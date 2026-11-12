राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष एकसंध; आमदार फुटीची चर्चा सुनील तटकरे यांनी फेटाळली
राष्ट्रवादीचे सर्व आमदार सुनेत्रा वहिनींच्या नेतृत्वात काम करत असून एकसंध आहेत. कोणीही कुठेही जाणार नाहीत असा दावा सुनील तटकरे यांनी केला.
Published : November 12, 2026 at 5:19 PM IST
मुंबई - राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष एकसंध असून, सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखाली सर्व आमदार काम करत आहेत. त्यामुळे आमदार फुटण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, अशा शब्दात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्य सुनील तटकरे यांनी आमदार फुटीची चर्चा फेटाळून लावली. दरम्यान, शिवसेना (ठाकरे) नेते संजय राऊत यांचे मानसिक संतुलन बिघडले असून कथानक रचण्याचे काम करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस विलिनीकरणाच्या चर्चेला जोर आला असताना, संजय राऊत यांनी अजित पवार यांचे 25 आमदार फुटणार असा दावा केला होता. तटकरे यांनी त्यावर भूमिका मांडली. विधानसभा निवडणुकीनंतर राऊत यांचे संतुलन बिघडले आहे. ते काहीही बरळत आहेत. राष्ट्रवादीचे सर्व आमदार सुनेत्रा वहिनींच्या नेतृत्वात काम करत असून एकसंध आहेत. कोणीही कुठेही जाणार नाहीत असा दावा केला. कल्पोलकल्पित कथा रचणे आणि फेक नेरटिव्ह पसरवण्याचे काम त्यांना उरले आहे. तसंच विलिनीकरणाबाबत पक्षाच्या नेत्या सुनेत्रा पवार यांनी भूमिका स्पष्ट केली आहे. विलिनीकरण होण्याबाबत कोणतेही तथ्य नाही, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
मुख्यमंत्र्यांना निमंत्रण देण्यासाठी भेट - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची दिवाळीच्या शुभेच्छा देण्यासाठी भेट घेतली. यावेळी कोणतीही राजकीय चर्चा झाली नाही. परंतु, रोहा येथील सुमारे 55 कोटी रुपये खर्चाच्या आधुनिक रेल्वेस्थानकाच्या भूमिपूजनासाठी मुख्यमंत्र्यांनी उपस्थित राहावे, अशी विनंती केली. तसंच श्रीमंत बाजीराव पेशवे यांचे मूळ गाव असलेल्या श्रीवर्धन येथील स्मारकाच्या लोकार्पणासाठीही मुख्यमंत्र्यांना निमंत्रित केल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. राजकीय चर्चांपेक्षा आपल्या परिसरातील विकासकामांना प्राधान्य देत असल्याचंही तटकरे म्हणाले.
शरद पवारांना भेटणे हे महाराष्ट्राचे संस्कार - शरद पवार यांची प्रकृती आणि त्यांना भेटण्यासाठी राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी वेळ मागितल्याच्या चर्चांवर तटकरे यांनी स्पष्टीकरण दिले. शरद पवार यांनी सहा दशके स्वतःला देश आणि राज्याच्या सेवेसाठी समर्पित केले. त्यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही सर्वांनी राजकीय आणि सामाजिक वाटचाल केली. आम्हाला त्यांनी घडवले आहे. त्यामुळे त्यांची प्रकृती ठीक नसताना त्यांची विचारपूस करण्यासाठी जाणे हे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे. मध्यंतरी अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही वेगळा राजकीय निर्णय घेत एनडीएमध्ये सहभागी झालो. हा राजकीय विचारांचा भाग आहे. मात्र, ज्यांनी आपल्याला घडवले, अशा शरद पवार यांची भेट घेणे ही महाराष्ट्राची संस्कृती आहे. आपण मुंबईत असताना त्यांची प्रकृती विचारण्यासाठी नक्की भेटायला जाणार असंही त्यांनी सांगितलं. दरम्यान, शरद पवार यांनी राजकारणात अनेक सरकारे घडवली आणि उलथापालथ केली. त्यामुळे त्यांनी काय बोलावे किंवा काय बोलू नये, हा त्यांचा सर्वस्वी अधिकार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
काँग्रेस, सरकारचे स्वप्न कशाच्या जोरावर पहातेय - राज्यात पुन्हा काँग्रेसचे सरकार येण्याच्या विधानांवर तटकरे यांनी काँग्रेसचे प्रवक्ते अतुल लोंढे यांना लक्ष्य केले. महायुतीचे संख्याबळ सुमारे 238 असताना काँग्रेसचे संख्याबळ वीस-पंचवीसच्या आसपास आहे. अशा परिस्थितीत सरकार स्थापन करण्याचे स्वप्न कोणत्या संख्याबळावर पाहिले जात आहे, असा सवाल त्यांनी केला. महाविकास आघाडीचे सरकार आजही येणार नाही आणि भविष्यातही येण्याची शक्यता नसल्याचा दावा त्यांनी केला.
विकासकामांसाठी सातत्याने पाठपुरावा - पाणीपुरवठा योजनेच्या श्रेयवादावरही त्यांनी महायुतीतील घटक पक्षांचा समाचार घेतला. योजना मंजूर करून आणण्यासाठी नगरपालिका मुख्यालयापासून जिल्हा शल्यचिकित्सक, राज्याच्या आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव आणि संबंधित सरकारी यंत्रणांकडे वारंवार पाठपुरावा केला. योजनेचा डीपीआर तयार करणे, तांत्रिक मान्यता मिळवणे आणि सरकारकडून मंजुरी मिळवण्यापर्यंत प्रयत्न केले. खासदार म्हणून विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांना वेळोवेळी सूचनाही दिल्या. त्यामुळे या योजनेच्या कामात सातत्यपूर्ण योगदान असल्याचे सांगत शिवसेनेच्या आमदारांना डिवचले.
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