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राष्ट्रवादीचं धक्कातंत्र, राज्यसभेसाठी राजेंद्र जैन यांना उमेदवारी, छगन भुजबळ यांना 'ती' अटक नडली?

राष्ट्रवादीकडून राज्यसभेसाठी राजेंद्र जैन यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे.

NCP Rajendra Jain Rajya Sabha byelection
फाईल फोटो - उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आणि राजेंद्र जैन (Sunetra Pawar - ETV Bharat and Rajendra Jain - Social Media Handle)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 8, 2026 at 7:02 AM IST

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मुंबई - राष्ट्रवादीकडून राज्यसभेसाठी राजेंद्र जैन यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. राष्ट्रवादीच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर राज्यसभा खासदारकीचा राजीनामा दिला होता. या रिक्त झालेल्या जागेवर कुणाला संधी द्यायची याबाबत राष्ट्रवादीत चर्चा होती. ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ हे राज्यसभेसाठी उत्सुक होते, मात्र आता राष्ट्रवादीकडून राजेंद्र जैन यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी ही घोषणा केली आहे.

राजेंद्र जैन यांना दांडगा अनुभव - राष्ट्रवादी उमेदवाराच्या नावाची घोषणा करताना सुनील तटकरे यांनी म्हटले की, राजेंद्र जैन हे राष्ट्रवादीचे आणि महायुतीचे उमेदवार असतील. भंडारा, गोंदिया स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातून त्यांनी 12 वर्षे प्रतिनिधित्व केले आहे. मध्यवर्ती बँक, फेडरेशन या सर्व संस्थांमध्ये दीर्घकाळ राजेंद्र जैन यांनी काम केलं आहे. त्यामुळे एकमताने त्यांच्या नावाची निवड करण्यात आली आहे.

पक्षाच्या निर्णयाची घोषणा करताना सुनील तटकरे म्हणाले की, पक्ष नेतृत्वात विचारविनिमय केल्यानंतर राजेंद्र जैन यांची एकमताने निवड करण्यात आली आहे. “पक्षाने राजेंद्र जैन यांना आपला उमेदवार म्हणून उभा करण्याचा अधिकृतपणे निर्णय घेतला आहे,” असे तटकरे यांनी पत्रकारांना सांगितले.

विधान परिषदेचा मोठा अनुभव - सुनील तटकरे म्हणाले की, राजेंद्र जैन यांनी अनेक वर्षे विधान परिषदेत भंडारा-गोंदिया स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व केल्यामुळे त्यांच्याकडे व्यापक कायदेविषयक आणि संघटनात्मक अनुभव आहे. जैन यांनी अनेक सहकारी संस्थांमध्येही दीर्घकाळ काम केले आहे. जैन सोमवारी आपला उमेदवारी अर्ज दाखल करतील.

छगन भुजबळांबद्दल तटकरे काय म्हणाले? - राज्यसभेच्या जागेसाठी आघाडीवर मानले जाणारे कॅबिनेट मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबल यांचा उल्लेख करत तटकरे म्हणाले की, पक्ष त्यांच्या नेतृत्वाखाली आणि मार्गदर्शनाखालीच कार्यरत राहील.

छगन भुजबळ यांची अट - राज्यसभेच्या पोटनिवडणुकीतील उमेदवारांवर चर्चा करण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेतृत्वाने शनिवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली होती, अशी माहिती मिळत आहे. बैठकीदरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना छगन भुजबळ यांच्या राज्यसभा इच्छेबद्दल माहिती देण्यात आली की, जर त्यांची निवड झाली तर, राज्यसभा पोटनिवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यापूर्वी त्यांचे पुतणे समीर भुजबळ यांना कॅबिनेट मंत्री म्हणून नियुक्त करण्यात यावे, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एका वरिष्ठ नेत्याने सांगितले.

कोण आहेत राजेंद्र जैन? - राष्ट्रवादी काँग्रेसने उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या राज्यसभेच्या रिक्त जागेवर राजेंद्र जैन यांना उमेदवारी दिली. राजेंद्र जैन हे गोंदिया-भंडारा स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाचे आमदार होते. विदर्भातील सहकार क्षेत्रात त्यांनी काम केले आहे.

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