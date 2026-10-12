विरोधकांकडून निवडणूक आयोग आणि आरबीआय, सीएजी अशा सर्व संस्था कुचकामी असल्याचं दाखवलं जातय - देवेंद्र फडणवीस
संविधानाची प्रत दाखवून कितीही आंदोलन उभं केलं, तरी आम्ही बाबासाहेबांच्या संविधानाला हात लावू देणार नाही, असा इशारा देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला.
Published : October 12, 2026 at 5:10 PM IST
नागपूर - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज कॉक्रोच जनता पार्टी, काँग्रेसच्या माध्यमातून देशामध्ये सुरू असलेल्या विविध आंदोलनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर भाष्य केलं. ते म्हणालेत की मी स्पष्ट सांगतो काँग्रेस पार्टीनं जे सुरू केलं आहे, पूर्णपणे संविधान विरोधी आहे. संविधान हातात घेऊन या देशातील संविधानिक संस्थांना बदनाम केलं जातय. निवडणूक आयोग आणि आरबीआय, सीएजी अशा सर्व संस्था कुचकामी असल्याचं सुद्धा दाखवलं जात आहे. संस्थांच्या विरोधात चिथावणी देऊन, या संस्था तुम्हाला न्याय देऊ शकत नाही असाही नरेटीव निर्माण केला जात असल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
यांना भारताचं संविधान नाकारून देशात अतिडावी सत्ता प्रस्थापित करायची आहे, असं फडणवीस म्हणाले. भारताच्या संविधानाला नाकारण्याचं सर्वात मोठं काम राहुल गांधी आणि इंडि आघाडीनं आज केलेलं आहे. हे म्हणतात सर्वोच्च न्यायालयावर आम्ही मोर्चा काढू, सरन्यायाधीशने आमचं ऐकून घ्यावं अशी अपेक्षाही व्यक्त करता. मात्र, हे कोणत्या संविधानात लिहिलेलं आहे की न्यायाधीशांनी यांना भेटावं ऐकून घ्यावं. सर्वोच्च न्यायालय "सेपरेशन ऑफ पॉवर" प्रमाणे वेगळं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाला कोणाशीही चर्चा करता येत नाही, निवेदन स्वीकारता येत नाही. त्यांचा अधिकार तुम्ही दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करण्याचा आहे. मात्र, जाणीवपूर्वक सर्वोच्च न्यायालयावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला जातोय. जे स्वतःला संविधानाचे पाठीराखे म्हणवतात, त्यांनीच सांगावे, सर्वोच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशाने एखाद्या मोर्चाला सामोरे जाणं हे भारतीय संविधानाला आणि बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिप्रेत आहे का, असा प्रश्न मुख्यमंत्र्यांनी विचारला आहे.
सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केलं आहे की, आम्हाला तुमच्याशी भेटता येणार नाही. तुम्ही जर याचिका दाखल केली तर त्याची सुनावणी आम्ही घेऊ शकू. मात्र, आता सोशल मीडियावर सरन्यायाधीशांच्या विरोधात शिवीगाळ केली जात आहे. एका प्रकारे सर्वोच्च न्यायालय कमकुवत करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. हे संविधान नाकारण्याचेच प्रयत्न आहेत. 1975 मध्ये राहुल गांधींच्या आजी इंदिरा गांधी यांनीही संविधानात संशोधन करून मूलभूत अधिकार नाकारले होते आणि त्याविरोधात न्यायालयात जाण्याचा मार्गही बंद केला होता. आम्ही त्यांच्या विरोधात संघर्ष केला आणि संविधान पुन्हा प्रस्थापित केलं. मी यांना इशारा देतो जर तुम्ही संविधानाशी खेळ केले, संविधानाची प्रत दाखवून कितीही आंदोलन उभं केलं, तरी आम्ही बाबासाहेबांच्या संविधानाला हात लावू देणार नाही. जेव्हा जंतर-मंतरवर अराजक सुरू होतं, तेव्हा अनेक सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर विविध पोस्ट मोठ्या संख्येने येत होत्या. तेव्हा संसदीय समितीने काही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला बोलावून चौकशी केली. तेव्हा या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मनी मान्य केलं की, आम्हाला post boost करण्यासाठी पैसा मिळत होते. तो पैसा परदेशी असू शकतो असंही त्यांनी मान्य केलं.
काँग्रेस सातत्याने सर्व निवडणूका हरल्यामुळे आणि पुढे जिंकण्याची शक्यता नसल्यामुळे ते धास्तावले आहेत. अनेक राज्यात ते irrelevant झाले आहेत. त्यामुळे ते कसेही सत्तेत येऊ पाहात आहेत. आमच्या नवनाथ बन यांनी आंदोलनात लोकांना कसं जमवलं जात आहे हे समोर आणलं आहे. यांचं manufactured आंदोलन आहे, अशी टीकाही फडणवीस यांनी केली.
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