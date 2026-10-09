मतदार यादीतून लाखो मतदारंची नावे गायब, आदित्य ठाकरे यांचा निवडणूक आयोगावर हल्लाबोल
Intro:मतदार यादीतून लाखो मतदारंची नावे गायब!आदित्य ठाकरेंचा निवडणूक आयोगावर हल्लाबोलमुंबईत पाच लाख, तर राज्यात दहा लाख मतदारांच्या नावांबाबत विसंगतीचा दावा
Published : October 9, 2026 at 7:05 PM IST
मुंबई - मतदार हा लोकशाहीचा केंद्रबिंदू असताना त्याचेच नाव मतदार यादीतून गायब होत असेल, तर निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. मुंबईत सुमारे पाच लाख, तर राज्यात दहा लाख मतदारांच्या नावांबाबत विसंगती असल्याचा दावा करत युवासेना प्रमुख आमदार आदित्य ठाकरे यांनी मतदारांशी खेळणाऱ्या मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.
मतदार यादीतील कथित घोळ, लाखो मतदारांच्या नावांबाबतच्या विसंगती आणि नोंदणीतील त्रुटींचा मुद्दा उपस्थित करत आदित्य ठाकरे यांनी निवडणूक आयोगावर जोरदार हल्लाबोल केला. शिवसेना भवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी मतदार यादीतील त्रुटींचे पुरावे असल्याचा दावा करत आदित्य यांनी त्याचे सादरीकरण केले. याशिवाय निवडणूक आयोगाने वेगवेगळ्या दिवशी प्रसिद्ध केलेल्या मतदार याद्यांमधील आकडेवारीतील तफावत त्यांनी निदर्शनास आणून दिली. मतदारांची नावे नेमकी कशी गायब झाली, नोंदणी प्रक्रियेत एवढ्या मोठ्या त्रुटी कशा राहिल्या आणि या विसंगतींसाठी जबाबदार कोण, असे सवाल करत मतदार यादीतील कथित अनियमिततेची निष्पक्ष चौकशी करून सर्व विसंगती दूर कराव्यात आणि मतदारांचा मतदानाचा हक्क सुरक्षित ठेवावा, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.
वरळीत २४ हजार बोगस मतदार - वरळी मतदारसंघात 24 हजार बोगस मतदार आढळल्याचा आरोप आदित्य ठाकरे यांनी केला. दहा बाय दहाच्या खोलीत हजारो मतदारांची नावे असल्याचे चित्र समोर आल्याचा दावाही त्यांनी केला. महापालिका निवडणुकीपूर्वी तब्बल 17 लाख लोकांची यादी अधिकाऱ्यांना दिली होती, असं सांगत त्यांनी मतदार यादीतील त्रुटींवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. माहीममध्ये सुमारे 900 मतदारांचे मॅपिंग झाले नसल्याने त्यांना नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी नोटिसा पाठवण्यात आल्याचा आरोपही आदित्य ठाकरे यांनी केला. काही जिवंत व्यक्तींना मतदार यादीत मृत दाखवण्यात आल्याचा दावाही त्यांनी केला. एवढी माहिती प्रशासनाला दिल्यानंतरही मतदार यादीत इतका मोठा घोळ झालाच कसा, असा सवाल त्यांनी केला.
भिवंडीतील आकडेवारीचा दाखला - भिवंडी मतदारसंघातील आकडेवारीकडे लक्ष वेधताना आदित्य ठाकरे यांनी 2024 मध्ये 3 लाख 73 हजार 659 मतदार असल्याचे आणि त्यापैकी 1 लाख 91 हजार 691 जणांनी मतदान केल्याचं सांगितलं. मात्र, एसआयआर प्रक्रियेनंतरच्या आकडेवारीत 1 लाख 91 हजार 643 मतदारांचा उल्लेख असल्याचा दावा त्यांनी केला. या आकड्यांतील तफावत नेमकी कशामुळे निर्माण झाली, याचं स्पष्टीकरण निवडणूक आयोगाने द्यावं, अशी मागणी त्यांनी केली.