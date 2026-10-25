मतचोरीच्या आरोपांवर नाना पटोलेंचा मोठा गौप्यस्फोट, मविआला 160 जागांचा अंदाज असल्याचा दावा पण...
नाना पटोले यांच्या वक्तव्याने राजकीय वातावरणात खळबळ उडाली आहे. तसेच 2024 च्या निवडणुकीच्या निकालावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
Published : October 25, 2026 at 3:49 PM IST
अकोला : मतचोरीच्या आरोपांवरून विरोधकांनी राज्य सरकारला चांगलेच घेरले असताना, काँग्रेसचे नेते नाना पटोले यांनी एक खळबळजनक दावा केला आहे. "2024 च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसचे 75, तर महाविकास आघाडीचे एकूण 160 आमदार निवडून येतील, असा इंटेलिजन्स ब्युरोचा अहवाल होता. हा अहवाल सरकारी यंत्रणांना देण्यात आला होता," असा दावा नाना पटोले यांनी केला. 2024 मध्ये राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार येणार होते, असेही त्यांनी म्हटले. अकोला जिल्ह्यातील वाडेगाव येथे आयोजित एका कार्यक्रमात ते बोलत होते.
दरम्यान, मतदानाच्या दिवशी संध्याकाळी पाचनंतर वाढवलेल्या मतदानाच्या बोगस आकडेवारीतून राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार येण्यापासून रोखण्याचा कट शिजल्याच ते म्हणालेय. यासोबतच पुढच्या काळात महागाईचा मोठा भडका होणार असल्याचंही ते म्हणालेत. पेट्रोलचे दर 400 रुपयांचा टप्पा ओलांडणार असल्याचा अंदाज आणि भीती त्यांनी व्यक्त केलीय.
राजकीय वर्तुळात नव्या चर्चेला उधाण - अहवाल समोर आल्यानंतर नेमके काय घडले, याबाबतही नाना पटोले यांनी धक्कादायक दावा केला आहे. नाना पटोले यांच्या या वक्तव्यामुळे राज्याच्या राजकीय वर्तुळात नव्या चर्चेला उधाण आले आहे. अशोक चव्हाण परत काँग्रेसमध्ये आल्यास आपली काय भूमिका राहणार या प्रश्नावर बोलताना नाना पटोले म्हणाले, "ऐन लोकसभेच्या निवडणुकीत अशोक चव्हाण काँग्रेस सोडून गेले. त्यामुळे काँग्रेसमध्ये त्यांच्या या भूमिकेवर मोठा असंतोष असून, घरवापसीसाठी वरिष्ठ जे निर्णय घेतील त्यावेळेस आम्ही आमची भूमिका मांडू."
नाना पटोले यांचा सवाल - दरम्यान, नाना पटोले यांच्या या वक्तव्याने राजकीय वातावरणात खळबळ उडाली आहे. तसेच 2024 च्या निवडणुकीच्या निकालावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. त्यामुळे नाना पटोले यांनी केलेले वक्तव्य निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण करत आहे.
महाराष्ट्राला वाळवंट करण्याचं काम - कर्जत येथील कथित वृक्षतोडीवरुन नाना पटोले यांनी राज्य सरकारवर टीका केली. "राज्यातील वृक्षतोडीवर सरकार कुठलाही चाप लावत नाही. पर्यावरणाच्या दृष्टीने महाराष्ट्राचा सत्यानाश तसंच महाराष्ट्राला वाळवंट करण्याचं काम मोदी सरकार आणि राज्य सरकार करत आहे. सुरु असलेली वृक्षतोड थांबवली पाहिजे, पर्यावरणाचं नुकसान थांबवलं पाहिजे," अशी मागणी नाना पटोले यांनी केली
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