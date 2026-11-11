ऊसतोड कामगारांच्या झोपडीत पंकजा मुंडेंची दिवाळी; चुलीवर केली भाजी, महिलांशी साधला संवाद
दिवाळीसारखा मोठा सणही अनेकदा त्यांना आपल्या गावापासून दूर राहूनच साजरा करावा लागतो. या कामगारांच्या जीवनातील वास्तव जाणून घेण्यासाठी आपण त्यांच्यामध्ये आल्याचे पंकजा मुंडे यांनी सांगितले.
Published : November 11, 2026 at 10:58 PM IST
मुळशी (पुणे) - दिवाळी म्हटलं की प्रत्येकजण आपल्या कुटुंबासोबत आनंदाचे क्षण साजरे करण्यासाठी उत्सुक असतो. मात्र, पोटाची खळगी भरण्यासाठी घरदार सोडून शेकडो किलोमीटर दूर ऊसतोडीसाठी आलेल्या कामगारांच्या आयुष्यात सणासुदीच्या दिवसातही संघर्ष कायम असतो. अशाच ऊसतोड कामगारांच्या आयुष्यात दिवाळीचा आनंद घेऊन जाण्यासाठी राज्याच्या पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे यांनी मुळशी तालुक्यातील संत तुकाराम महाराज सहकारी साखर कारखान्याजवळील ऊसतोड कामगारांच्या तांड्यावर जाऊन त्यांच्यासोबत दिवाळी साजरी केली.
यावेळी पंकजा मुंडे यांनी केवळ कामगारांची भेट घेऊन औपचारिक शुभेच्छा दिल्या नाहीत, तर थेट त्यांच्या झोपडीत जाऊन चुलीवर भाजी केली. ऊसतोड महिला कामगारांशी संवाद साधत त्यांच्या दैनंदिन जीवनातील अडचणी, कुटुंबाची परिस्थिती आणि कामाच्या ठिकाणी येणाऱ्या समस्यांची माहिती घेतली. एका राज्याच्या कॅबिनेट मंत्र्यांनी थेट चुलीपाशी बसून स्वयंपाक करत कामगार महिलांशी साधलेला संवाद यावेळी उपस्थितांसाठी विशेष ठरला.
ऊसतोड कामगारांना वर्षातील सहा-सहा महिने आपल्या घरापासून, मुलाबाळांपासून दूर राहावे लागते. ऊन, वारा, पाऊस अशा परिस्थितीत तात्पुरत्या झोपड्यांमध्ये राहून त्यांना कष्टाची कामे करावी लागतात. दिवाळीसारखा मोठा सणही अनेकदा त्यांना आपल्या गावापासून दूर राहूनच साजरा करावा लागतो. या कामगारांच्या जीवनातील वास्तव जाणून घेण्यासाठी आपण त्यांच्यामध्ये आल्याचे पंकजा मुंडे यांनी सांगितले.
यावेळी बोलताना त्या म्हणाल्या की, ऊसतोड कामगारांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी आपल्याकडून एक टक्का जरी काम झाले, तरी गोपीनाथ मुंडे साहेबांना नक्कीच आनंद होईल. आपले घरदार सोडून सहा-सहा महिने हे कामगार बाहेर राहतात. त्यांच्या आयुष्यातील संघर्ष जवळून पाहता यावा आणि त्यांच्यासोबत दोन घास खाता यावेत, या भावनेतून आपण येथे आल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी त्यांनी वडील दिवंगत गोपीनाथ मुंडे यांचीही भावुकपणे आठवण काढली.
यावेळी दोन राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षांच्या संभाव्य विलीनीकरणाबाबत विचारले असता, यावर कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यास त्यांनी नकार दिला. तर अभिनेते सयाजी शिंदे यांच्या पर्यावरणासंदर्भातील वक्तव्याबाबत विचारले असता, आपण त्यांचे विधान पाहिले असून त्यांच्या मताशी सहमत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. पर्यावरणमंत्री म्हणून आपली भूमिका मांडताना पंकजा मुंडे म्हणाल्या, "मी पंकजा गोपीनाथ मुंडे, पर्यावरणमंत्री आहे. माझे शिक्षणही चांगले झाले आहे.' पर्यावरणाच्या प्रश्नांवर केवळ व्यक्तींवर टीका करून चालणार नाही," असे सांगत त्यांनी विकास आणि पर्यावरण यांच्यात समतोल राखण्याची गरज अधोरेखित केली.
माणसाला झाडांचीही गरज आहे आणि विजेचीही गरज आहे. त्यामुळे पर्यावरणाचे रक्षण करताना विकासाच्या गरजांचाही विचार करावा लागणार आहे. हा समतोल कसा साधता येईल, यासाठी आम्ही जातीने लक्ष घालून, डोळ्यात तेल घालून प्रयत्न करू, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली. एकीकडे पर्यावरण संवर्धन आणि विकासाचा समतोल साधण्याची भूमिका, तर दुसरीकडे ऊसतोड कामगारांच्या झोपडीत चुलीवर स्वयंपाक करून त्यांच्यासोबत दिवाळी साजरी करण्याचा साधेपणा, अशा दोन्ही बाजूंनी पंकजा मुंडे यांचा मुळशी दौरा चर्चेचा विषय ठरला. सणाच्या दिवशी समाजातील कष्टकरी घटकांसोबत आनंद वाटून घेण्याचा त्यांचा हा प्रयत्न उपस्थितांचे लक्ष वेधून घेणारा ठरला.
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