ETV Bharat / politics

बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त ठाकरे बंधू पुन्हा एकत्र; ठाकरे आडनाव पुसणे शक्य नाही! - उद्धव ठाकरे

बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त ठाकरे बंधू पुन्हा एकत्र आल्याचं दिसलं. यावेळी ठाकरे आडनाव पुसणं शक्य नाही असं उद्धव ठाकरे यांनी ठामपणे सांगितलं.

बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त षन्मुखानंद येथे आयोजित कार्यक्रमात मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे
बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त षन्मुखानंद येथे आयोजित कार्यक्रमात मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 23, 2026 at 10:35 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई - शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त षन्मुखानंद येथे आयोजित कार्यक्रमात मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे एकाच मंचावर एकत्र आले. राज्यातील 29 महानगरपालिका निवडणुकांच्या निकालानंतर ठाकरे बंधू पहिल्यांदाच सार्वजनिक कार्यक्रमात एकत्र आले. कल्याण डोंबिवली महापालिकेत मनसेनं शिवसेना (शिंदे) दिलेल्या पाठिंब्यामुळे उध्दव ठाकरे नाराज असल्याच्या चर्चा होत्या. पण आजच्या कार्यक्रमातून तसं काही दिसलं नाही. या कार्यक्रमात दोन्ही ठाकरे बंधूंनी जुन्या कौटुंबिक आठवणी, शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा वैचारिक परखडपणा आणि त्यांच्या व्यक्तीमत्वातील पैलू उलगडून सांगितले. त्याचबरोबर आताच्या राजकारणावर परखड भाष्य केलं.

तेव्हा माझ्यासाठी शिवसेना पक्ष सोडणं नाही तर घर सोडणं होतं… - मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांना कार्यक्रमातून लवकर निघायचं असल्यामुळे त्यांनी सर्वात आधी भाषण केलं. तेव्हा त्यांनी शिवसेना पक्ष सोडतानाच्या भावना सांगितल्या. ते म्हणाले, “मी जेव्हा बाहेर पडलो, तेव्हा ते पक्ष सोडणं नव्हतं; माझ्यासाठी ते घर सोडणं होतं,” असं सांगत त्यांनी त्या घटनेला आता वीस वर्षे उलटल्याचं नमूद केलं. “या काळात अनेक गोष्टी मला उमजल्या आहेत. अनेक गोष्टी उद्धवलाही उमजल्या असतील. ते आता सोडून द्या,” असं सूचक वक्तव्य त्यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यासमोरच केलं. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंच्या आठवणींना उजाळा देताना, बाहेर मोर्चे, आंदोलनं, आरोप काहीही सुरू असलं तरी बाळासाहेब हे व्यंगचित्र काढताना एकाग्र असायचे. बाहेरचं सर्व विसरून आपली कला पूर्ण करणारे ते होते असं राज ठाकरे म्हणाले.



बाळासाहेब आज नाहीत ते बरंय - सध्याच्या राजकीय परिस्थितीवर टीका करताना राज ठाकरे म्हणाले, “कल्याण-डोंबिवलीसह अनेक ठिकाणी जे काही सुरू आहे ते पाहून शिसारी येते. आज हे सगळं पाहायला बाळासाहेब नाहीत, हीच चांगली गोष्ट आहे. तो माणूस हे पाहूच शकला नसता.” महाराष्ट्रातील राजकारणाचं वर्णन त्यांनी “गुलामांचा बाजार” असं करत, “आज बाळासाहेब नाहीत तेच बरं,” अशी परखड भूमिका मांडली.



यावेळी त्यांनी बाळासाहेब ठाकरेंचा एक किस्साही सांगितला. कलानगरमध्ये फेरफटका मारताना दिवंगत भाजपा नेते प्रमोद महाजन यांच्याशी झालेल्या संवादाचा उल्लेख करत राज ठाकरे म्हणाले की, बाळासाहेबांनी ठामपणे सांगितलं होतं, “या देशात मी हिंदूंना हिंदू म्हणून मतदान करायला लावेन.” त्यावर “ते शक्य नाही,” असं महाजन यांनी म्हटल्यावर बाळासाहेबांनी उत्तर दिलं होतं, “तू मला ओळखत नाहीस, हेच त्यातून सिद्ध होईल.” आज हिंदूंच्या नावाखाली जो राजकीय बाजार मांडला आहे, तो बाळासाहेबांना कधीच सहन झाला नसता, असंही राज ठाकरे यांनी स्पष्ट केलं. “त्यांचा प्रयत्न राजकारणासाठी नव्हता, तर स्वाभिमानासाठी हिंदूंना एकत्र आणण्याचा होता,” असं त्यांनी नमूद केलं.


ठाकरे हे नाव पुसणं शक्य नाही - उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या भाषणात संघर्षाचा वारसा अधोरेखित केला. “आम्ही वादळात खेळत मोठी झालेली मुलं आहोत. त्यामुळे वादळाशी कसं लढायचं हे आम्हाला कोणी शिकवण्याची गरज नाही,” असं सांगत त्यांनी विरोधकांना इशारा दिला.


लहानपणीच्या आठवणी सांगताना ते म्हणाले, “मला शाळेत जायचं नसेल तेव्हा मी बाळासाहेबांना घट्ट मिठी मारायचो. तेव्हा ते म्हणायचे, ‘एक दिवस शाळेत नाही गेलास तर काय फरक पडतो?’” परिस्थितीमुळे बाळासाहेब ठाकरे आणि प्रबोधनकार ठाकरे यांना सातवीतच शिक्षण सोडावं लागलं होतं, मात्र “त्यांनी उभं केलेलं विश्व आज सर्वांसमोर आहे,” असं त्यांनी सांगितलं. ठाकरे आडनाव पुसण्याच्या प्रयत्नांवर उद्धव ठाकरे म्हणाले, “आज अनेकजण ठाकरे नाव पुसायला निघाले आहेत; पण ते शक्य नाही.” गद्दारीचा उल्लेख करत ते म्हणाले, “जेव्हा विजय अनिश्चित असतो, तेव्हा शत्रू गद्दारांची मदत घेतो. मुंबईची लढाई आम्ही चांगली लढलो. मतं विकत घेता येतील, पण शिवसेनेचं मन असलेल्या मतदाराचं मन कसं विकत घेणार?” शिवसेना हा विचार आहे तो कोणीही पुसू शकतं नाही याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला. त्याचबरोबर, “ठाकरे हे नाव पुसून टाका आणि मग मुंबई व महाराष्ट्राचा विचार करून बघा, काय उरतं?” असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.



नाराजांची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न - महापालिका निवडणुकीत अनेकांना उमेदवारी नाकारण्यात आल्यामुळं कार्यकर्ते नाराज झाले. काही ठिकाणी बंडखोरीही झाली. या कार्यक्रमानिमित्त कार्यकर्त्यांची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न उध्दव ठाकरे यांनी केला. पक्षातील नाराजीवर बोलताना उद्धव ठाकरे यांनी वास्तव स्वीकारत समेटाचा सूर लावला. “
“शिवसेनेला निसटता पराभव स्वीकारावा लागला, मात्र महापालिकेत आपली चांगली ताकद आहे. काहीजण नाराज झाले. जिथे तीन-चार इच्छुक असतात, तिथे एकालाच उमेदवारी द्यावी लागते आणि तिथेच नेतृत्वाची कसोटी लागते,” असं त्यांनी स्पष्ट केलं. “एक दिवस नाराज होऊन दुसऱ्या दिवशी पुन्हा कामाला लागणं, यालाच निष्ठा म्हणतात. काही जणांनी सगळं मिळूनही बंडखोरी केली; जे गेले ते जाऊ देत. काही पानं झडली तरच झाडाला नवी पालवी फुटते,” असं सांगत त्यांनी पक्ष पुन्हा उभा राहील, असा विश्वास व्यक्त केला.


आपल्या आणि आदित्य ठाकरे यांच्या नेतृत्वावर बोलताना उद्धव ठाकरे यांनी आत्मपरीक्षणाचा सूर लावला. “शिवसेनाप्रमुखांपेक्षा काकणभर जास्त प्रेम तुम्ही आमच्यावर करता, कारण आम्ही शिवसेनाप्रमुखांचे मुलगे-नातवंडं आहोत. नाहीतर आमचं कर्तृत्व काय? पण शिवसेना या वलयाच्या जबाबदारीची आम्हाला पूर्ण जाणीव आहे,” असं ते म्हणाले. या कार्यक्रमाला शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते सुभाष देसाई, दिवाकर रावते, संजय राऊत हे सुद्धा उपस्थित होते.

हेही वाचा...

  1. '२००९ मध्ये उद्धव आणि राज ठाकरे एकत्र आले असते तर...'; शिवसेना आमदाराचं मोठं विधान
  2. बाळासाहेब ठाकरेंचं जन्मशताब्दी वर्ष, अभिवादन करण्यासाठी स्मृतिस्थळावर शिवसैनिकांची गर्दी
  3. मुख्यमंत्री बदलले, पण सत्ता नाही : बाळासाहेब ठाकरेंचा ‘रिमोट कंट्रोल’

TAGGED:

BALASAHEB THACKERAY
उद्धव ठाकरे
बाळासाहेब ठाकरे
राज ठाकरे
BALASAHEB THACKERAY BIRTH CENTENARY

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.