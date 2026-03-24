उद्धव ठाकरे यांच्यासह 9 आमदारांना विधानपरिषदेत निरोप; 13 मे 2026 ला मुदत समाप्त, 29 मतांचा कोटा ठरणार निर्णायक
उद्धव ठाकरे यांच्यासह नऊ आमदारांना विधानपरिषदेत निरोप देण्यात आला. त्यांची मुदत 13 मेला समाप्त होत आहे. पुढे निवडून येण्यासाठी 19 मतांचा कोटा निर्णायक ठरणार आहे.
Published : March 24, 2026 at 9:52 PM IST
मुंबई - राज्याचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह एकूण 9 आमदारांची विधानपरिषद सदस्यत्वाची मुदत 13 मे 2026 रोजी संपणार असल्यानं या सर्व सदस्यांना चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात निरोप देण्यात आला.
या 9 आमदारांची निवड 14 मे 2020 रोजी झाली होती. त्यामध्ये भाजपाचे 4, एकत्रित शिवसेनेचे 2, एकत्रित राष्ट्रवादी काँग्रेसचे 2 आणि काँग्रेसचा 1 सदस्य निवडून आला होता. आता पक्षांमध्ये झालेल्या फुटीनंतर हे चित्र बदलले असून, सध्या निवृत्त होणाऱ्यांमध्ये भाजपाचे रणजितसिंह मोहिते पाटील, संदीप जोशी, दादाराव केचे, संजय केनेकर, नीलम गोऱ्हे (शिंदे शिवसेना), अमोल मिटकरी (अजित पवार), शशिकांत शिंदे (शरद पवार), राजेश राठोड (काँग्रेस) आणि स्वतः उद्धव ठाकरे यांचा समावेश आहे.
या 9 पैकी 6 सदस्यांनी जवळपास 6 वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला आहे, तर भाजपाचे 3 सदस्य संदीप जोशी, दादाराव केचे आणि संजय केनेकर यांना केवळ दीड वर्षांचा कालावधी मिळाला. कारण सुरुवातीला प्रवीण दरेकर, गोपीचंद पडळकर आणि रमेश कराड निवडून आले होते; मात्र नोव्हेंबर 2024 मधील निवडणुकीनंतर त्यांनी राजीनामा दिल्याने उर्वरित कालावधीसाठी नवीन सदस्यांची निवड करण्यात आली.
आता मे महिन्यात रिक्त होणाऱ्या या 9 जागांसाठी पुढील महिन्यात निवडणूक जाहीर होण्याची शक्यता आहे. विधानपरिषदेच्या या निवडणुकीत थेट जनतेचा सहभाग नसून, विधानसभेतील आमदार मतदान करतात. ही निवडणूक Single Transferable Vote (STV) पद्धतीने होते.
कोटा आणि गणित काय सांगतं? - एका उमेदवाराला विजयासाठी सुमारे 28 ते 30 आमदारांची मतं आवश्यक असतात. म्हणजेच 29 मतांचा कोटा गाठणं निर्णायक ठरणार आहे.
सध्याचं संख्याबळ :
महायुती (भाजपा, शिंदे शिवसेना, राष्ट्रवादी अजित पवार) : 170 आमदार
महाविकास आघाडी (मविआ) : 110–115 आमदार
या आकड्यांनुसार महायुतीकडून 5 जागा, शिंदे शिवसेनेचे 2, अजित पवार राष्ट्रवादीचा 1 आणि मविआकडून केवळ 1 उमेदवार निवडून येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या 9 जागांसाठी दोन्ही आघाड्यांमध्ये जोरदार रस्सीखेच होणार आहे.
उद्धव ठाकरे यांच्यासमोरील आव्हान - उद्धव ठाकरे यांना पुन्हा विधानपरिषदेवर जाण्यासाठी किमान 29 मतांचा कोटा गाठावा लागणार आहे. मात्र त्यांच्याकडे स्वतंत्रपणे इतकं संख्याबळ नसल्याने काँग्रेस आणि शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचा पाठिंबा अत्यावश्यक ठरणार आहे.
आघाडीतील समीकरणं महत्त्वाची - महाविकास आघाडी एकत्र राहिली आणि राज्यसभा तसंच विधानपरिषदेच्या निवडणुकांमध्ये तडजोड झाली, तर ठाकरे यांचा मार्ग सुकर होऊ शकतो. मात्र जागा वाटप आणि अंतर्गत मतभेद कायम राहिल्यास त्यांच्यासमोर मोठं आव्हान उभं राहणार आहे.
राज्यसभा निवडणुकीचाही प्रभाव - विधानपरिषद निवडणुकीपूर्वी राज्यसभेच्या ७ जागांसाठी निवडणूक होणार असल्याने त्याचा थेट परिणाम विधानपरिषदेच्या समीकरणांवर होऊ शकतो. जर या निवडणुकांमध्ये आघाड्यांमध्ये समझोता झाला, तर विधानपरिषदेसाठीही त्याचा फायदा होऊ शकतो.
हेही वाचा...