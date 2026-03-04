ETV Bharat / politics

दोन्ही राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाची चर्चा थांबलीय, सध्या विलीनीकरणाचा प्रश्नच नाही - जयंत पाटील

दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलीनीकरणाची चर्चा थांबलीय. त्यामुळे सध्या विलीनीकरणाचा प्रश्नच नाही असं जयंत पाटील यांनी स्पष्ट केलंय.

जयंत पाटील
जयंत पाटील (ETV Bharat)
ETV Bharat Marathi Team

March 4, 2026

मुंबई - सुप्रिया सुळे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सदस्यांनी उद्धव ठाकरे यांची काल भेट घेतली. आमच्या पक्षातील सर्वच कार्यकर्ते, विधानसभा सदस्य आणि लोकसभेचे खासदार यांचा आग्रह त्यांच्या कानावर घातला. पवार साहेबांनी दिल्लीत असणं महत्त्वाचं आहे आणि त्यासाठी त्यांची निवड करायची ही भूमिका आमच्या सगळ्या राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांची आहे, अशी स्पष्ट भूमिका मांडल्याचं राष्ट्रवादी काँग्रेस (शपा) आमदार जयंत पाटील यांनी सांगितलं. तसंच अजित दादांबरोबर विलीनीकरणासंदर्भात त्यांच्याच पुढाकारानं चर्चा झाली होती पण आता ते दुर्दैवानं आपल्यात नसल्यामुळं सध्या विलीनीकरणाचा प्रश्नच नाही अशी भूमिका जयंत पाटील यांनी मांडली.


विलीनीकरणाच्या चर्चेला पूर्णविराम - विलीनीकरणाच्या प्रश्नावर जयंत पाटील यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितलं की, सध्या विलीनीकरणाची कोणतीही चर्चा सुरू नाही. ज्यांच्याबरोबर चर्चा केली ते आज दुर्दैवानं आपल्यात नाहीत, त्यामुळे हा प्रश्न सध्या उद्भवत नाही. अजित पवार यांच्या निधनानंतर विलीनीकरणाची चर्चा पूर्ण थांबलेली असल्याचं त्यांनी सांगितलं. अजितदादांच्या आग्रहामुळे चर्चा सुरू झाली होती; मात्र ती पूर्ण झाली नाही. त्यांच्या निधनानंतर दोन्हीकडच्या भावना समजून घेणारा नेता सध्या नसल्यामुळे चर्चा थांबलेली आहे आणि यापुढे विलीनीकरण होण्याची शक्यता देखील दिसत नाही, असं पाटील म्हणाले. त्यामुळे मित्र पक्षांना शंका असण्याचं कारण नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.

उबाठामधून अजून तरी कोणी विरोध केलेला दिसत नाही. पक्ष नेतृत्वानं स्वतःची सेटिंग असणाऱ्या सदस्यांकडून कोणत्याही नावाला विरोध झाल्याची माहिती मागितलेली नाही आणि आमच्या कोणत्याही नावाला विरोध झाला असे वाटत नाही, असंही त्यांनी सांगितलं.



ठाकरेंनी काँग्रेस पक्ष आणि आमच्या पक्षासोबत एकत्र बसून दोन-तीन दिवसांत निर्णय घेऊया, असं ठाकरेंच्या सोबत झालेल्या चर्चेत ठरल्याचं पाटील यांनी सांगितलं. महाविकास आघाडी एकत्रित बसून सगळ्यांना विचारून योग्य तो निर्णय घेईल, असं ते म्हणाले. काँग्रेस पक्ष, उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्रित बसून हा विकास आघाडीचा निर्णय करतील, असंही ठरल्याचं त्यांनी नमूद केलं.

आदित्य ठाकरे यांचं ट्वीट योग्य असल्याचं सांगताना पाटील म्हणाले, अजून निर्णय झालेला नाही. निर्णय झाल्याशिवाय कसं सांगणार? आम्हीही कुठे सांगितलं आहे की निर्णय झालाय? आम्ही आमची भूमिका सांगण्यासाठी भेट घेतली होती. विशेषतः महाविकास आघाडीसाठी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षासाठी पवार साहेब दिल्लीत असणं महत्त्वाचं असल्याची कार्यकर्त्यांची आग्रही भूमिका असल्याचं त्यांनी पुन्हा स्पष्ट केलं.

विधानपरिषद आणि राज्यसभा निवडणुकीबाबत अपेक्षा - आज चर्चा होईल अशी अपेक्षा व्यक्त करताना पाटील म्हणाले की, विधानपरिषद आणि त्यानंतर राज्यसभा निवडणुकीबाबत महाविकास आघाडी एकत्र असेल तर कोणतीही अडचण येणार नाही. महाविकास आघाडीचे आम्ही घटक आहोत. काँग्रेस पक्ष, उद्धव ठाकरेंची शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे तिन्ही पक्ष एकत्र बसून एकमुखाने निर्णय घेतील, असा मला विश्वास आहे, असं पाटील यांनी सांगितलं.


अपघात प्रकरणी सखोल तपासाची मागणी - अजित पवार यांच्या अपघात आणि निधनासंदर्भात सरकारनं सखोल आणि टेक्निकल चौकशी करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. ब्लॅक बॉक्स मिळाल्यावर त्यातून काय निष्पन्न होतं, अपघात कसा झाला हे स्पष्ट होईल. पायलट बदलला का? बदलला असेल तर त्याचे कॉल रेकॉर्ड, कोणाशी संपर्क झाला, मागील दोन-तीन महिन्यांत कोण भेटलं याचा तपशील काढावा, अशी मागणी त्यांनी केली. सध्या सीआयडीकडे तपास सुरू असून त्यांनी या प्रकरणाच्या खोलात जावं, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

एवढ्या मोठ्या नेत्याच्या निधनानंतर महाराष्ट्राच्या मनात शंका आहे. तो गैरसमज दूर करण्याचा प्रयत्न सरकारने करावा, असं जयंत पाटील म्हणाले. रोहित पवार यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांवरही सरकारने अभ्यास करावा. तसंच व्हीएसआर कंपनीच्या मालकांच्या ओव्हर कॉन्फिडन्सबाबत तपास व्हावा, अशी मागणी त्यांनी केली. जय पवार यांनी केलेल्या व्हिडिओ ट्विटमुळे महाराष्ट्राच्या मनात शंका निर्माण होत असल्याचं सांगत, शंका कायम राहिल्या तर ते योग्य नाही. काही लोक वेगळ्या पद्धतीनं पावलं उचलतील, असा इशाराही त्यांनी दिला. जेव्हा सरकारकडून अपघाताबाबत तथ्यांचं व्यवस्थित कन्फर्मेशन होईल तेव्हा ॲक्शन होईल, अशी अपेक्षा आहे. सरकारनं कन्फर्मेशन करून पुढील पावलं उचलावीत, असं पाटील म्हणाले.

