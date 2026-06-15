उबाठाच्या खासदार बैठकीनंतर ‘ऑपरेशन टायगर’ पुन्हा चर्चेत; राऊत-शिरसाट आमनेसामने
महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा ‘ऑपरेशन टायगर’ची चर्चा रंगू लागली आहे. शिवसेना (उबाठा) पक्षातील काही खासदार सत्ताधारी गोटाच्या संपर्कात असल्याच्या दाव्यांमुळे राजकीय वर्तुळात तर्कवितर्कांना उधाण आलं आहे.
Published : June 15, 2026 at 3:16 PM IST
मुंबई - उद्धव ठाकरे यांनी रविवारी ‘मातोश्री’वर खासदारांची तातडीची बैठक बोलावली. मात्र, नऊपैकी केवळ चार खासदारच प्रत्यक्ष उपस्थित राहिल्याने बैठकीची अधिक चर्चा झाली. उर्वरित खासदारांनी ऑनलाइन माध्यमातून सहभाग नोंदविला असून त्यांच्या अनुपस्थितीमागे वैयक्तिक कारणे असल्याचं पक्षाकडून सांगण्यात आले.
उबाठाचे अस्तित्व संपुष्टात येत आहे-शिरसाट - शिवसेना नेते आणि मंत्री संजय शिरसाट यांनी या खासदारांच्या बैठकीवरून जोरदार टीका केली आहे. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे (उबाठा) शिवसेनेची स्थिती दिवसेंदिवस कमकुवत होत असून पक्षातील नेत्यांचा एकमेकांवरील विश्वासही कमी होत असल्याचा दावा त्यांनी केला. ईटीव्ही भारतशी बोलताना शिरसाट म्हणाले, “नुकत्याच झालेल्या बैठकीचा उद्देश पक्षातील सर्व खासदार एकजूट असल्याचे दाखवणे हा होता. काही खासदार प्रत्यक्ष उपस्थित होते, तर काही जण व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सहभागी झाले होते. उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पक्षातील नेत्यांना प्रत्यक्ष भेटण्यासाठी वेळ नसल्याने ते ऑनलाइन बैठकीतून संवाद साधतात. उबाठा शिवसेनेचे अस्तित्व हळूहळू संपुष्टात येत असून आता ती फोडण्याची कोणालाही गरज नाही, कारण पक्ष स्वतःच विखुरत चालला आहे”.
पक्षाचे खासदार आणि आमदार उद्धव ठाकरे यांच्यापासून दूर जात असल्याचा दावा करत, आगामी काळात त्यांना संघटना सांभाळणे कठीण जाईल, असंही त्यांनी म्हटलय. बैठकीदरम्यान उद्धव ठाकरे यांच्या भाषणातून खासदारांना एकजूट राहण्याचे आवाहन केल्याचे स्पष्ट जाणवत होते. यावरून पक्षातील पूर्वीसारखी ताकद आणि विश्वास उरलेला नाही, असा आरोप शिरसाट यांनी केला. काही दिवसांपूर्वी शिवसेना (शिंदे) पक्षाच्या जेवणाचं आमंत्रण स्वीकारत काही उबाठा शिवसेनेचे खासदार श्रीकांत शिंदे यांना भेटल्याचं समोर आलं होतं. तेव्हापासून ऑपरेशन टायगरची चर्चा राज्यात सुरू आहे.
ऑपरेशन टायगरवरून जुंपली - शिवसेना (उबाठा) नेते संजय राऊत यांनी पक्षातील संभाव्य फुटीच्या चर्चांना फेटाळून लावलं. पक्षात संभ्रम निर्माण करण्यासाठी शिवसेना (शिंदे) आणि भाजपाकडून जाणीवपूर्वक अफवा पसरवल्या जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. “या क्षणी पक्षाचे सर्व खासदार शिवसेनेसोबत आहेत. त्यामुळे कथित ‘ऑपरेशन टायगर’ पूर्णपणे फुस्स झाले असून ते अपयशी ठरले आहे,” असा दावा राऊत यांनी केला.
‘ऑपरेशन टायगर’च्या चर्चांवर भाष्य करताना राऊत यांनी वाघाच्या प्रतिमेचा आधार घेत प्रतिपक्षावर निशाणा साधला. “वाघावर ऑपरेशन करायचे असेल तर त्याला आधी बेशुद्ध करावं लागतं. मात्र, शिवसेनेचा वाघ बेशुद्ध होणारा नाही. त्यामुळे अशा प्रकारचे प्रयत्न यशस्वी होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही,” असं ते म्हणाले.
विरोधकांकडून “वाघ आता म्हातारा झाला आहे” या टीकेवर प्रतिक्रिया देताना राऊत यांनी, “अजिबात नाही. वाघ आजही मोकळ्या जंगलात तितक्याच ताकदीने फिरत आहे,” असं प्रत्युत्तर दिलं. पक्षाचे सर्व खासदार नेतृत्वासोबत ठामपणे उभे असल्याचा पुनरुच्चारही त्यांनी यावेळी केला.
दरम्यान, उबाठा नेते संजय राऊत यांनी ‘ऑपरेशन टायगर’च्या चर्चांचे खंडन करत सर्व खासदार पक्षासोबत असल्याचा दावा केला होता. त्यावर प्रतिक्रिया देताना शिरसाट म्हणाले की, असे कोणतेही ऑपरेशन राबवण्याची गरजच नाही. ज्या खासदारांबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे, त्यांना सांभाळण्याची जबाबदारी पक्ष नेतृत्वाचीच आहे.
विविध पक्ष पुन्हा काँग्रेससोबत एकत्र येण्याबाबत संजय राऊत यांनी केलेल्या वक्तव्यावरही शिरसाट यांनी निशाणा साधला. स्वतःचा पक्ष सांभाळता येत नसलेले लोक इतर पक्षांना एकत्र येण्याचा सल्ला देत आहेत, अशी टीका त्यांनी केली. उबाठा शिवसेनेतच अस्थिरता असल्याचा आरोप करत इतर पक्षांना सल्ले देणे योग्य नसल्याचे ते म्हणाले.
गेल्या तीन महिन्यांपासून राज्यात ऑपरेशन टायगरची चर्चा सुरू आहे. एकनाथ शिंदे दिल्ली दौऱ्यावर असताना या ऑपरेशन टायगरबाबत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याशी चर्चा झाल्याचं बोललं गेलं. तेव्हापासून पुन्हा ऑपरेशन टायगर होणार याबाबत तर्कवितर्क लावले जात आहेत.
चार खासदार प्रत्यक्ष, तिघांचा ऑनलाइन सहभाग - 19 जूनला शिवसेना (उबाठा) पक्षाचा वर्धापन दिन आहे. या पार्श्वभूमीवर खासदारांची ही बैठक बोलवण्यात आल्याचं सांगण्यात आलं. या बैठकीला मुंबईतील खासदार अनिल देसाई, अरविंद सावंत आणि संजय दिना पाटील यांच्यासह नाशिकचे खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी प्रत्यक्ष उपस्थिती लावली. राज्यसभा खासदार तथा पक्षाचे मुख्य प्रवक्ते संजय राऊत हेही बैठकीला उपस्थित होते.
दरम्यान, काही खासदारांनी वैयक्तिक कारणांमुळे ऑनलाइन माध्यमातून बैठकीत सहभाग नोंदविला. हिंगोलीचे खासदार नागेश पाटील आष्टीकर यांनी मुलाच्या विधान परिषद निवडणुकीच्या प्रचारात व्यस्त असल्याने मुंबईत येणे शक्य नसल्याचे कळविले. परभणीचे खासदार संजय जाधव हे पूर्वनियोजित धार्मिक कार्यक्रमात सहभागी असल्याने प्रत्यक्ष उपस्थित राहू शकले नाहीत. तर यवतमाळ-वाशिमचे खासदार संजय देशमुख हे मुलीच्या विवाहसोहळ्याच्या तयारीत व्यग्र असल्याने त्यांनी ऑनलाइन उपस्थिती दर्शविल्याचे पक्षाकडून सांगण्यात आले.
शिर्डीचे खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे हे बैठकीच्या दिवशी दिवसभर संपर्काबाहेर असल्याने त्यांच्या अनुपस्थितीबाबत विविध चर्चांना उधाण आले होते. मात्र, वैद्यकीय कारणांमुळे मुंबईत येणे शक्य नसल्याची माहिती त्यांनी पक्ष नेतृत्वाला दिल्याचे समजते. धाराशिवचे खासदार ओमराजे निंबाळकर हे मुलाच्या प्रकृतीच्या कारणास्तव बैठकीला प्रत्यक्ष उपस्थित राहू शकले नाहीत. पण त्यांनी ऑनलाईन उपस्थिती लावली असल्याचा दावा करण्यात आला. दरम्यान, पक्षातील संभाव्य राजकीय घडामोडींच्या चर्चांच्या पार्श्वभूमीवर या बैठकीकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले होते. बैठकीनंतर मात्र पक्षातील सर्व खासदार उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वासोबत ठामपणे उभे असल्याचा दावा पक्षाच्या नेत्यांनी केला.
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