भाजपाच्या बालेकिल्ल्यात काँग्रेसचे उमेदवार अभिजीत वंजारींचा विजय; मुख्यमंत्र्यांनी पोस्ट डिलीट केल्यावर काँग्रेसनं म्हटलं 'डिलीटेंद्र'!
भाजपाचा बालेकिल्ला असलेल्या नागपूर पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत काँग्रेसचे अभिजीत वंजारी यांनी भाजपाचे उमेदवार सुधाकर कोहळे यांचा पराभव केला. निवडणुकीत काय घडलं, धनंजय टिपले यांचा रिपोर्ट.
Published : October 29, 2026 at 7:12 AM IST|
Updated : October 29, 2026 at 12:24 PM IST
नागपूर - नागपूर पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीचा निकाल अखेर तब्बल 39 तासांच्या मतमोजणीनंतर लागला. यात काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार अभिजीत वंजारी विजयी झाले. त्यांनी भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार माजी आमदार सुधाकर कोहळे यांचा पराभव केलाय. त्यामुळे भाजपाला अत्यंत प्रतिष्ठेची असलेली नागपूर विभाग पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत सलग दुसऱ्यांदा दारुण पराभवाला सामोरं जावं लागलं आहे. काँग्रेसनं दुसऱ्यांदा भाजपाचा गड उद्ध्वस्त केला. त्याचबरोबर मुख्यमंत्र्यांच्या गृहशहरात भाजपाचा मानहानीकारक पराभव केला आहे.
भाजपा उमेदवार सुधाकर कोहळे यांच्या प्रचारासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे स्वतः तीन दिवस नागपुरात तळ ठोकून होते. मात्र, त्याचा फारसा फायदा भाजपाला निवडणुकीत झालेला नसल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे. भाजपाचे माजी आमदार प्रा. अनिल सोले यांची बंडखोरी शमवण्यात मुख्यमंत्री हे जरी यशस्वी ठरले असले तरी भाजपाच्या उमेदवाराला विजयाच्या उंबरठ्यापर्यंत नेऊ शकले नाहीत.
39 तासाच्या मतमोजणीनंतर विजयाचा गुलाल:- नागपूर पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीची मतमोजणी मंगळवारी सुरू झालेली होती. तेव्हा ही मतमोजणी तब्बल 39 तास सुरू राहील, असा क्वचितच एखाद्याने विचार केला असेल. मंगळवारी सकाळी आठ वाजता सुरू झालेली मतमोजणी बुधवारी रात्री 10 वाजेपर्यंत सुरू होती. त्यानंतर निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाला. अतिशय चुरशीची ठरलेली ही निवडणूक भारतीय जनता पार्टीला अनेक धडे देऊन गेली आहे. भाजपा ही कायमच निवडणूक मोडवर काम करत असते, असं म्हटलं जातं. मात्र, या निवडणुकीत भाजपाची रणनीती सपशेल अपयशी ठरलीय.
आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेब, आपण स्वतः वैयक्तिक लक्ष घातलेल्या नागपूर पदवीधर मतदारसंघात, ज्या ठिकाणी आपण स्वतः घरोघरी जाऊन बंडखोरांना माघार घेण्यासाठी मनवले, त्याच नागपूर मतदारसंघात, संघाचे मुख्यालय असलेल्या भागात भाजपला पराभव बघावा लागला, याचा अर्थ स्पष्ट आहे…… आपल्याला ट्विट डिलीट करावे लागले, याचे दुःख आहेच; पण आपल्या डिलीट झालेल्या ट्विटमध्ये दिसत असलेला सत्तेचा एवढा ईगो बरा नव्हे. असो, समजू शकतो. कदाचित निवडणूक बॅलेटवर झाली होती, याचा आपल्याला विसर पडला असावा, म्हणून आधीच ट्विट झाले असेल… विजयी उमेदवार अभिजित वंजारी यांचे अभिनंदन, मतदानरूपी आशीर्वाद देणाऱ्या पदवीधरांचे आभार, लढणाऱ्या सर्व उमेदवारांनादेखील शुभेच्छा! @Dev_Fadnavis @INCMaharashtra @wanjarri— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) October 28, 2026
डिलीटेंद्र 😂 https://t.co/WqtZg93Qpy— Maharashtra Congress (@INCMaharashtra) October 28, 2026
मास्तरांच्या 24 हजारांहून अधिक मतांनी वेधले लक्ष:- पदवीधर मतदार संघाच्या निवडणुकीत नितेश कराळे मास्तरांना मिळालेली 24 हजारांपेक्षाही अधिक पहिल्या पसंतीची मते, या निवडणुकीत महत्त्वाची बाब ठरली आहे. कोणत्याही मोठ्या पक्षाच्या अधिकृत उमेदवाराच्या तुलनेत अगदी स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवाराने एवढी मते मिळवणे हे नागपूर पदवीधर मतदार संघाच्या इतिहासात पहिल्यांदा घडत असावं.
भाजपा- काँग्रेस कार्यकर्ते आमने सामने:- मतमोजणीदरम्यान केंद्राबाहेर भाजपा आणि काँग्रेस समर्थकांमध्ये घोषणाबाजी सुरू होती. दोन्ही पक्षांचे कार्यकर्ते आपापल्या उमेदवाराच्या विजयाचा दावा करत जोरदार घोषणाबाजी करीत असल्यानं परिसरात उत्साहासोबतच तणावाचे वातावरण निर्माण झालं होतं. कोणत्याही प्रकारचा अनुचित प्रकार घडू नये आणि कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी पोलिसांकडून मतमोजणी केंद्राबाहेर कडेकोट बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.
आपल्याला ट्विट डिलीट करावे लागले, याचे दु:ख- आमदार रोहित पवार यांनी सुधाकर कोहाळे यांच्या पराभावनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर खरमरीत टीका केली. त्यांनी एक्स मीडियातील पोस्टमध्ये म्हटलं की, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेब, आपण स्वतः वैयक्तिक लक्ष घातलेल्या नागपूर पदवीधर मतदारसंघात, ज्याठिकाणी आपण स्वतः घरोघरी जाऊन बंडखोरांना माघार घेण्यासाठी मनवले, त्याच नागपूर मतदारसंघात, संघाचे मुख्यालय असलेल्या भागात भाजपाला पराभव बघावा लागला, याचा अर्थ स्पष्ट आहे. आपल्याला ट्विट डिलीट करावे लागले, याचे दुःख आहेच. पण आपल्या डिलीट झालेल्या ट्विटमध्ये दिसत असलेला सत्तेचा एवढा ईगो बरा नव्हे. असो, समजू शकतो. कदाचित निवडणूक बॅलेटवर झाली होती, याचा आपल्याला विसर पडला असावा, म्हणून आधीच ट्विट झाले असेल. विजयी उमेदवार अभिजित वंजारी यांचे अभिनंदन, मतदानरूपी आशीर्वाद देणाऱ्या पदवीधरांचे आभार, लढणाऱ्या सर्व उमेदवारांनादेखील शुभेच्छा!
महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसच्या एक्स मीडियावरून 'डिलीटेंद्र' म्हणून मुख्यमंत्री फडणवीस यांची खिल्ली उडविण्यात आली आहे.
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