटत असतील तर आता मी या पदावरून पायउतार व्हायला तयार आहे. ज्या क्षणी तुम्हाला वाटेल त्या क्षणी मी हे पद सोडायला तयार आहे. पण त्या पदावर कोणीतरी निष्ठावान शिवसैनिक बसला पाहीजे गद्दार नाही, अशी कोपरखळीही त्यांनी मारली.

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UDDHAV THACKERAY
उद्धव ठाकरे
शिवसेनेचा ६० वा वर्धापन दिन
शिवसैनिक
UDDHAV THACKERAY

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